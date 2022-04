Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: piogge torrenziali in Brasile, 14 morti (3 aprile)

Ultime notizie, ultim’ora oggi: dramma in Brasile

Le ultime notizie che giungono dal Brasile sono purtroppo decisamente infelici. Infatti, stando a quanto filtra dal Paese sudamericano, sono almeno 14 le persone che hanno perso la vita a causa delle forti piogge e degli smottamenti del terreno che da venerdì scorso si sono verificati sul suolo nazionale, con particolare riferimento allo stato di Rio de Janeiro.

Bollettino Coronavirus Italia 3 aprile 2022/ Dati Min. Salute: positività al 14,8%

In particolare, le situazioni più critiche sono state registrate nella città di Paraty (morti una madre e 6 figli, travolti da una frana), e ad Angra dos Reis, dove la protezione civile ha segnalato 6 vittime e 5 dispersi. Emergenza analoga a Mesquita, dove un uomo è morto folgorato in una zona completamente allagata. I fenomeni piovosi dovrebbero essere finalmente in diminuzione: l’Istituto nazionale brasiliano di meteorologia (Inmet) ha diramato un’allerta, che durerà fino alle 10 locali di oggi per la persistenza di piogge battenti su Rio.

Bollettino Coronavirus Lombardia, dati 3 aprile 2022/ Tasso di positività al 13,1%

Ultime notizie: bollettino Coronavirus di ieri

Il bollettino Coronavirus di ieri, 2 aprile, fa registrare 70.803 nuovi casi di contagio, in diminuzione rispetto ai 74.350 di venerdì, mentre con 477.041 tamponi eseguiti il tasso di positività torna a salire e va al 14,8%. Per quanto riguarda i ricoveri, numeri contrastanti con un aumento per le terapie intensive di 17 unità, mentre per i reparti ordinari si è registrato un calo di 32 unità. In calo anche il numero dei decessi, dai 154 di ieri ai 129 di oggi. I dati regionali vedono il Lazio al primo posto con 9.115 casi, seguito dalla Lombardia e dalla Campania. Nella giornata di oggi è arrivato anche un avvertimento da parte dell’Ordine dei medici, che fa rilevare come togliere del tutto le mascherine sia ancora rischioso e quindi si affida al senso di responsabilità degli italiani.

Incidente per Trentalange, presidente AIA/ Fratture e ospedale dopo scontro in A1

Ultime notizie, incidente sul lavoro ad Arquata Scrivia

Un operaio di 32 anni è morto oggi in una fabbrica di Arquata Scrivia dopo essere stato agganciato da un macchinario. L’operaio si chiamava Daniele Scagno e lavorava presso una fabbrica che produce imballaggi. La sua morte è stata causata dal violento colpo alla testa che ha subìto cadendo a terra. In Piemonte si tratta dell’ottava morte per incidente sul lavoro da inizio 2022 e questo ha provocato anche un’immediata reazione da parte del sindacato, che torna a chiedere una maggiore attenzione e più ispezioni sui posti di lavoro da parte delle autorità competenti, specialmente per quanto riguarda i macchinari.

Ultime notizie, due migranti stranieri travolti e uccisi a Bordighera

Un incidente stradale che è avvenuto ieri alle 6.30 sull’autostrada A10 nelle vicinanze di Bordighera ha causato la morte di 2 migranti stranieri e il ferimento gravissimo di un terzo, che è stato ricoverato nell’ospedale cella città ligure. I migranti facevano parte di un gruppo composto anche da altre persone, che fortunatamente non sono state colpite e che stavano cercando di attraversare la carreggiata autostradale nei pressi di una stazione di rifornimento, quando sono stati travolti da un furgone che non aveva visto le persone. Il guidatore del veicolo è stato ricoverato in ospedale in stato di choc per quanto accaduto e per una ferita riportata nell’urto, mentre i migranti che non sono stati colpiti, di origini cingalesi, sono scappati. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorsi, la polizia stradale e i vigili del fuoco.

Ultime notizie, crisi Ucraina-Russia

Il presidente ucraino Zelensky ha riferito in un messaggio video che oltre 6mila persone sono state salvate,3mila delle quali evacuate dalla città di Mariupol, la più pesantemente colpita dagli attacchi russi dall’inizio della guerra scatenata da Putin. Nello stesso filmato, Zelensky ha parlato anche del prosieguo delle battaglie, indicando che nella zona a nord del Paese gli invasori si stanno ritirando, mentre a Est sono attesi nuovi pesanti attacchi. Intanto anche il Papa, parlando con gli inviati della stampa internazionale che si trovavano con lui sull’aereo che lo portava a Malta, ha detto che è possibile anche una sua visita in Ucraina e gli Stati Uniti d’America hanno fatto sapere che forniranno dei tank all’Ucraina. La Russia ha mobilitato le proprie truppe in Transnistria.











© RIPRODUZIONE RISERVATA