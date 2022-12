Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Price Cap a 180 euro, Meloni: “Molto soddisfatta”

Il “Price cap” sul prezzo del gas è stato fissato dai paesi europei a 180 euro, una decisione che da parte di Mosca è stata immediatamente definita come “inaccettabile” con minacce di reazione proprio da parte dei produttori russi. Le nuove regole sul prezzo del gas entreranno in vigore dal 15 febbraio 2023 e al momento della votazione Austria ed Olanda si sono astenute, mentre l’Ungheria ha votato contro.

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, a margine della cerimonia per la festa dell’Hannukkah a Roma, ha commentato: “L’accordo raggiunto in Europa sul tetto al prezzo del gas è una grande vittoria italiana, costruita con molta pazienza e per la quale va ringraziato anche il precedente governo che l’ha istruita. Sono molto molto soddisfatta – ha concluso – Devo ringraziare il ministro Pichetto, il ministro Fitto e il ministro Cingolani che ci ha lavorato prima. Ora si tratta di monitorare”.

Ultime notizie manovra: salta misura Pos

Colpo di scena per quanto riguarda la manovra di bilancio, con la modifica alla norma del Pos e del famoso tetto dei 60 euro, che è definitivamente saltata. A riguardo il ministro dell’economia Giorgetti ha spiegato: “Sul pos e Opzione donna il governo ha le proprie opinioni, che si scontrano con dati e circostanze di fatto e anche – nel caso di Opzione donna – con un’onerosità sul livello pluriennale significativa. Si tratta di trovare soluzioni compatibili con le raccomandazioni e le normative di riferimento anche in sede europea. Un altro elemento radicalmente nuovo è l’aumento dei tassi di interesse, guidato dalla politica restrittiva delle banche centrali, che per il nostro Paese ha un significato molto più pregnante che per altri, in ragione del debito pubblico”.

E ancora: “Questo tipo di impegno non è statico ma dinamico. Questo governo ha il dovere anche di avere una premura e attenzione rispetto alla dinamica del debito un po’ diversa rispetto all’epoca con tassi di interesse prossimi allo zero”. Le pensioni sono stati innalzate a 600 euro per gli over 75, ma soltanto per il 2023 e finanziate con parte del reddito di cittadinanza, inoltre ci sarà il taglio del cuneo fiscale al 3 per cento con tetto del reddito a 25mila euro.

Ultime notizie, funerali di Sinisa Mihajlovic

Sono stati celebrati nella giornata di ieri, presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, i funerali di Sinisa Mihajlovic, l’ex tecnico e calciatore morto a 53 anni a causa di una leucemia. Dopo il fiume di gente di domenica alla Camera Ardente, lunedì l’ultimo saluto al compianto tecnico ex Bologna, alla presenza di moltissimi volti noti, come ad esempio Francesco Totti.

“Dio vuole che la morte, che è sempre ingiusta, faticosa e dolorosa, sia la nascita. È lui a sperimentarlo per primo. Il legame che sembra spezzato dalla morte in realtà diventa invisibile e spirituale, è solo amore”, ha commentato il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, nell’omelia proferito durante il funerale. Fuori dalla Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri lo striscione dei tifosi “Ciao Sinisa uno di noi”. Circa due mila supporters hanno atteso l’uscita del feretro.

Ultime notizie, Papa Francesco alla Cgil: “Troppi morti sul lavoro”

Nella giornata di ieri Papa Francesco ha incontrato i dirigenti e i delegati della Cgil, spiegando che “Non c’è sindacato senza lavoratori e non ci sono lavoratori liberi senza sindacato”. Quindi il Papa ha sottolineato: “Ci sono ancora troppi morti, mutilati e feriti nei luoghi di lavoro! Ogni morte sul lavoro è una sconfitta per l’intera società. Più che contarli al termine di ogni anno, dovremmo ricordare i loro nomi, perché sono persone e non numeri”, sollecitando a non permettere “che si mettano sullo stesso piano il profitto e la persona! L’idolatria del denaro tende a calpestare tutto e tutti e non custodisce le differenze. Si tratta di formarsi ad avere a cuore la vita dei dipendenti e di educarsi a prendere sul serio le normative di sicurezza: solo una saggia alleanza può prevenire gli ‘incidenti’, tragedie per le famiglie e le comunità”.

Maurizio Landini, segretario generale Cgil, ha replicato: “Il lavoro, inteso come realizzazione e dignità della persona, è stato svalorizzato dall’attuale modello economico e sociale tanto che si è poveri anche lavorando. C’è ancora troppo lavoro precario, caporalato, lavoro nero, sfruttamento ed una disoccupazione che cresce per giovani e donne, in particolare nel Mezzogiorno”.

Ultime notizie, ucciso a Milano a colpi di pistola il titolare di un bar

Ruiming Wang, 35enne titolare di un bar in zona Crovetto a Milano, è rimasto ucciso in un agguato, colpito da 4 colpi di pistola. La polizia sta portando avanti le indagini sull’accaduto, tenendo anche presente che il bar di Wang era frequentato da alcuni spacciatori.

L’omicidio è avvenuto alle 7.15, orario nel quale il bar era aperto ma con un solo cliente che in quel momento si trovava dentro la toilette del locale. Una mano importante per lo svolgimento delle indagini potrebbe arrivare dalle telecamere di sicurezza che si trovano sia nella zona che all’interno del bar. Il titolare, che era conosciuto con il soprannome di Paolo, si trovava nel nostro Paese da circa 10 anni.

Ultime notizie, le previsioni meteo dei prossimi giorni

Le previsioni meteo sul nostro Paese sono all’insegna del miglioramento con l’arrivo dell’anticiclone di Natale, con l’inverno che sembra mollare la presa. Infatti nei prossimi giorni si avranno piogge sparse sia nelle regioni del Nord Italia che sulla Toscana, mentre il resto della penisola e le isole avranno giornate di sole.

Questo arrivo determinerà quindi tempo bello e soleggiato almeno sino al giorno di Santo Stefano e probabilmente potrebbe estendersi anche oltre. La presenza dell’anticiclone potrebbe portare anche alla formazione di banchi di nebbia e ad un aumento dell’inquinamento dovuto allo smog, con possibili conseguenze respiratorie soprattutto per i bambini e per le persone anziane.

Ultime notizie, un femminicidio in provincia di Chieti

Una donna 41enne è rimasta vittima di un femminicidio a Miglianico, in provincia di Chieti. La tragedia si è consumata nella sua casa ed è stata causata da una serie di colpi di arma da fuoco. Secondo le prime ricostruzioni la donna è stata uccisa dal marito, originario di Matera che ha sulla propria fedina penale dei precedenti per reati commessi contro il patrimonio. L’uomo è attualmente in stato di fermo all’interno della caserma dei carabinieri dove si è costituito in stato di shock.











