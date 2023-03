Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, pm Bergamo: “Zona rossa avrebbe evitato 4mila morti”

Emergono diversi dettagli in merito all’inchiesta covid che vede indagati fra gli altri l’ex premier Conte e l’ex ministro della Salute, Speranza, sulle morti di Bergamo. Secondo la Procura “andava attuato il piano pandemico”, e a riguardo il procuratore Antonio Chiappani spiega: “Il nostro problema è stato sì quello del mancato aggiornamento del piano, e questo riguarda un lato ministeriale, ma anche la mancata attuazione di quegli accorgimenti preventivi già previsti nel piano antinfluenzale comunque risalente al 2006. Se la zona rossa fosse stata estesa sin da subito si sarebbero evitate oltre 4mila morti”.

Il pm sostiene che il governatore lombardo Fontana, anch’egli indagato, non avvisò Conte di “criticità” ad Alzano e Nembro, accusando anche il direttore dell’Iss Silvio Brusaferro di aver impedito l’adozione di misure anti-covid. La procura aggiunge che gli indagati con le loro decisioni avrebbero causato “la diffusione dell’epidemia” in Val Seriana; con un “incremento stimato non inferiore al contagio di 4.148 persone, pari al numero di decessi in meno che si sarebbero verificati” se fosse stata “estesa la zona rossa a partire dal 27 febbraio 2020”.

Il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto visita ieri mattina presso la camera ardente allestita a Crotone, a seguito della strage di migranti nelle acque di Cutro. Il Capo dello stato, come si legge su TgCom24.it, si è intrattenuto in raccoglimento dinanzi alle bare delle 60 persone trovate senza vita negli scorsi giorni, per poi visitare i sopravvissuti al naufragio, ricoverati in ospedale.

Si è fermato con loro per circa venti minuti dopo di che, all’uscita, la folla dei parenti delle persone decedute ha invitato il capo dello stato a non abbandonarli: “Presidente, non ci abbandoni”, hanno gridato. Mattarella ha assicurato loro il pieno sostegno aggiungendo che gli afghani saranno quelli che avranno la priorità in quanto richiedenti asilo. Le persone hanno anche chiesto che si faccia chiarezza: “vogliamo giustizia e verità”. Mattarella, accolto della massime cariche regionali e locali, è apparso visibilmente commosso.

Ultime notizie, Giorgetti: “Superbonus ha creato effetto allucinogeno”

Torna a parlare del Superbonus il ministro del tesoro, Giorgetti e lo ha fatto in occasione di un’intervista rilasciata ieri al Corriere della Sera. “Sul Superbonus avevano creato un caos – le parole del leghista – i bonus edilizi avevano creato un effetto allucinogeno. E’ come quando uno dipende da una droga: ne chiederà sempre di più. Allora devi interromperla e semmai gli dai il metadone”.

Giorgetti ha ricordato che “quei 110 miliardi di crediti qualcuno li dovrà pagare. E dato che riconosceremo i diritti acquisiti di chi ha già presentato un progetto o una comunicazione asseverata di inizio lavori entro il 25 novembre 2022″, ci sarà anche “altro debito fiscale”. Dei 110 miliardi di euro ‘scoperti’: “Un’ottantina di miliardi riguardano il Superbonus e il bonus facciate al 90% – ha spiegato ancora Giorgetti – c’è un’altra trentina di miliardi di crediti d’imposta da incentivi edilizi più tradizionali che non sono entrati nel deficit perché non cedibili. Ma entreranno, via via che i beneficiari pagheranno meno tasse. Ahimé – ha concluso – quei 110 miliardi di crediti – ha ribadito – qualcuno li dovrà pagare”.

Ultime notizie, Justin Bieber cancella il tour mondiale

Justin Bieber è stato costretto a cancellare definitivamente il suo tour mondiale 2023 per motivi di salute. Dopo vari rinvii l’evento “Justin World Tour” è stato cancellato così come fatto sapere dai fan. Questi ultimi, attraverso i social, hanno postato i messaggi ricevuti dai rivenditori dei biglietti che li avvisavano appunto della cancellazione.

