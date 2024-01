Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Pistorius esce dal carcere. Padre getta la figlia di 5 anni dal balcone

Ultime notizie: rilasciato il campione paralimpico Pistorius

In Sudafrica, il campione paralimpico Oscar Pistorius, è stato rilasciato dal carcere dove stava scontando la pena per l’uccisione di Reeva Stenkamp, all’epoca sua fidanzata, avvenuta il giorno di San Valentino di 11 anni fa. Da parte del Dipartimento penitenziario era stato comunicato che l’ora esatta nella quale sarebbe avvenuto il rilascio non sarebbe stata annunciata, in modo da evitare la “sfilata” fuori dal carcere. Per Pistorius il rilascio è avvenuto “sulla parola” e questo ha causato non poche proteste. Il campione paralimpico nei primi mesi dovrebbe essere ospitato dallo zio a Pretoria, dove era stato posto anche agli “arresti domiciliari” mentre si stava svolgendo il processo a suo carico. Pistorius è stato condannato a 13 anni e 5 mesi di carcere e finora ne ha scontati quasi 9.

Ultime notizie: previsioni meteo sull’Italia

Come previsto dai meteorologi, il ciclone della Befana è arrivato in Italia. Il maltempo nei prossimi giorni si sposterà anche al centro ed al sud con un brusco calo delle temperature previsto per la giornata di domenica, con diverse nevicate che colpiranno anche le zone collinari dopo che nella giornata di oggi sono cadute sulle località dell’arco alpino, accumulandosi fino a 40 centimetri nel corso di 24 ore. Con l’arrivo del ciclone le masse di aria calda saranno quindi sostituite da quelle fredde e il calo termico interesserà anche le regioni del sud Italia. Per quanto riguarda il vento le regioni più colpite saranno le coste tirreniche e la Sardegna. Nella giornata di domenica le piogge saranno intense anche sulle regioni del basso Tirreno, sulle Marche e sull’Emilia Romagna.

Ultime notizie: duplice femminicidio in provincia di Agrigento

A Naro, in provincia di Agrigento, si è verificato un duplice femminicidio, che ha coinvolto due donne romene, una delle quali è stata trovata carbonizzata all’interno della sua casa. Le due vittime sono la 58enne Delia Zarniscu e la 57enne Maria Russ. Le case dove sono stati scoperti i cadaveri, tra giovedì e venerdì, si trovano a poca distanza l’una dall’altra e questo ha portato gli inquirenti a pensare ad un collegamento diretto tra i due femminicidi. I sospettati per questi episodi sono due e sono stati portati in caserma.

Ultime notizie: uomo getta dal balcone la figlia di 5 anni

Tentativo di omicidio e successivo suicidio a Cinto Caomaggiore, dove un uomo ha prima gettato dal balcone del primo piano la figlia di 5 anni che si trovava con lui durante il periodo delle feste natalizie, ed ha poi tentato di uccidersi. La bambina non è morta e si trova ora ricoverata presso l’ospedale di Treviso, dove è arrivata in codice rosso dopo essere stata trasportata dall’elisoccorso: non sarebbe però in pericolo. L’uomo è accusato di tentato omicidio nei confronti della figlia.











