Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, presidente Mattarella: “Ora e sempre resistenza”

Nella giornata di ieri, 25 aprile e Festa della Liberazione, si sono tenute le celebrazioni in ricordo di coloro che sono caduti per liberare l’Italia dall’oppressione nazi-fascista. Come da tradizione il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato presso l’Altare della Patria, in centro a Roma, depositando la corona di alloro al Milite Ignoto. Al suo fianco il presidente del consiglio Giorgia Meloni, e i presidenti della Camere Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Mattarella si è quindi recato al teatro comunale di Cuneo, città medaglia d’oro alla Resistenza, dove, davanti alla lapide “ad ignominia” eretta nel municipio e dedicata al capo delle forze militari di occupazione tedesca, Albert Kesselring, ha spiegato: “Ora e sempre Resistenza!”,

Numerosi i messaggi in ricordo della Liberazione, a cominciare da quello di Guido Crosetto, ministro della difesa, che ha spiegato: “Donne e uomini della Difesa, militari e civili, il 25 Aprile è la festa della libertà riacquisita e della pace ritrovata. O meglio: per la Repubblica è la festa della libertà raggiunta per la prima volta, nella sua forma più compiuta, e dell’avvio del più lungo periodo di pace che abbia conosciuto l’Italia, in un cammino di secoli”. Il 25 aprile “è la celebrazione di una libertà conquistata, e mai più abbandonata, dopo i travagli del conflitto più sanguinoso della storia e dopo le lacerazioni prodotte dai totalitarismi – dichiara ancora il ministro Crosetto – Una libertà che rappresenta uno dei diritti umani fondamentali; uno dei più invocati dai popoli di ogni tempo e di ogni regione del mondo: perché non vi è felicità senza la libertà; e ogni diritto trova nella libertà il suo preludio, così come nella pace. Libertà e pace sono entrambi, del resto, valori che fanno parte del DNA politico della Nazione”. Per il ministro degli esteri, Tajani, che ha reso omaggio anche alle vittime delle fosse Ardeatine, la festa della Liberazione, è “un patrimonio di tutti noi italiani”.

Ligabue ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo per la giornata di venerdì 28 aprile. Si tratta di “Riderai”, pubblicato su Warner, che anticipa il nuovo album di inediti in uscita il prossimo autunno. In occasione dell’uscita del brano, prodotto da Ligabue con Farizio Barbacci, il rocker di Correggio ha annunciato anche due concerti a sorpresa a Roma e Milano per presentare appunto il nuovo singolo live: domani, giovedì 27 aprile, sarà al Largo Venue di Roma, mentre venerdì 28 aprile ai Magazzini Generali di Milano.

Si tratta di due eventi che faranno da preambolo al tour estivo, con i due concerti negli stadi: il prossimo 5 luglio grande appuntamento al Meazza di Milano, mentre il 14 luglio Ligabue si esibirà allo stadio Olimpico di Roma. Il nuovo album di inediti in uscita in autunno, infine, giungerà dopo quattro anni dall’ultimo lavoro, leggasi “Start”, uscito nel 2019. Sicuramente delle ottime notizie per tutti i fan del Liga.

Ultime notizie, atterrato a Ciampini aereo italiani dal Sudan

E’ atterrato nella giornata di ieri in quel dell’aeroporto militare di Ciampino il Boeing 767 proveniente dal Sudan dove a bordo vi erano i 96 italiani che erano stato evacuati negli scorsi giorni a seguito della guerra scoppiata nello stato africano. Ad accoglierli vi era il vice presidente del consiglio noncé ministro degli esteri, Antonio Tajani e il generale Figluolo, ex commissario covid.

“Tutto bene, stiamo bene”, hanno fatto sapere i 96 nostri connazionali, con gesti di saluti e sorrisi. “Felice e orgoglio si accogliere i connazionali di rientro dal Sudan. Operatori umanitari, diplomatici e militari che con impegno e dedizione ancora una volta hanno fatto onore all’Italia. Grazie all’Unità di crisi, al ministero della Difesa e a Palazzo Chigi”, questo invece il commento del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

