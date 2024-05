Ultime notizie, ultim’ora oggi/ Premier Slovacchia Robert Fico in coma farmacologico dopo spari

In Slovacchia, il premier Fico è stato ferito gravemente all’addome da diversi colpi di arma da fuoco e si trova ora in ospedale in pericolo di vita. L’aggressione, da parte di un uomo armato di pistola, è avvenuta a Handlova, una città a circa 150 chilometri dalla capitale, Bratislava, davanti alla Casa della Cultura.

Il Premier aveva avuto un incontro con un gruppo di sostenitori ed è stato colpito all’uscita da un uomo di 71 anni che successivamente è stato arrestato dalla polizia. Il 60 premier slovacco è stato raggiunto da vari colpi, sia all’addome che a un arto ed è stato operato in ospedale, dove al momento si trova in coma farmacologico. La notizia relativa all’incidente è stata confermata durante la seduta del parlamento dal vicepresidente Lubos Blaha, e dopo la comunicazione i lavori del Parlamento sono stati sospesi.

Ultime notizie, maltempo a Milano e traffico in tilt

E’ stata una giornata senza dubbio di passione quella di ieri a Milano a causa di una grave ondata di maltempo che ha messo in ginocchio il capoluogo lombardo e l’hinterland. Numerose infatti le inondazioni e nel contempo diverse strade si sono allagate con l’intervento dei vigili del fuoco per salvare due automobilisti intrappolati.

Il problema principale si è verificato con i trasporti pubblici di Atm e Trenord, che sono andati in tilt a causa dei molteplici allegamenti ma anche di alberi caduti che hanno obbligato treni, tram, metro e bus a bloccarsi o a ritardare le proprie tratte. Disagi ovviamente anche per il traffico cittadino e per i residenti con l’amministrazione comunale che ha deciso di attivare la vasca di contenimento per via appunto dell’alto livello del fiume Seveso. Oltre il livello di sicurezza, come riferisce TgCom24.it, anche il Lambro e l’Olona. L’assessore alla Sicurezza e Protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli – ha consigliato “massima prudenza in quanto il maltempo proseguirà”.

Ultime notizie, nuovo femminicidio: uomo uccide la moglie a Parma

Un nuovo femminicidio nella giornata di ieri, precisamente in quel di Parma dove un uomo ha ammazzato la moglie per poi chiamare le forze dell’ordine. La notizia è riportata da RaiNews, precisando che l’assassinio si è verificato ieri mattina attorno alle ore 8:30, quando il 112 ha ricevuto la chiamata: “Venite ho ammazzato mia moglie”.

A sparare un uomo di 76 anni, marito della stessa vittima, che avrebbe colpito la moglie, sua coetanea, con un fucile da caccia, colpendola al volto e uccidendola sul colpo. L’episodio è avvenuto in quel di Parma, in via Marx, dove sul posto si sono recati gli uomini della polizia e quelli delle forze dell’ordine: questi ultimi hanno tentato di rianimare la donna, ma la stessa era ormai già morta.

Ultime notizie, le news sulla guerra in Ucraina

Giorno numero 813 della guerra in Ucraina e la pace appare ancora lontanissima. Ne ha parlato ieri il vicepresidente del consiglio nonché ministro degli esteri, Antonio Tajani, precisando così sul destino di Kiev: “Se c’è disponibilità alla trattativa ben venga ma non può essere la fine dell’Ucraina, deve esserci una possibilità per l’Ucraina di essere libera e indipendente”.

Da segnalare che al momento il fronte più caldo è quello nella regione di Kharkiv, per cui Kiev ha annunciato il ritiro delle truppe, per via di una situazione che era già stata definita “al limite” martedì. Ricordiamo che il segretario di stato Usa, Anthony Blinken ha annunciato l’arrivo di nuove armi ma al momento l’esercito ucraino sembra in forte difficoltà. Kiev ha anche introdotto dei blackout di emergenza in tutte le ragioni del Paese dopo i ripetuti attacchi russi alle centrali elettriche.

Ultime notizie, Milan vince la tappa di Francavilla al giro d’Italia

Secondo successo di tappa per Jonathan Milan al giro d’Italia nell’arrivo a Francavilla al Mare. Al termine di uno sprint da paura, con una brutta caduta che si è verificata, per fortuna senza conseguenze, ai 400 metri dal traguardo, il corridore italiano ha battuto il belga Merlier, mentre il terzo posto è stato conquistato dall’australiano Groves. Con questo successo Milan consolida la sua posizione di leader della classifica a punti.

Nella classifica generale resta tutto invariato con il primo posto di Tadej Pogacar che si era anche fatto vedere nelle prime posizioni del gruppo sino al penultimo chilometro, restando poi in una zona più sicura. La tappa era partita da Foiano di Val Fortore e nella prima parte c’era stata una fuga di 3 uomini poi riassorbita dal gruppo.

Ultime notizie, accolto dal tribunale di Budapest il ricorso di Ilaria Salis

Ilaria Salis potrà uscire dal carcere e andare agli arresti domiciliari. Il suo ricorso presentato al tribunale di Budapest è stato infatti accolto e ora l’ultimo passo è il pagamento della cauzione che è stata stabilità in 40mila euro. Il dispositivo del tribunale magiaro prevede che l’antifascista italiana debba portare il braccialetto elettronico. I suoi legali dopo la sentenza hanno parlato di “fine di un incubo” sottolineando come la battaglia di Ilaria Salis contro le accuse sia ancora lunga. Anche il padre della ragazza ha espresso soddisfazione per la decisione.











