Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Primarie PD: Elly Schlein è la nuova segretaria

Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito Democratico. Quando sono stati ormai completati quasi tutti gli scrutini dei seggi, la candidata alla segreteria ha ottenuto il 53,8 per cento dei voti, mentre lo sfidante Bonaccini si è fermato al 46.2%. Diventerà così la prima donna a guida al partito e nel contempo la più giovane, solo 38 anni. “Il popolo democratico è vivo,c’è ed è pronto a rialzarsi con una linea chiara”, sono le parole a caldo della stessa Elly Schlein, rilasciate nella sede del suo comitato, come si legge sull’agenzia ansa. E ancora: “Saremo un problema per il governo Meloni, saremo qui. Oggi c’è stata una altra strage che pesa sulle coscienze di chi pochi giorni fa ha approvato un decreto che impedisce i salvataggi in mare quando occorrerebbero vie legali di ingresso in Europa”.

Poi ha proseguito: “Da domani lavoreremo insieme nell’interesse del paese. Lavoreremo per l’unità, il mio impegno è di essere la segretaria di tutte e di tutti, per tornare a vincere”. Stefano Bonaccini, dal suo canto, ha voluto congratularsi con la neo segretaria Pd: “La prima cosa che chiedo è mandare un applauso a Elly Schlein, l’ho sentita e le ho fatto i complimenti, in bocca al lupo per la grande responsabilità che assume alla guida del partito. Ha prevalso Elly e io sono a disposizione per dare una mano”.

Ultime notizie, strage di migranti a Crotone

E’ pensatissimo il bilancio di un naufragio di migranti avvenuto ieri in Calabria, precisamente a Cutro, in provincia di Cutrone. 59 poveretti sono stati trovati senza vita ma le autorità temono che il numero finale dei decessi possa essere superiore ai 100. 80 le persone vive che sono state soccorse dalla guardia costiera, ma il numero di migranti a bordo dell’imbarcazione è indefinito, e si va da un minimo di 180 ad un massimo di 250.

Tra le vittime anche molti bambini e diverse donne e il naufragio sarebbe stato causato dalle avverse condizioni meteorologiche che avrebbero fatto schiantare il barcone contro gli scogli. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha espresso il proprio “dolore” per il naufragio davanti alle coste crotonesi, ed ha sollecitato “un forte impegno della comunità internazionale per rimuovere le cause alla base dei flussi di migranti; guerre, persecuzioni, terrorismo, povertà, territori resi inospitali dal cambiamento climatico”.

Ultime notizie, donna di 85 anni uccisa in casa: marito piantonato

A Capodarco di Fermo, nelle Marche, un’anziana signora di 85 anni è stata trovata senza vita nel suo letto con evidenti segni di coltellate all’addome. In casa, al momento dell’arrivo dei soccorsi, il marito di anni 88, ricoverato in stato di choc in ospedale e al momento piantonato dalla polizia. Sulle braccia del marito sarebbero state rinvenute anche delle ferite, e gli inquirenti pensano che sia stato proprio l’uomo a compiere il folle gesto.

Le forze dell’ordine stanno indagando per ricostruire con esattezza quanto accaduto, a cominciare dall’identità della donna, Giuseppina Traini, che era allettata per via di una lesione ad una vertebra. Gli investigatori stanno anche ascoltando possibili testimoni e vicini di casa, mentre il sindaco del comune, Paolo Calcinaro, ha espresso: “vicinanza ai figli, ai familiari, a tutta la zona di Capodarco”. L’ipotesi più accreditata è che l’uomo abbia compiuto un gesto spinto dalla disperazione.

Ultime notizie, incidente in A1: tir giù da viadotto

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri lungo l’autostrada A1, precisamente all’altezza del km 274 fra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna. Un tir, come riferito da TgCom24.it, ha perso il controllo dopo di che è uscito fuori strada lungo il viadotto Marinella, facendo un volo di diversi metri.

Dopo aver toccato il suolo il camion è esploso, mentre il conducente è morto sul colpo. I vigili del fuoco sono intervenuti con tre squadre e sette automezzi, spegnendo le fiamme che avevano avvolto completamente il mezzo che trasportava frutta e verdura. Sul posto anche gli uomini del 118 ma per il camionista non vi è stato nulla da fare. Il tratto autostradale interessato è stato chiuso, provocando non pochi problemi per il traffico.

