Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: pillola anticoncezionale gratuita per tutte le donne

L’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, ha deciso di rendere la pillola anticoncezionale completamente gratuita. A riportarlo è stato Quotidiano Sanità pubblicando un’intervista a Giovanna Scroccaro, presidente del comitato prezzi e rimborsi dell’Aifa. Si tratta di una misura che avrà un costo per le casse dello stato di 140 milioni di euro l’anno, ed inoltre si è deciso di decretare la gratuità anche della profilassi pre-esposizione contro il virus dell’Hiv, la Prep. “Sono stati necessari tempi tecnici per “arrivare a una valutazione completa e al via libera da parte dell’autorità. Abbiamo voluto portarli a termine prima della scadenza del mandato”, ha spiegato Scroccaro.

Per rendere la contraccezione gratuita in Italia “sono stati valutati, all’interno di 3 categorie di farmaci contraccettivi, individuate e divise per ‘generazione’, i prodotti meno cari, che sono stati resi gratuiti. È stata in particolare la Commissione tecnico-scientifica a suddividere la grande platea di contraccettivi disponibili a oggi per componente progestinica, raccomandando di rendere disponibili gratuitamente un certo numero di prodotti per ogni diversa ‘generazione’ di medicinali, garantendone una certa sovrapponibilità”, ha concluso l’esperta.

ultime notizie, forte scossa di terremoto a Catania

Una forte scossa di terremoto ha colpito ier pomeriggio Catania, con una magnitudo da 4.4 a 4.9 gradi ed ha provocato molta paura non soltanto in città ma anche nel circondario. La scossa è stata registrata alle 14.06 di oggi e la sua origine è stata nel mare davanti a Catania ed Acireale. In città alcuni centri commerciali sono stati evacuati ma hanno riaperto dopo alcune ore. Altre evacuazioni si sono registrate nella zona industriale della città, ma fino a questo momento non ci sono state segnalazioni di danni a cose o persone e nessun intervento dei vigili del fuoco.

ultime notizie, commercialista trovato morto all’interno della sua auto

Il cadavere di Antonio Novati, un commercialista milanese, è stato trovato all’interno della sua auto, colpito da una serie di coltellate e dissanguato dalle ferite. L’auto del professionista si trovava su una strada sterrata nelle campagne della provincia di Lodi e il corpo era sul sedile posteriore. Il ritrovamento è avvenuto nella serata di ieri e successivamente sia la polizia che i carabinieri hanno svolto indagini per cercare di risalire all’omicida. L’auto è stata posta sotto sequestro e le persone che hanno trovato il corpo del commercialista sono state interrogate come testimoni. Le forze dell’ordine stanno visionando anche le riprese delle telecamere di sicurezza che sono presenti nelle vicinanze della strada sterrata.

Ultime notizie, 28enne ucciso a botte a Vigevano

Un giovane di 28 anni è stato ucciso a botte a Vigevano in Via Piave, vicino al centro della cittadina. Per questa uccisione le forze dell’ordine hanno messo in stato di fermo un 35enne che è il fratello della fidanzata del morto. Secondo le prime indagini tra i due sarebbe scoppiata una lite e il 28enne sarebbe stato ucciso con vari colpi. Il presunto omicida dopo la lite si è nascosto in una cantina, ma gli agenti lo hanno rintracciato e fermato.

Ultime notizie, nel Regno Unito si è dimesso il ministro della Giustizia

Dominic Raab, che occupa la posizione di ministro della Giustizia e vicepremier nel governo di Rishi Sunak, si è dimesso oggi scrivendo una lettera al premier. Raab era stato messo sotto accusa per degli episodi di bullismo e di maltrattamenti. L’inchiesta, che era stata promossa proprio dallo stesso Raab, era relativa ad episodi svoltisi durante la sua partecipazione ai governi precedenti all’attuale.

Ultime notizie, arrestata nota preside antimafia

Una nota preside antimafia, leggasi Daniela Lo Verde, è stata arrestata nella giornata di ieri. Come si legge su TgCom24.it era considerata a Palermo una delle maggiori esponenti della lotta alle mafie, ma la preside della scuola Giovanni Falcone del quartiere Zen è finita agli arresti. Le accuse nei suoi confronti sono quelle di peculato e corruzione.

Un vero e proprio smacco tenendo conto che Daniela Lo Verde è stata anche insignita del titolo di cavaliere della Repubblica, ma secondo gli inquirenti si sarebbe appropriata del cibo destinato alla mensa dell’istituto scolastico, ma anche di dispositivi elettronici, leggasi computer, tablet e iPhone destinati agli alunni e acquistati con i finanziamenti europei. Assieme a lei arrestato anche il vicepreside Daniele Agosta, che sarebbe complice della Lo Verde. Entrambi sono ora ai domiciliari e nell’indagine sarebbe coinvolta anche

Alessandra Conigliaro (anche lei ai domiciliari), dipendente di un negozio di Palermo a cui la preside avrebbe regalato tablet e cellulari in cambio della fornitura alla scuola di materiale elettronico.

Ultime notizie, la degenza di Berlusconi al San Raffaele

Prosegue nel migliore dei modi la degenza dell’ex presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, presso l’ospedale San Raffaele di Milano. A poco più di due settimane dal ricovero per dei problemi alle vie respiratorie legati ad uno stato di Leucemia, il Cavaliere vede sempre più vicina la luce in fondo al tunnel.

Lo si capisce chiaramente dal bollettino pubblicato ieri dall’ospedale meneghino a firma del medico personale del Cav, Alberto Zangrillo, in collaborazione con il professor Fabio Ciceri. Come si legge su TgCom24.it: “Il quadro clinico del presidente Silvio Berlusconi appare in lento, ma progressivo miglioramento. Proseguono le cure e il monitoraggio delle funzionalità d’organo”. Silvio Berlusconi è ricoverato dal 5 aprile scorso.

Ultime notizie, Immobile scrive messaggio a guidatore tram

A poco meno di una settimana di distanza dal terribile incidente, l’attaccante della Lazio e della nazionale italiana, Ciro Immobile, ha deciso di inviare un telegramma di auguri all’autista del tram coinvolto appunto nello scontro dello scorso 16 aprile. Il bomber biancoceleste ha voluto augurare una pronta guarigione allo stesso, così come si legge sul quotidiano Il Messaggero.

“Spero che al più presto ciò che è avvenuto diventi un brutto ricordo per tutti noi. Spero tu stia bene e ti auguro una pronta ripresa. Un abbraccio, Ciro Immobile”, si legge nel telegramma inoltrato dal legale del calciatore, Erdis Doraci. Nel frattempo si continua ad indagare su quanto accaduto e soprattutto su eventuali responsabilità. Fondamentale sarà capire se il semaforo del tram era rosso o verde, ed è probabile che possano aiutare in tal senso le telecamere presenti in zona.











