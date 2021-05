ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Pfizer tira le orecchie al CTS (12 maggio)

Il bollettino dell’epidemia di covid 19, come ogni martedì, fa registrare un maggior numero di casi rispetto al giorno precedente, 6.946, contro i 5.080 ma il numero dei tamponi, 286.428, provoca un netto calo dell’indice di positività che dal 3,9% scende al 2,4%, un dato che è il più basso dal mese di gennaio, quando le modalità di conteggio sono variate includendo anche i test rapidi. Aumenta da 198 a 251 il numero dei decessi nelle ultime 24 ore, mentre continua il calo dei ricoveri. Per quanto riguarda le terapie intensive la diminuzione riscontrata è stata di 102 unità, con un totale aggiornato di 2.056, mentre i reparti ordinari hanno ora un numero di ricoverati pari a 14.937 persone con un calo rispetto al giorno precedente di 490 unità. Sale anche il numero delle guarigioni, a quota 16.503 con un calo generale di persone contagiate attualmente di 9,811 persone e 363.859 persone ancora contagiate, 346.866 dei quali si trovano in isolamento a casa. Tornano sopra quota 1.000 i nuovi casi in Campania, con un incremento di 1.109, mentre la Sicilia, con 894, la Lombardia con 788, e il Lazio con 635, restano sotto questa quota. , fa registrare un maggior numero di casi rispetto al giorno precedente, 6.946, contro i 5.080 ma il numero dei tamponi, 286.428, provoca un netto calo dell’indice di positività che dal 3,9% scende al 2,4%, un dato che è il più basso dal mese di gennaio, quando le modalità di conteggio sono variate includendo anche i test rapidi. Aumenta da 198 a 251 il numero dei decessi nelle ultime 24 ore, mentre continua il calo dei ricoveri. Per quanto riguarda le terapie intensive la diminuzione riscontrata è stata di 102 unità, con un totale aggiornato di 2.056, mentre i reparti ordinari hanno ora un numero di ricoverati pari a 14.937 persone con un calo rispetto al giorno precedente di 490 unità. Sale anche il numero delle guarigioni, a quota 16.503 con un calo generale di persone contagiate attualmente di 9,811 persone e 363.859 persone ancora contagiate, 346.866 dei quali si trovano in isolamento a casa. Tornano sopra quota 1.000 i nuovi casi in Campania, con un incremento di 1.109, mentre la Sicilia, con 894, la Lombardia con 788, e il Lazio con 635, restano sotto questa quota.

Ultime notizie, al largo della Siria delle barche turche speronano un peschereccio italiano

Il “Michele Giacalone”, peschereccio che lo scorso 3 maggio era già stato aggredito dalla marina libica mentre si trovava al largo di Bengasi, non ha avuto una buona accoglienza nemmeno nelle acque intorno a Cipro, dove si era spostato per pescare dei gamberi rossi. Alcune barche turche hanno attaccato il peschereccio con dei lanci di pietre, a cui è seguito anche uno speronamento. Nella zona dell’aggressione, dopo la richiesta dell’armatore del peschereccio italiano, sono intervenuti un elicottero della Marina italiana ed una fregata.

Ultime notizie, Pfizer chiede di lasciare invariati i 21 giorni tra la prima e la seconda dose di vaccino

Il parere del Cts, secondo il quale si può allungare l’intervallo di tempo tra la prima e la seconda dose di vaccino , non trova d’accordo la casa farmaceutica che raccomanda di attenersi strettamente agli studi scientifici e lasciare quindi l’intervallo a 21 giorni. Lo ha dichiarato la direttrice di Pfizer Italia, Valeria Marino. Questa richiesta da parte di Pfizer rischia quindi di compromettere i piani delle regioni che volevano allungare i tempi tra le due dosi, anche se, come era emerso subito dopo le dichiarazioni del Cts. Alcune regioni non avevano dato seguito alle indicazioni.

Ultime notizie, aggredita a Roma la dipendente di una scuola

Presso l’Istituto Santa Chiara nella zona del Torrino, un uomo è entrato in mensa minacciando con un coltello la cuoca e violentandola. La segnalazione è arrivata alle 10.00 di martedì da parte della direzione ed immediatamente gli agenti della polizia si sono recati presso la scuola per iniziare le indagini. Dai primi accertamenti sembra che l’uomo fosse uno straniero e prima della violenza ha anche derubato la donna, che è stata poi rinchiusa in uno sgabuzzino dal quale è stata liberata dalla direttrice.

Ultime notizie, nuova maglia rosa al Giro d’Italia

La tappa del Giro d’Italia che partiva da Piacenza e si è conclusa a Sestola con arrivo in salita, ha visto il cambio al comando della classifica generale con la maglia rosa che è ora sulle spalle di Alessandro De Marchi, che ha un vantaggio di 22 secondi sul vincitore della tappa, Dombrowski.

