Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, proroga stato di emergenza fino a marzo 2022

Si aggrava purtroppo il bilancio a seguito del crollo di ben quattro palazzine in quel di Ravanusa, in provincia di Agrigento. Ieri mattina sono stati ritrovati altri tre corpi senza vita di persone residente nelle abitazioni deflagrate su se stesse, fra cui quello di una donna incinta. Mancano all’appello ancora due persone, ma il bilancio è pesantissimo visto che i morti totali sono stati 7. Incessante il lavoro dei vigili del fuoco, presenti in zona con un centinaio di uomini e che ormai da più di 48 ore stanno continuando a scavare sia a mano, in maniera chirurgica, quanto con gli escavatori e l’aiuto dei cani molecolari, gli amici a quattro zampe che vengono utilizzati per individuare corpi sepolti in casi di esplosioni e/o terremoti. “Un momento di grande dolore quello che abbiamo vissuto questa mattina (ieri ndr) – le parole di Luca Cari, responsabile vigili del fuoco a Storie Italiane – la speranza per i vigili del fuoco è ritrovare persone in vita e la mamma col bambino è un’aggiunta al dolore. Tutti abbiamo sperato di poterli trovare in vita e quindi oggi non è iniziata bene questa giornata”.

Ultime notizie, Agenas: in 8 regione cresce tasso occupazione T.I

Sale il tasso di occupazione delle terapie intensive degli ospedali italiani, così come certificato dal monitoraggio settimanale di Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Oltre la soglia di rischio vi sono Calabria, Friuli Venezia Giulia e Bolzano, già in zona gialla, ma anche Marche, Liguria e Veneto. In cinque regioni, inoltre, è salito il tasso di occupazione dei posti letto occupati in area medica. Al momento la maggior occupazione di letti in terapia intensiva si registra nella Provincia autonoma di Trento (20 per cento), con le Marche al 14, Lazio a 12, Piemonte e Umbria a 8, e Campania, Sicilia e Toscana a 6. Scende il tasso di occupazione in Calabria all’11% e Liguria al 12% e Bolzano (19%) e Toscana (all’8%), mentre restano stabili oltre il 10 per cento il Friuli e il Veneto, rispettivamente al 15 e 13 per cento. Per quanto riguarda l’area medica, invece, il tasso di occupazione è cresciuto nella Pa di Bolzano (al 18%), quindi in Calabria (al 17%), Pa di Trento (al 16%), Emilia Romagna e Sicilia (all’11%). Stabili e a rischio, Liguria (13 per cento), Valle d’Aosta (al 19%) e Friuli Venezia Giulia (al 23%). Alla luce di questi numeri e dei contagi che non arrestano la loro ascesa, il governo ha deciso di prorogare lo stato di emergenza di altri tre mesi, portando la scadenza dal 31 dicembre 2021 attuale al marzo 2022: oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità.

Ultime notizie scuola: no vacanze di Natale anticipate e Dad

Non ci saranno vacanze di Natale anticipate nelle scuole, ne tanto meno Dad diffusa in maniera massiccia. Nelle scorse ore sono circolate numerose indiscrezioni a riguardo, ma a smentire seccamente tali ipotesi è stato Il sottosegretario all’Istruzione, Rossano Sasso, che attraverso una nota ha specificato con estrema chiarezza: “Leggo da più parti ipotesi di chiusura anticipata delle scuole e conseguente dad per i nostri studenti: falso. Al momento non è da prendere in considerazione alcuna ipotesi di anticipo delle vacanze natalizie”. E ancora: “A chi auspica interruzioni della didattica in presenza rispondo con fermezza che la continuità della didattica in presenza sarà preservata e che la percentuale delle classi che ad oggi sono costrette alla didattica a distanza è assai ridotta: non più del 5% a livello nazionale. Non c’è ragione dunque oggi per causare una ulteriore deprivazione ai danni dei nostri ragazzi”.

Ultime notizie, il bollettino odierno del coronavirus

Il bollettino di ieri del coronavirus in Italia segnala 12.712 nuovi casi di contagio e 98 decessi con il tasso di positività che sale al 4% dal 3,8% del giorno precedente. I tamponi effettuati sono stati 313.536. Il numero totale dei casi a livello nazionale è di 501.815, mentre i ricoveri nei reparti di intensiva sono 856 con un aumento di 27, mentre nei reparti ordinari, con un aumento di 254 il totale è di 6.951.

Ultime notizie, il sorteggio Champions e le avversarie delle italiane

A Nyon, nella sede dell’UEFA si sono tenuti i sorteggi per gli ottavi di finale della Champions League e dall’urna sono usciti gli accoppiamenti tra il Villareal e la Juventus e tra l’Inter e il Liverpool. Per la prima volta nella storia della Champions League il sorteggio è stato ripetuto in quanto era stato commesso un errore ed è stato quindi annullato. Per le due italiane è stato un sorteggio agrodolce con la Juventus che è stata nettamente più fortunata della formazione di Simone Inzaghi. Nel primo sorteggio i bianconeri erano stati accoppiati allo Sporting di Lisbona, mentre l’avversario dell’Inter era la formazione olandese dell’Ajax. Si sono svolti anche i sorteggi degli spareggi dell’Europa League che hanno coinvolto le squadre “retrocesse” dalla Champions tra le quali l’Atalanta, e le classificate al secondo posto dei gironi, tra le quali Lazio e Napoli. Per i bergamaschi l’urna ha riservato come avversario l’Olympiacos Pireo, mentre la Lazio giocherà- contro il Porto e il Napoli contro l’avversario più difficile del lotto, il Barcellona.

Ultime notizie, una 50enne uccisa a coltellate in provincia di Cagliari

Una donna di 50 anni è stata uccisa a colpi di coltello in camera da letto a Quartu Sant’Elena, città alla periferia di Cagliari. Il suo cadavere è stato scoperto alle 13 di oggi dopo che la sorella della vittima aveva dato l’allarme non ricevendo notizie da 3 giorni. I vigili del fuoco hanno provveduto ad aprire la porta di casa e trovato il cadavere. La donna uccisa era di nazionalità romena e gli inquirenti sospettano che si tratti di un femminicidio e stanno ricercando attivamente il compagno.



