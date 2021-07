Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: preoccupa la variante Delta (4 luglio)

Sul fronte della pandemia da coronavirus ieri sono stati registrati 932 nuovi positivi e 22 vittime, a fronte dei 794 nuovi contagi e 28 morti rilevati venerdì. Il tasso di positività è stabile allo 0.4%. Calano anche i ricoveri, sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva. Preoccupazione per l’ormai nota variante Delta, salita al 22,27% nel nostro Paese. I virologi, da Crisanti a Galli, invitano alla prudenza.

Ultime notizie: le novità da Santa Maria Capua Vetere

Si complica la posizione di alcuni degli indagati per le violenze del 6 aprile 2020 alla caserma di Santa Maria Capua Vetere. Sono accusati di avere manomesso i video di sorveglianza per coprire quanto accaduto ai danni dei detenuti. Ma non solo: nelle scorse ore sono state annunciate altre 25 sospensioni. L’ex capo del Dap Basentini: “Dissi sì alla perquisizione straordinaria? Mi fidai del provveditore”.

Ultime notizie: dramma nel Veronese

Tragedia in provincia di Verona, dove ieri due bambini di 7 anni in gita con i genitori sono morti per il crollo di una vecchia ghiacciaia che li ha travolti e schiacciati. Feriti anche due amichetti delle giovani vittime, che sono stati ricoverati in codice giallo all’ospedale di Verona. Sono in corso indagini per capire la dinamica dell’incidente.

Ultime notizie: stop alla plastica monouso

Da ieri l’Europa ha detto basta alla plastica monouso, materiale che ormai ha invaso le superficie ed i fondali marini di tutto il mondo. Green Peace ha stimato che in Italia per ogni chilometro quadrato di mare si trovano 52 oggetti di plastica abbandonati, con grave pericolo per i pesci e le altre specie marine.

