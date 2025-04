Apriamo le ultime notizie di oggi con un altro incidente aereo, avvenuto ieri pomeriggio nello Stato di New York, dove un piccolo aereo privato – un Mitsubishi MU-28 – è precipitato in un’area rurale a circa 50 chilometri da Hudson, nelle vicinanze di Copake. A bordo del velivolo – secondo le le ricostruzioni – viaggiavano due persone, non ancora ritrovate in seguito allo schianto.

Le operazioni di recupero sono state fortemente ostacolate dalle cattive condizioni meteorologiche, con raffiche di vento e pioggia intensa, tanto da richiedere l’intervento straordinario di squadre specializzate.

Ultime notizie dal mondo del tennis: Lorenzo Musetti è riuscito nell’impresa, conquistando la finale del prestigioso torneo ATP 1000 di Montecarlo, dopo aver superato l’australiano Alex De Minaur in un match dal copione quasi cinematografico, dominato dalla tensione e dalla forza mentale dell’azzurro.

Partito male e sotto di un set, il ventiduenne carrarino ha saputo reagire con grande lucidità e determinazione, portando la sfida al terzo set, dove si è imposto con forza nel tiebreak. Oggi, Musetti dovrà vedersela con Carlos Alcaraz, numero 2 del seeding e fresco di vittoria contro il connazionale Davidovich Fokina: un appuntamento che potrebbe determinare una svolta importante non solo per la carriera di Musetti, ma per tutto il panorama tennistico italiano.

Ultime notizie, guerra dei dazi: tensioni alle stelle tra Stati Uniti e Cina

Ultime notizie dal fronte economico internazionale, dove torna a farsi sentire l’aspro braccio di ferro commerciale tra Stati Uniti e Cina: il nuovo provvedimento annunciato da Donald Trump ha generato un dibattito infuocato, in seguito alla conferma dei dazi al 145% esclusivamente per la Cina, mentre per gli altri Paesi sono stati sospesi.

Pechino – ferita nell’orgoglio e decisa a rispondere a tono – ha subito rilanciato con controdazi fissati al 125%, e nel frattempo ha avviato un delicato dialogo diplomatico con l’Unione Europea, sperando in una reazione congiunta che possa controbilanciare la politica unilaterale statunitense.

Le ultime notizie ci raccontano inoltre di un incontro chiave tra il Presidente cinese Xi Jinping e il premier spagnolo Pedro Sanchez, e nei prossimi giorni è previsto un vertice dalla vitale importanza con Ursula Von der Leyen e António Costa. In questo scenario geopolitico piuttosto teso, in America è diventato virale un video in cui Trump scherza con alcuni magnati sulla Borsa, gettando benzina sul fuoco su nuove polemiche e perplessità internazionali.

Ultime notizie, è morto Graziano Mesina, “primula rossa” del banditismo sardo

Ieri, a Milano è morto, ad 83 anni, Graziano Mesina, personaggio controverso e figura simbolo del banditismo sardo, conosciuto da tutti come la “primula rossa”; Mesina, gravemente malato di tumore, era stato scarcerato il giorno prima e trasportato in condizioni critiche in un ospedale del capoluogo lombardo.

La sua storia è ricca di episodi quasi cinematografici, fughe spettacolari e condanne legate a traffici illeciti: ben dieci evasioni riuscite, ventidue tentate, anni di latitanza, e un passato da mediatore durante il noto sequestro del piccolo Farouk Kassam. Dopo una grazia concessa nel 2004 dal presidente Ciampi, era tornato in carcere nel 2021 per una condanna legata al narcotraffico.

Ultime notizie, meteo instabile: ondata africana e piogge in arrivo

Ultime notizie dal fronte meteorologico: mentre un’ondata di caldo africano inizia a farsi sentire sull’Italia, portando temperature anomale soprattutto nelle regioni del Sud e sulle isole maggiori, si preannuncia un weekend segnato dall’accentuato divario climatico.

L’anomalo incremento delle temperature – infatti – sarà favorevole per la formazione di perturbazioni di intensa entità, con piogge e temporali che interesseranno diverse aree del Centro e del Nord, proseguendo anche nei primi giorni della prossima settimana. Le ultime rilevazioni meteo prospettano già una Settimana Santa a rischio nubifragi, con l’arrivo di un ciclone che potrebbe compromettere le festività pasquali da Nord a Sud Italia.

Ultime notizie, Papa Francesco torna a sorpresa a Santa Maria Maggiore

Ultime notizie da Roma: Papa Francesco continua a sorprendere fedeli e osservatori con le sue apparizioni spontanee e fuori programma e nella giornata di ieri, alle 14.30, il pontefice è stato avvistato mentre entrava nella Basilica di Santa Maria Maggiore, con indosso il tradizionale abito bianco e accompagnato dal suo segretario e da alcuni membri della Gendarmeria Vaticana.

Con sé aveva un mazzo di rose bianche, deposte ai piedi dell’icona della Madonna “Salus Populi Romani”, davanti alla quale si è poi raccolto in una silenziosa preghiera, episodio che alimenta l’ottimismo circa le sue condizioni di salute, che appaiono in netto miglioramento.

Ultime notizie, incidente sulle strade di Foggia: ciclista muore investito

A Foggia, nella mattinata di ieri, un ciclista quarantenne di origini romene è morto in seguito a un violento scontro con un’auto sulla strada provinciale tra Torremaggiore e San Severo: alla guida dell’auto si trovava una donna che – sotto choc – ha immediatamente allertato i soccorsi, ma all’arrivo dell’elicottero del 118 – a causa delle gravi ferite riportate in seguito all’impatto – il ciclista era già deceduto. Al momento, le cause dell’incidente restano da chiarire.