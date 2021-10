ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: proteste dei taxi dalle 8 alle 22 (22 ottobre)

Numeri stabili per quanto riguarda il coronavirus nel bollettino. I nuovi casi sono 3.794 contro i 3.702 di mercoledì, mentre i decessi sono stati 33. Con 90mila tamponi in più circa, per un totale di 574.671, il tasso di positività è ancora allo 0,7%. Nelle terapie intensive sono ricoverate 356 persone, con un incremento di 1 rispetto al giorno precedente, mentre i reparti ordinari hanno visto una diminuzione di 25 unità.

Ultime notizie, femminicidio nel Bresciano

Ezio Galesi l’uomo che ha ucciso nella serata di mercoledì l’ex Elena Casanova, negli ultimi tempi aveva scritto sui muri della casa di lei delle scritte accusatorie. Il 59enne omicida non aveva mai accettato la fine della relazione con la 49enne operaia dell’Iveco e l’uccisione è avvenuta proprio nei pressi della sua abitazione di Castegnato, a pochi chilometri da Brescia. Galesi accusava la donna di avere un’altra relazione e le aveva anche bucato le gomme dell’auto. La donna è stata uccisa a colpi di martello ed ha sfruttato l’occasione dell’assenza della figlia 17enne della donna che si trovava insieme al padre. Dopo aver bloccato l’auto della Casanova, ha rotto il vetro dell’auto usando un martello, e dopo averla trascinata fuori l’ha colpita ripetutamente, ammazzandola. Dopo l’omicidio è rimasto seduto accanto al corpo della donna fino all’arrivo dei carabinieri.

Ultime notizie, Berlusconi parla dei problemi del suo partito

Nel corso della sua partecipazione al summit di Bruxelles del Ppe, Silvio Berlusconi ha parlato dei problemi interni al partito, definendo la ministra degli Affari regionali, Maristella Gelmini “fuori dalla realtà”. Il leader di Forza Italia ha parlato anche della possibile candidatura di Mario Draghi come presidente della repubblica dopo Mattarella dicendo che per il nostro Paese la soluzione migliore è quella di Draghi Premier. L’asse con i sovranisti era stato ribadito mercoledì nel corso di un pranzo insieme ai leader della Lega, Salvini, e di Fratelli d’Italia, Meloni. Intanto Salvini ha dichiarato che se Berlusconi si candida per la corsa al Quirinale, il centrodestra lo appoggerà compatto.

Ultime notizie, oggi sciopero dei taxi a livello nazionale

Nella giornata di oggi le proteste organizzate dai taxisti, con uno sciopero che va dalle 8 alle 22, potrebbero portare a gravi disagi in molte città italiane. I sindacati dei taxisti hanno anche indetto una grande manifestazione a Roma, dove interverranno esponenti di molte associazioni. Da parte dei sindacati è stato richiesto un maggiore ascolto nei loro confronti da parte delle istituzioni.

Ultime notizie, la situazione dei migranti

I dati relativi ai migranti comunicati dall’Oim parlano di quasi 25mila persone riportate in Libia nel corso del 2021, con le Ong che sono state “fuori gioco” per molti mesi a causa di un fermo amministrativo. Un numero che è sicuramente più alto del doppio, rispetto ai periodi nei quali i ministri dell’Interno erano Salvini e Minniti. I migranti sbarcati sulle coste italiane sono oltre 50mila e per questo il Premier Draghi ha invocato una “accelerazione” della riforma del trattato di Dublino da parte dell’Unione Europea.

Ultime notizie, incidente sul lavoro a Bologna

Un uomo di 22 anni che lavorava solo da 3 giorni presso l’interporto di Bologna, è morto a seguito di un incidente sul lavoro. Yaya Yafa, originario della Guinea Bissau, è stato schiacciato mentre si stavano eseguendo delle manovre di carico scarico in un magazzino della Sda, che è stata immediatamente attaccata dai rappresentanti sindacali, che hanno anche annunciato 2 ore di sciopero.



