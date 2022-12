Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Prima alla Scala: standing ovation e incasso record

Si è tenuta come di consueto nella serata di ieri, 7 dicembre, la Prima alla Scala, l’inaugurazione della stagione di uno dei teatri più importanti al mondo. Presenti le principali istituzioni del nostro Paese, a cominciare dal presidente della repubblica Sergio Mattarella, che anche quest’anno ha ricevuto una vera e propria ovazione.

Aborto autorizzato all'ottavo mese/ Alta Corte dell'India: "Feto aveva anomalie"

Accanto a lui la premier Giorgia Meloni, alla prima volta alla Scala, nonché il presidente del Senato Ignazio La Russa, e presidente dell’Ue Ursula von der Leyen. Presenti inoltre come al solito il sindaco di Milano, Beppe Sala, nonché il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana. ‘Una bella giornata per Milano’, ha commentato La Russa al termine dello show. Spettacolo sugli spalti ma soprattutto sul palco, dove il Boris Godunov di Modest Petrovič Musorgskij ha ottenuto ben 19 minuti di applausi. In sala sono stati 1919 spettatori per un incasso di circa 2 milioni e mezzo di euro, che ha fatto tornare il teatro ai livelli pre-covid.

SIVINCETUTTO SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 7 dicembre (249/2022)

Ultime notizie, identificato autore minacce al premier Meloni

Nella giornata di ieri è stato identificato l’autore delle minacce nei confronti del presidente del consiglio, Giorgia Meloni. Come si legge sull’Ansa, un uomo di 27 anni, su disposizione della procura di Siracusa, ha subito una perquisizione e in seguito è risultato essere indagato per violenza privata aggravata verso la stessa Premier. L’uomo, disoccupato, ha subito il sequestro dei suoi dispositivi elettronici e durante la perquisizione si è avuto conferma circa il fatto che l’account incriminato appartenesse proprio all’indagato.

Supermercati aperti Immacolata, oggi 8 dicembre 2022/ Info orari Milano Roma, negozi outlet

Numerose le minacce nei confronti di Giorgia Meloni da parte dello stesso 27enne siciliano, come ad esempio “Se togli il reddito ammazzo te e tua figlia”, “Ci vuole la morte di lei e sua figlia”, “Veramente attenta, finiscila co’ sta cosa di togliere il reddito di cittadinanza senno’ ti ammazzo ma lo capisci?”, messaggi che l’hater inviava alla leader di Fratelli d’Italia tramite Twitter. Giuseppe Conte, leader del M5S ha commentato: “Condanno senza se e senza ma le minacce a Giorgia Meloni”.

Ultime notizie Germania, sventato attentato contro il parlamento

Una clamorosa operazione terroristica era in corso in Germania per assaltare il Bundestag, il parlamento tedesco. Le forze dell’ordine hanno arrestato nella giornata di ieri 25 persone facente parte di un gruppo terroristico di estrema destra, così come fatto sapere dai procuratori federali in una nota. La ministra dell’Interno Nancy Faeser, ha commentato: “Il nostro stato di diritto è forte. Sappiamo come difenderci con tutta la durezza contro i nemici della democrazia. Le indagini permettono di lanciare uno sguardo nel baratro di una minaccia terroristica dal milieu dei Reichsbuerger”.

Così invece il ministro della giustizia Marco Buschamann: “La democrazia è in grado di difendersi. Da stamattina è in corso una grande operazione di anti-terrorismo. C’è il sospetto che si fosse pianificato un attacco armato agli organi costituzionali”. I 25 arrestati erano appartenenti al movimento “Cittadini del Reich” (Reichsbuerger) e sono tutti sospettati di “aver fatto preparativi concreti per entrare con la forza nel Parlamento tedesco con un piccolo gruppo armato”. Un arresto è stato eseguito anche in Italia e uno infine in Austria.

