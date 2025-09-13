Le ultime notizie sull'assassino di Charlie Kirk, arrestato, ma anche la situazione politica in Francia e le guerre a Gaza e in Ucraina

Le ultime notizie le apriamo con quello che ci giunge dagli Stati Uniti: il 22enne Tyler Robinson, originario dello Utah, è stato arrestato in quanto ritenuto responsabile dell’uccisione di Charlie Kirk. L’arresto è avvenuto alle 23.00 della sera di ieri e Robinson è stato convinto a costituirsi dal padre, nella città di St. George, che si trova a circa 400 chilometri dal campus dove è avvenuta l’uccisione di Kirk.

La notizia è stata confermata dal presidente statunitense Trump che ha dichiarato “spero che gli diano la pena di morte”. Il governatore dello stato dello Utah, dopo l’arresto ha dichiarato che Tyler Robinson ha confessato il delitto agli agenti dell’Fbi.

Ultime notizie, la situazione in Francia

La situazione incerta a livello politico della Francia, con il cambio di governo avvenuto negli scorsi giorni, ha indotto Fitch, una delle agenzie di rating più importanti al mondo, a declassare la stessa nazione d’oltralpe. Il rating francese è così passato da ‘AA-‘ a ‘A+’, mantenendo l’outlook stabile. A pesare, come detto in apertura, è stata la “persistente instabilità politica”, come fanno sapere da Fitch ma anche “le incertezze che ostacolano il risanamento dei suoi conti pubblici fortemente deteriorati”.

Per l’agenzia internazionale di rating la caduta del governo Bayrou (che ricordiamo, puntava su una finanziaria radicale per migliorare il debito pubblico), mostra una frammentazione e una crescente polarizzazione della politica interna. Si tratta di una situazione che va ad influenzare pesantemente un eventuale consolidamento di bilancio su larga scala, spiega ancora Fitch, che ritiene quindi improbabile che si scenda sotto i 3% nel rapporto prodotto interno lordo, deficit, entro il 2029, come invece voleva fare Bayrou.

Ultime notizie, il punto sulla situazione di Gaza

Non si placa la guerra a Gaza nonostante appelli da più parti nel mondo verso Israele a stoppare le ostilità. Nelle ultime ore sono emersi inoltre dettagli in merito al recente attacco di Tel Aviv a Doha, con il Mossad, i potenti servizi segreti israeliani, che sembra avessero rifiutato il piano di appunto utilizzare gli agenti dello stesso gruppo per colpire in Qatar. A riportarlo, come si legge su RaiNews, è il Washington Post, citando due funzionari che sarebbero a conoscenza della vicenda.

L’opposizione era giunta sia perchè fra il Mossad e i qatarioti vi erano buoni rapporti, ed inoltre, un’azione del genere avrebbe portato inevitabilmente ad una interruzione dei colloqui di pace con Hamas e il rilascio degli ostaggi. Inoltre, il Mossad aveva riserve anche sul tipo di attacco e sulla probabilità che lo stesso avesse successo. Si ricorda nel Post che esponenti di Hamas si stavano radunando in Qatar – che è un alleato degli Stati Uniti – per discutere una proposta di pace con Israele e liberare i detenuti israeliani: ovviamente dopo quell’attacco il tutto è stato di fatto annullato.

Ultime notizie, clima da Guerra Fredda in Ue

C’è un vero e proprio clima da Guerra Fredda in Unione Europea dopo che la Nato ha deciso di schierare la cosiddetta “sentinella est”. Si tratta di fatto di una serie di armamenti come jet ma anche “elementi progettati per affrontare le sfide specifiche associate all’uso dei droni”, che possano sorvegliare la situazione. Una decisione che giunge dopo lo sconfinamento russo in Polonia, i droni abbattuti negli scorsi giorni dall’esercito polacco e che ha indotto anche il premier Donald Tusk a schierare 40.000 soldati lungo il confine con la Russia.

