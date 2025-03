Le ultime notizie sulle condizioni fisiche di Papa Francesco. Nel bollettino sanitario di ieri relativo allo stato di salute del Pontefice sono stati evidenziati due episodi acuti di insufficienza respiratoria, con un nuovo broncospasmo dopo quelli dei giorni scorsi. Questo ha portato alla ripresa della ventilazione meccanica. La prognosi resta sempre riservata anche se Papa Francesco è vigile e collaborativo con il personale sanitario del Gemelli.

È purtroppo arrivata ieri una notizia che era ormai nell’aria da giorni, quella della morte della povera Eleonora Giorgi. La nota attrice italiana é deceduta dopo aver combattuto negli ultimi mesi contro un tumore molto aggressivo. Le era stato trovato al pancreas, cancro che storicamente è quasi impossibile da sconfiggere e che alla fine ha avuto la meglio.

Nelle ultime settimane Eleonora Giorgi aveva raccontato le sue difficoltà causate proprio dal tumore e ieri mattina è giunta la tragica notizia. La sua fama era esplosa negli anni ‘70 grazie alla commedia sexy italiana, per poi continuare brillantemente nel corso degli negli anni ‘80, recitando in moltissimi film come Borotalco, con cui aveva anche ricevuto un David Di Donatello. Dopo l’ascesa era un po’ sparita dal piccolo e grande schermo per alcune controversie, anche se negli ultimi anni era ritornata in tv, ospite spesso e volentieri di numerosi salotti televisivi. Era stata sposata con l’attore Massimo Ciavarro e l’imprenditore Angelo Rizzoli, ed aveva due figli con ognuno dei due, Paolo Ciavarro ed Andrea Rizzoli.

Ultime notizie, la morte di Liliana Resinovich

Giunge una importante quanto annunciata svolta in merito alla morte di Liliana Resinovich. Nelle scorse ore è infatti emersa la conclusione della perizia eseguita dalla dottoressa Cattaneo, ovvero, che la donna di Trieste sarebbe stata uccisa dopo essere stata soffocata. Una conclusione che era già stata anticipa due settimane fa dal programma Quarto Grado di Rete Quattro e che riscrive la storia della scomparsa della donna, che per la prima perizia si era suicidata.

Con questa nuova conclusione cambia totalmente l’indagine in merito alla morte della donna triestina, ricordiamo, sparita di casa il 14 dicembre del 2021 per poi essere trovata senza vita nei boschi il 5 gennaio del 2022. Da sempre l’amico speciale di Liliana Resinovich, Claudio Sterpin, ha parlato di omicidio, non credendo all’ipotesi del suicidio ed ora bisognerà comprendere chi sia stata o ad ammazzarla. Molti sono convinti dell’idea che all’omicidio abbiano collaborato più persone e inoltre bisognerà comprendere dove sia stata tenuta Liliana fra la data dell’omicidio (presumibilmente il 14 dicembre 2021) e il ritrovamento de cadavere. Il corpo è stato rinvenuto relativamente pulito, di conseguenza Liliana non può essere stata lasciata nei boschi 20 giorni: tutte domande a cui la procura di Trieste proverà a dare delle risposte attraverso quella che sarà una nuova indagine da zero.

Ultime notizie, tenta di rapire due bimbe in una scuola di Milano

Un uomo é stato arrestato nella giornata di ieri in quel di Milano dopo aver tentato di rapire due bambine fuori da una scuola. Un episodio choc con protagonista un 50enne che ha prima provato a rapire una bimba di 10 anni e poi un’altra minore della stessa scuola. La vicenda, come riferisce Tgcom24.it, si è verificata di preciso presso la scuola primaria Cabrin di via delle forze armate.

Fortunatamente a sventare il doppio tentato rapimento sono stati i genitori degli altri alunni presenti alla scuola, aspettando poi l’arrivo delle forze dell’ordine. Secondo quanto emerso in seguito, l’uomo era già noto alle forze dell’ordine ed è stato in seguito accusato dei gravissimi reati di tentato sequestro di persona nonché sottrazione di persona incapace in quanto ha tentato di rapire due minori. Stando a quanto spiegato dai presenti, il 50enne avrebbe gradito più volte “voglio un bambino”.

Ultime notizie, la notte degli Oscar 2025

Nell’edizione 2025 degli Oscar il film Anora ha trionfato aggiudicandosi cinque statuette, tra le quali anche quella di miglior film. La statuetta per il miglior attore è stata assegnata a Adrien Brody, mentre tra le attrici la vincitrice è risultata Mikey Madison. Anora era dato da tutti come il favorito ed ha quindi confermato le previsioni della vigilia.

L’Oscar per la miglior regia, sempre per il film Anora, è andato a Sean Baker. Per quanto riguarda gli attori non protagonisti, a vincere la statuetta sono stati Kieran Culkin come attore e Zoe Saldana come attrice. Nel corso della serata c’è stata anche una commemorazione di Gene Hackman, l’attore recentemente morto a 98 anni.

Ultime notizie, 2 italiani sono morti in un incidente stradale in Kenya

Un incidente stradale avvenuto nella giornata di ieri in Kenia, nelle vicinanze di Diani, ha fatto registrare due morti di nazionalità italiana che si trovavano a bordo di un piccolo bus insieme ad altre persone tra le quali altri 4 connazionali. Le autorità keniane stanno cercando di capire la dinamica dell’incidente e il personale dell’ambasciata italiana di Nairobi si è recato sul posto per portare un aiuto ai nostri connazionali.

Ultime notizie, auto lanciata contro la folla a Mannheim, in Germania

E’ di due morti e 10 feriti il risultato dell’incidente avvenuto ieri nella città tedesca di Mannheim dove un’auto si è lanciata sulla folla che stava partecipando ad un mercatino in occasione delle feste di carnevale.

Il conducente dell’auto, un cittadino tedesco quarantenne, è stato arrestato e subito dopo ha tentato di suicidarsi e si trova in ospedale ferito gravemente. Secondo le prime informazioni l’uomo, originario del land della Renania Palatinato, potrebbe essere sofferente di un problema psichiatrico. L’auto, una utilitaria di colore scuro, è stata sequestrata. Le sfilate di carnevale, previste nella cittadina tedesca e nei dintorni, sono state annullate.