Ultime notizie covid, la Cina allenta le restrizioni anti virus

Nella giornata di ieri, dopo mesi di restrizioni rigidissime, la Cina ha annunciato di aver allentato le misure di restrizione per contenere il covid, il virus, che ormai da tre anni a questa parte sta circolando in tutto il mondo. In particolare, come riferito dall’agenzia di stampa Ansa, sono stati ridotti i requisiti obbligatori e la frequenza dei test anti covid, consentendo inoltre ad alcune persone trovate positive al virus di mettersi in quarantena in casa propria e quindi non essere più portate in centri appositi.

Stando alle nuove linee guida presentate dalla Commissione nazionale per la salute (Nhc) di Pechino, “le persone infette asintomatiche e i casi lievi che possono essere isolati a casa vengono ora generalmente isolati al domicilio” e il Paese “ridurrà ulteriormente la portata dei test sugli acidi nucleici e ridurrà la frequenza dei test”.

Ultime notizie, morti due studenti nell’auto contro un albero a Foggia

Un incidente avvenuto due notti fa nelle campagne di Cerignola, in provincia di Foggia ha causato la morte dui due ragazzi 18enni che frequentavano la stessa scuola l’Istituto Agrario. L’auto è uscita di strada ed ha urtato violentemente contro un albero causando la morte di Carmine Gervasio e Francesco Pio Costantino. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle autorità. Questa mattina i compagni di classe dei due 18enni li hanno ricordati deponendo sul loro banco una rosa bianca.

Ultime notizie, gli emendamenti della legge di bilancio

Appena presentata la Legge di bilancio è scattata la corsa alla presentazione degli emendamenti per la discussione in aula e l’approvazione. In totale gli emendamenti presentati sono oltre 3mila, 880 dei quali da parte del Movimento 5 Stelle, ma anche diversi settori della maggioranza richiedono interventi correttivi della manovra. In particolare il gruppo della lega sta cercando modifiche per quanto riguarda le pensioni, mentre Forza Italia per quanto riguarda il Superbonus.

In totale le richieste di modifica da parte del gruppo dei partiti di governo saranno 450. Giorgia Meloni ha visto stamani i rappresentanti della maggioranza ed ha ricordato che la discussione della manovra deve procedere velocemente in modo da evitare di dover ricorrere all’esercizio provvisorio in mancanza di approvazione entro la fine dell’anno, tenendo presenti anche i giorni di festa. Dei 450 emendamenti governativi ne saranno però esaminati soltanto 200, quelli appunto segnalati dai vari capigruppo.

Ultime notizie, il mondiale di calcio in Qatar

Chiusa la fase degli ottavi di finale il mondiale di calcio tira un pò il fiato e per due giorni non si gioca. le sfide dei quarti di finale torneranno infatti da venerdì 9 dicembre con la doppia sfida tra Europa e Sudamerica con la Croazia che affronterà il Brasile, mentre L’Olanda sfiderà l’Argentina. Il giorno successivo via agli altri due quarti di finale con la sfida tra Marocco e Portogallo che precede quella classica tra Francia ed Inghilterra. Il Marocco è stata la vera sorpresa del turno degli ottavi, avendo battuto la favoritissima Spagna per 3 – 0 dopo i calci di rigore con il portiere marocchino xche ne ha parati 2.

Ultime notizie, colpo di stato in Perù

In Perù, il presidente Pedro Castillo ha esautorato il parlamento sciogliendolo ed ha imposto il coprifuoco. Lo stesso parlamento stava per destituirlo e la mossa di Castillo ha evitato questa soluzione. I media del paese andino hanno parlato apertamente di “golpe”. Il coprifuoco è in vigore dalle 22.00 della sera alle 4.00 del mattino successivo e in queste ore tutte le attività devono essere sospese e nessuna persona può transitare per le strade del Paese.

Anche i vari partiti del parlamento hanno parlato di un abuso da parte del presidente e i senatori ed i deputati si sono asserragliati all’interno del palazzo del parlamento rifiutandosi di lasciarlo. Una situazione che viene descritta come molto tesa e drammatica dalle agenzie di stampa. Dopo la dichiarazione di scioglimento del parlamento il capo di Stato Maggiore si è dimesso e ancora le forse armate peruviane non hanno preso posizione, per cui si prospettano diverse soluzioni.











© RIPRODUZIONE RISERVATA