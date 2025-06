In Corea del Sud, la giornata elettorale entra nel vivo e, secondo quanto riportato dalla Commissione elettorale nazionale, dopo appena cinque ore dall’apertura dei seggi si sono già recati a votare circa 8,1 milioni di cittadini, pari al 18,3% degli aventi diritto, mentre un dato altrettanto importante è quello dei voti anticipati, che ha raggiunto il 34,74%, una percentuale che racconta di un grande coinvolgimento da parte della popolazione coreana, dopo la destituzione del presidente Yoon Suk-yeol in seguito alla controversa dichiarazione sulla legge marziale.

SCENARI/ Se Macron ha bisogno di Meloni per poter manovrare tra Merz e Trump

Ultime notizie da Seul indicano che Lee Jae-myung, rappresentante del Partito Democratico, sembra in vantaggio secondo i principali sondaggi con una percentuale che si avvicina al 50%, seguito a distanza da Kim Moon-soo, conservatore del People Power Party, fermo attorno al 36%, mentre gli elettori continuano ad affluire nei 14.295 seggi in tutto il paese, la chiusura delle urne è prevista per le 20 ora locale, corrispondenti alle 13 italiane, dopo di che si attenderanno gli exit poll e l’inizio dello scrutinio, che potrebbe proseguire fino alle prime ore del mattino.

Sondaggi Germania: CDU-CSU in testa al 26% AfD recupera al 24% SPD 17%/ Merz incontra Trump e svolta su Gaza

Ultime notizie dal quartier generale della Commissione elettorale indicano che già domani mattina, tra le 7 e le 9, ci sarà una riunione plenaria per formalizzare i risultati e dare ufficialmente inizio al mandato del nuovo presidente, che entrerà in carica nella stessa giornata.

Ultime notizie, Etna in eruzione: colonna di fumo e colata lavica, allerta intorno all’aeroporto di Catania

Nella giornata di ieri, l’Etna ha dato segnali di una nuova e intensa fase eruttiva, con un cedimento parziale del cratere di sud-ovest che ha dato vita una nube scura e densa, visibile da molti chilometri di distanza e caratterizzata da un’emissione continua di fumo e cenere che ha generato una comprensibile preoccupazione soprattutto nelle vicinanze dell’aeroporto di Catania, dove la situazione è stata continuamente monitorata per valutare possibili impatti sulla viabilità aerea.

VISTO DAL COLLE/ “Diritto al focolare”, per Mattarella la patria dei palestinesi non vale meno di Israele

Ultime notizie dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania parlano di una colata lavica ben visibile con esplosioni percepite in diversi comuni etnei, anche se l’area attualmente coinvolta non si trova vicino ai centri abitati, ma ad ogni modo, la situazione resta sotto osservazione anche per la presenza di escursionisti e turisti che, complice il bel tempo, hanno iniziato a salire lungo le pendici del vulcano; ultime notizie quindi tengono alta l’attenzione su un fenomeno che non ha interrotto le attività dell’aeroporto ma che viene gestito con estrema prudenza.

Ultime notizie, Polonia: vince il sovranista Nawrocki, affluenza record e paese spaccato in due

Si è chiusa in Polonia una delle elezioni presidenziali più combattute degli ultimi anni e, secondo gli ultimi dati diffusi, il ballottaggio ha premiato Karol Nawrocki, candidato di orientamento sovranista, che ha ottenuto il 50,89% dei voti superando di misura il suo rivale europeista Rafal Trzaskowski fermo al 49,11%, una sfida che ha coinvolto ben il 71,63% dell’elettorato, indicando un’affluenza altissima e un paese diviso a metà.

Ultime notizie dalla capitale parlano infatti di una Polonia spaccata lungo linee geografiche e ideologiche, con le regioni occidentali orientate verso una visione più europeista e le aree orientali saldamente schierate con il candidato vincente; Nawrocki, nato a Danzica è stato in gioventù un pugile e addirittura un ex hooligan, elementi che hanno fatto discutere ma che non hanno impedito il suo successo.

Ultime notizie dai comitati elettorali fanno sapere che già nella serata di domenica sono iniziate le prime manifestazioni pubbliche a sostegno del vincitore, mentre si attende l’insediamento ufficiale e il discorso che definirà le priorità del nuovo presidente in un contesto nazionale ancora fortemente polarizzato.

Ultime notizie, Bologna: due uomini uccisi in casa, fermato il coinquilino in Spagna

A Bologna, in un appartamento nella zona della Bolognina, la polizia ha ritrovato i corpi di due uomini, Luca Monaldi e Luca Gombi, entrambi uccisi con numerose coltellate; i due vivevano insieme ed erano uniti civilmente, dettaglio confermato anche dai rispettivi profili social, mentre sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e l’avvio dell’indagine.

Ultime notizie raccolte dagli inquirenti hanno portato al fermo del coinquilino della coppia, rintracciato in Spagna dove si era recato nella stessa giornata partendo da Bologna, un viaggio su cui ora si stanno concentrando le verifiche, anche perché la convivenza all’interno dell’abitazione era già stata oggetto di precedenti interventi da parte di polizia e carabinieri, a causa di litigi e tensioni documentate.

Ultime notizie, offensiva a Gaza: morti civili e reazioni dal panorama internazionale

Israele ha esteso l’offensiva di terra nella Striscia di Gaza e le ultime notizie provenienti dal nord del territorio, in particolare da Jabaliya, parlano di 14 vittime civili, tra cui donne e bambini, con altri venti dispersi sotto le macerie e, secondo quanto riferito da fonti interne, l’operazione militare ha provocato una reazione immediata da parte della comunità internazionale, con appelli e prese di posizione ufficiali.

Ultime notizie dalla Spagna riportano che il premier Sanchez ha definito inaccettabile la violenza in corso, mentre dalla Germania il cancelliere Merz ha ribadito il sostegno a Israele ma ha anche ribadito la necessità di garantire l’accesso agli aiuti umanitari, invitando Tel Aviv a rispettare gli obblighi previsti dal diritto internazionale.

Ultime notizie dalle Nazioni Unite vedono invece il segretario generale Guterres preoccupato per l’aumento dei morti e dei feriti civili, chiedendo un’indagine indipendente e trasparente che possa fare chiarezza e stabilire le possibili responsabilità, in un contesto che resta teso e incerto.

Ultime notizie, celebrazione del 2 giugno: Mattarella rende omaggio al Milite Ignoto e ringrazia le Forze Armate

A Roma si sono svolte, come da tradizione, le celebrazioni per il 2 giugno, Festa della Repubblica, e il presidente Sergio Mattarella ha preso parte alla cerimonia istituzionale deponendo una corona d’alloro all’Altare della Patria, dove erano presenti anche le più alte cariche dello Stato, accompagnate dalla partecipazione dei cittadini.

Ultime notizie dal Quirinale riportano il discorso del Capo dello Stato, che ha voluto ringraziare pubblicamente le Forze Armate per il ruolo svolto sia in ambito nazionale che nelle missioni di pace internazionali, rimarcando il valore della Costituzione come base della nostra democrazia e richiamando all’importanza di difendere quotidianamente i principi di libertà e partecipazione; ultime notizie raccontano, inoltre, della tradizionale parata ai Fori Imperiali e il passaggio delle Frecce Tricolori.