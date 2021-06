ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: proroga per il blocco dei licenziamenti (11 giugno)

Il blocco dei licenziamenti è stato più volte prorogato ma non tutti gli alleati di Governo sono d’accordo. i Sindacati chiedono la proroga del blocco al Governo mentre il Ministro del Lavoro punta su una proroga selettiva con accordo di maggioranza e nuovi ammortizzatori sociali. Le posizioni nella maggioranza restano divergenti. Pd e 5 stelle sono per un blocco selettivo, Forza Italia apre allo sblocco per rilanciare l’economia. Sui posti di lavori a rischio per i sindacati sono 500.000, per l’Ufficio di Bilancio della Camera solo 70.000. Confindustria spinge per lo sblocco. Intanto si stimano circa 72 miliardi di mancati consumi per le famiglie in Italia.

Salvini si è compiaciuto per la scelta di Enrico Michetti quale candidato Sindaco di Roma. Sgarbi Assessore alla cultura e Matone come vice sindaco. Corsa a 4 in Campidoglio quindi. Meloni sottolinea le candidature unitarie non solo a Roma ma in tutti i comuni che vanno al voto. Tajani rimarca la differenza con il centrosinistra diviso su ben tre candidati, con Calenda e Gualtieri per “Azione” e il Partito Democratico, oltre alla Sindaca in carica Virginia Raggi in cerca di una conferma.

Ultime notizie, rapina in villa in provincia di Torino: ucciso il proprietario

Alcuni malviventi si sono introdotti in una villain via del Campetto a Piossasco, in provincia di Torino, ma sorpresi dal proprietario hanno sparato e lo hanno ucciso. In casa presenti anche il figlio di 13 anni e sua moglie che stavano dormendo nel piano superiore. Inutili i soccorsi chiamati dai familiari. I carabinieri di Torino hanno istituito blocchi di controllo, al momento senza esito.

Ultime notizie, Roma sommersa dall’acqua: polemiche

Polemiche sulla Sindaca di Roma Virginia Raggi che prima di diventare Sindaco aveva accusato la Giunta Marino di non aver evitato gli scempi degli allagamenti a causa della mancata manutenzione delle strade e delle caditoie. La bomba d’acqua caduta su Roma ha scatenato le ironie del candidato Sindaco Carlo Calenda, il quale ha ritwittato un messaggio scritto nel 2015 da Virginia Raggi (“Roma, domani piove: gonfiate i gommoni”), aggiungendo il seguente commento: “Non farò questo, Virginia Raggi, ma occorre capire cosa è successo oggi. Se hai un’idea spiegalo alla cittadinanza. Alluvione, Roma”.

