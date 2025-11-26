Le ultime notizie le apriamo anche oggi facendo il punto sulla guerra in Ucraina che sembra davvero vicina alla fine: ecco che cosa è emerso

Le ultime notizie sul conflitto in Ucraina. Quando è iniziato da poche ore il giorno numero 1.372 della guerra, sembra iniziare a intravedersi la luce in fondo al tunnel. Secondo quanto riferito dalla BBC, noto e autorevole media britannico, un funzionario americano avrebbe spiegato che Kiev avrebbe deciso di accettare il piano di pace siglato fra USA e Russia negli scorsi giorni. Si tratta del famoso piano che inizialmente prevedeva 28 punti, poi scremati a 19, e di cui si è discusso molto probabilmente ieri ad Abu Dhabi, dove si sono incontrate due delegazioni di Stati Uniti e Russia.

Restano da concordare ancora dei dettagli, quegli elementi definiti “politicamente più sensibili”, che saranno discussi di persona da Donald Trump e Zelensky, ma il tycoon americano sarebbe “ottimista e fiducioso”, come fatto sapere dal portavoce della Casa Bianca. Si tratta quindi di una buona base di partenza in vista di una trattativa fra Mosca e Kiev che però deve ancora iniziare ufficialmente: vedremo se si riuscirà a raggiungere una pace magari prima del Natale, cosa che sembrava impensabile soltanto fino a pochi giorni fa.

Ultime notizie, chiesti un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni

La procura di Milano ha chiesto un anno e 8 mesi di condanna per Chiara Ferragni, l’influencer ex moglie di Fedez, accusata di irregolarità in merito alla famosa promozione natalizia e pasquale legata al pandoro e alle uova di Pasqua. A Chiara Ferragni, così come agli altri imputati, viene contestato il reato di truffa aggravata in quanto l’influencer avrebbe ottenuto dei vantaggi economici ritenuti ingiustificati dalla vendita dei due prodotti di cui sopra, pubblicizzati invece come se la loro messa in commercio fosse legata a delle attività benefiche.

Per gli inquirenti sarebbero stati molti gli acquirenti tratti in errore, pensando di partecipare, con l’acquisto del pandoro o delle uova, a un’azione di beneficenza, ma così non è stato. Il valore della truffa contestato è superiore ai 2 milioni di euro.

Ultime notizie, gli aggiornamenti sulla famiglia del bosco

Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, ha offerto una casa in centro alla “famiglia del bosco”, quella a cui di recente sono stati sottratti i bimbi. Per il primo cittadino, in quel modo i genitori potrebbero ricongiungersi con i loro figli, in attesa poi che il casolare fra gli alberi venga ristrutturato e messo a norma.

Secondo il tribunale dei minori e i servizi sociali, infatti, quella casa in cui vivevano tutti assieme fino a poco tempo fa non sarebbe a norma e quindi non abitabile, in quanto non avrebbe un bagno regolare; di conseguenza, non si può utilizzare come abitazione per viverci. Il sindaco precisa che l’abitazione verrebbe concessa gratuita per il “bene supremo”, che è quello del ricongiungimento dei genitori con i loro figli: vedremo se tutto ciò accadrà o meno.



Ultime notizie, 18enne stuprata a Roma

Notte da incubo quella vissuta da una 18enne di Roma. La giovane è stata stuprata da due marocchini e un tunisino, tutti e tre arrestati dalle forze dell’ordine. La vicenda si è verificata il 25 ottobre scorso, ma gli inquirenti sono riusciti ad acciuffare l’ultimo dei tre uomini – dopo i primi due arresti il 28 ottobre – solo pochi giorni fa.

Secondo quanto emerso, la 18enne si trovava nel parco romano di Tor Tre Teste, appartata con il proprio fidanzato di 24 anni in auto, ma a un certo punto la coppia sarebbe stata circondata dai tre nordafricani di cui sopra, che dopo aver spaccato il vetro della vettura avrebbero obbligato la coppia a uscire. A quel punto due hanno trattenuto il ragazzo mentre un terzo uomo violentava la 18enne, dopodiché il trio è scappato e la coppia ha chiamato le forze dell’ordine.