Secondo quanto riportato da fonti diplomatiche alleate, la Nato sta inoltre riflettendo sulla possibilità di creare una sorta di no-fly zone fra la Polonia e l’Ucraina, di modo da poter abbattere eventuali nuovi velivoli russi che invadessero lo spazio aereo dell’alleanza atlantica.

Ultime notizie, weekend di maltempo

Torna il maltempo sull’Italia. Dopo qualche giorno di pausa, soprattutto al nord che nelle ultime settimane ha visto spesso e volentieri nuvole e piogge, nella giornata di oggi, sabato 13 settembre 2025, si dovrebbero verificare dei temporali in particolare in Lombardia, regione che è stata raggiunta da un’allerta meteo di colore giallo, così come fatto sapere ieri della Protezione Civile.

Sarà quindi una giornata di piogge intense con fenomeni che saranno anche “localmente pericolosi”, fanno sapere dalla Protezione Civile, con temporali e possibile allagamenti, oltre a raffiche di vento e grandinate. Chi aveva quindi in programma una vita fuori porta farà meglio a cambiare piano.

Ultime notizie, aperto il testamento di Giorgio Armani

Il testamento di Giorgio Armani, il grande stilista morto la scorsa settimana è stato aperto presso lo studio notarile dove era depositato. La proprietà della società passa alla Fondazione Armani con i diritti di voto che vanno a Pantaleo Dell’Orco e a due nipoti dello stilista. Una delle richieste del testamento riguarda la vendita da effettuare a L’Oreal, oppure a Luxottica o a Lvmh.

La gestione della casa di moda sarà in mano a Dell’orco, ex compagno dello stilista e suo braccio destro in tutti gli ultimi anni. Gli altri beni sono stati suddivisi tra i nipoti, come ad esempio le ville, ed un lascito è stato fatto anche ad uno dei manager del gruppo Armani.

Ultime notizie, un morto ed un ferito a Bologna in un incidente con un’auto rubata

A Bologna due ragazzi hanno rubato un’auto, una Audi, e sono fuggiti dopo lo stop dato da una pattuglia della polizia, finendo per schiantarsi contro un palo in via Murri. Il 18enne di origini albanesi Valjero Maksuti, che si trovava accanto al conducente, è morto sul colpo, mentre l’altro ragazzo, connazionale di Maksuti, di 19 anni, è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale, in stato di arresto.

Il 19enne era anche privo della patente e le accuse a suo carico sono di omicidio stradale. La polizia ha sentito anche le testimonianze di alcuni commercianti della zona. L’incidente è avvenuto nelle prime ore della mattina di oggi, intorno alle cinque e l’inseguimento è iniziato in via Tolmino per concludersi in modo tragico in Via Murri.

Ultime notizie, terremoto nella zona dei Campi Flegrei.

Ieri pomeriggio intorno alle 18.00, un nuovo sciame sismico ha interessato la zona dei Campi Flegrei. Il terremoto è stato di magnitudo 2.1 ed il suo epicentro è stato individuato nei pressi della galleria Solfatara, sulla tangenziale cittadina.

La scossa sismica è stata avvertita anche nei quartieri alla periferia di Napoli, ed in precedenza un’altra scossa dello sciame sismico aveva avuto una magnitudo di 1,8. Fortunatamente lo sciame sismico odierno non ha causato né danni né il ferimento di persone.



Ultime notizie, la prima giornata di prove della MotoGP a Misano

Si sono svolte ieri le prequalifiche del GP di Misano con Marc Marquez che si è classificato primo ribadendo la sua superiorità come accaduto sinora. In questa giornata è tornato alla ribalta anche l’altro pilota della Ducati ufficiale, Pecco Bagnaia, che si è classificato al quarto posto, dopo che negli ultimi gran premi era stato costretto a partecipare alla Q1 nelle prove ufficiali. mentre è andato decisamente male è Quartararo.

Alle spalle del leader del mondiale si sono classificati Bezzecchi e Morbidelli, mentre il secondo dei Marquez, Alex, si è classificato al quinto posto. Si è rivisto nei primi 10 anche il campione in carica Martin.