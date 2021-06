Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Pil Italia in aumento del 4,7% a fine 2021 (5 giugno)

Nel bollettino del 4 giugno del Coronavirus si conferma il trend positivo dei dati. Le ultime notizie, risalenti a ieri, rivelano che i nuovi casi di contagio sono stati 2.257, a fronte di 220.939 tamponi effettuati, con l’indice di positività sceso all’1,1%. I decessi delle ultime 24 ore sono stati 73, con un aumento rispetto ai 59 di giovedì, mentre è proseguita la diminuzione del numero dei pazienti ricoverati. Nelle terapie intensive sono 56 in meno rispetto a ieri (836 totali), mentre i reparti ordinari, con il calo di 229 unità, vedono oggi un numero di 5.488 ricoverati. Giù anche il numero delle persone che si trovano in isolamento domiciliare, che sono oggi 193.868, con una diminuzione di 5.085. I guariti odierni sono stati 7.853, con il totale dei positivi che arriva a superare quota 200mila (200.192). A livello regionale, la Lombardia è quella che ha registrato il maggior numero di nuovi contagi, 417, seguita dalla Sicilia con 337 e dalla Campania con 300.

L’Istat ha pubblicato le nuove stime relative all’anno in corso, certificando che il Pil a fine anno dovrebbe far registrare un aumento del 4,7% con un rialzo sulle stime che il Governo aveva formulato all’interno del Def. Anche nel 2022 si dovrebbe avere un rialzo quasi identico, del 4,4%. I dati dell’Istat arrivano a confermare quelli che erano stati resi noti dalla Banca d’Italia. Nel documento l’istituto sottolinea come il processo di ripresa dell’economia nel nostro Paese sia continuo e cresca l’intensità. Per quanto riguarda invece il tasso di disoccupazione, si avrà un aumento a fine 2021, con il 9,8%, mentre l’anno successivo si dovrebbe registrare un lieve calo, al 9,6%.

Accelera la trattativa per la Federazione del Centrodestra

Netta accelerazione delle trattative tra Lega e Forza Italia per costituire una Federazione di Centrodestra all’interno del Governo, con Matteo Salvini che spinge per chiudere entro la fine del mese di giugno. Di questa ipotesi ha parlato anche il leader di Forza Italia, che è tornato ad occuparsi di politica, seppure da casa, dopo la lunga malattia che lo ha visto molte volte ricoverato in ospedale. Silvio Berlusconi ha detto che l’accordo non porterà a nessun appiattimento. All’interno di Forza Italia si registrano posizioni di opposizione da parte sia della Carfagna che della Gelmini. Intanto, sempre nel Centrodestra, Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni si dice estranea a questo accordo.

Due morti sul lavoro nel Cuneese

Un incidente sul lavoro occorso all’interno di una azienda vinicola, quella dei fratelli Martini, ha provocato due morti a Cossano Belbo, in provincia di Cuneo. I due morti, nati nel 1963 e nel 1975, sono deceduti all’interno di una cisterna nel primo pomeriggio di ieri. Inizialmente si credeva si fosse trattato di una caduta accidentale, mentre successivi approfondimenti hanno chiarito che dovrebbe essere stata la bassa quantità di ossigeno presente all’interno della cisterna a determinare il doppio decesso nell’arco di pochi istanti. I soccorritori hanno estratto i due operai e hanno anche tentato di rianimarli, senza però ottenere risultati. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti e sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine.

Il monitoraggio settimanale del Coronavirus

L’Rt si conferma in discesa in tutte le regioni italiane in questa settimana, arrivando ad attestarsi a un valore di 0,68, scendendo dallo 0,72 che si era registrato nella settimana scorsa. La certificazione dei dati è arrivata da parte della Cabina di regia dell’Iss ed è stata confermata dal Ministero alla Salute. Netto calo anche del numero relativo all’incidenza dei casi, che, dal 47 registrato venerdì scorso, è oggi sceso a 32.