“Siamo spiacenti di informarvi – ha pubblicato una fan che aveva preso un biglietto per il concerto di Londra – che gli spettacoli di Justin Bieber previsti per l’arena O2 sono stati cancellati. Comprendiamo che rimarrai deluso e ci scusiamo per gli eventuali disagi che ciò potrebbe causare”. Justin Bieber soffre della sindrome di Ramsay Hunt, una patologia che ha costretto la popstar a fermarsi più volte e a rinviare vari concerti, compresi quelli italiani del 27 e 28 gennaio 2023. A questo punto tutti i concerti non verranno recuperati e anche sulla pagina ufficiale del cantante sono scomparse le date del tour.

Ultime notizie, marito e moglie uccisi a fucilate a Carovigno in provincia di Brindisi

Giallo a Carovigno, in provincia di Brindisi, dove una coppia di 70 e 64 anni è stata uccisa a fucilate all’interno della propria casa. Secondo le prime indagini è stato l’uomo ad aprire la porta all’assassino, in quanto il suo cadavere è stato trovato proprio vicino alla porta stessa, mentre la moglie è stata uccisa in camera da letto, ed il suo cadavere è stato trovato con il telefono in mano.

Carovigno è una piccola comunità di soli 500 abitanti e in passato non si sono mai verificati episodi di cronaca. Il fratello dell’uomo, che ha trovato i due cadaveri, ha dichiarato che i due non avevano nemici. Le due vittime si chiamavano Antonio Calò e Caterina Martucci e vivevano in un casolare in campagna.

Ultime notizie, a Mazara del Vallo morto un ventenne nell’auto che ha sbattuto contro un muro

Un’auto che non si è fermata al posto di blocco ha sbattuto contro un muro a Mazara del Vallo e conclude la sua fuga contro un muro causando la morte di un giovane di 20 anni e il ferimento di una ragazza incinta e di un altro giovane. L’incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì e il ragazzo deceduto era di origine rumena.

Le auto degli agenti del posto di blocco si sono portate immediatamente sul luogo dell’incidente ma per estrarre i tre dai rottami dell’auto è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, e subito dopo i due feriti sono stati ricoverati in ospedale in gravi condizioni.

Ultime notizie, ancora in calo il prezzo del gas

Buone notizie per i consumatori italiani. La bolletta del gas che nel mese di gennaio aveva visto un calo del 34% ha proseguito nel trend di discesa segnando un – 13% nel mese di febbraio. In questo modo le tariffe dell’energia tornano allo stesso livello del 2022, anche se la spesa media per le famiglie resta comunque alta. Il calo delle tariffe è dovuto soprattutto a quello del gas sui principali mercati dell’Europa con le quotazioni che hanno avuto un range da 60 a 48 euro al megawattora, con un decremento dagli 80 del mese di gennaio, ma ancor di più dai 347 euro al megawattora che erano stati raggiunti nello scorso mese di agosto quando arrivarono al massimo storico.

Ultime notizie, a Nuova Dehli incontro tra Giorgia Meloni e Modi

Nella giornata odierna si è tenuto un incontro bilaterale a livello di capi di governo tra India e Italia. La premier italiana, Giorgia Meloni, accompagnata dal suo staff e dal ministro degli esteri Tajani, ha incontrato il premier indiano Narendra Modi, con il quale ha parlato di economia e politica, elogiando il “modello di consenso”, portato avanti dal suo omologo indiano.

Allo stesso tempo Meloni ha dichiarato che l’India può facilitare una giusta pace per il conflitto tra Ucraina e Russia. Il partenariato tra India e Italia è strategico e nell’interscambio economico tra le due nazioni si è raggiunta una cifra di circa 15 miliardi di euro, record nel tempo. Dopo il colloquio bilaterale è stato annunciato dalle parti un accordo nel settore della difesa che comprende anche un addrestramento comune dei soldati dei due eserciti. Giorgia Meloni ha parlato di un eccellente cooperazione tra i due stati elogiando il metodo di governo del leader conservatore indiano.











