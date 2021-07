Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: proteste in piazza contro il Green Pass (24 luglio)

Le ultime notizie in materia sanitaria non fanno registrare grosse variazioni in ambito prettamente medico-sanitario; può infatti definirsi sostanzialmente stabile il bollettino aggiornato del Coronavirus nel nostro Paese. I nuovi contagi sono stati infatti 5.143 contro i 5.057 di ieri, con il tasso di positività che è sceso dal 2,3% al 2,2%, con un totale di 247.835 tamponi eseguiti. Anche il numero dei decessi è stabile, con 17 morti contro i 15 registrati nella giornata di ieri.

Ultime notizie, gli 80 anni del presidente Mattarella

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha compiuto ieri 80 anni e, come di consueto, ha festeggiato in forma privata, pranzando con i familiari, senza la presenza di amici, nel rispetto delle norme anti-Covid. Al presidente sono giunti moltissimi messaggi di auguri per la ricorrenza, che ha trascorso al Quirinale come se fosse una normale giornata di lavoro. Tra 10 giorni per Mattarella inizierà anche quello che viene comunemente indicato come il “semestre bianco”, l’ultimo del suo settennato, nel quale non sarà possibile sciogliere le camere. Per Mattarella si era parlato anche della possibilità di un mandato “bis” al Colle, ma lo stesso presidente in alcune occasioni, anche recenti, ha sempre parlato di una sua indisponibilità.

Ultime notizie, l’inizio delle Olimpiadi di Tokyo

Si è svolta ieri, in forma molto ridotta, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo 2020, alle quali l’Italia partecipa con la formazione più nutrita di tutti i tempi. Nei discorsi di apertura da parte del presidente del comitato organizzatore e di Thomas Bach, presidente del Cio, è stato sottolineato come questi Giochi, rinviati lo scorso anno per la pandemia, subiscano ancora limitazioni e problemi proprio a causa del Coronavirus. Inoltre, è stato reso omaggio alle vittime israeliane della strage di Monaco 1972. La delegazione italiana ha sfilato in bianco con il tricolore sul petto e con due portabandiera, la tiratrice Jessica Rossi, vincitrice dell’oro a Londra 2012, e il ciclista Elia Viviani, medaglia d’oro a Rio de Janeiro 2016. Il Giappone ha voluto legare questi Giochi a quelli organizzati in precedenza, nel 1964, mediante il legno con il quale sono stati costruiti i 5 cerchi olimpici, che proviene dalle piante i cui semi erano stati portati in Giappone proprio dalle nazioni partecipanti in quella edizione. A dichiarare ufficialmente aperti i giochi è stato l’imperatore Naruhito, come aveva fatto suo nonno Hirohito nel 1964.

Ultime notizie, manifestazioni contro il Green Pass in tutta Italia

Dopo la decisione del Governo di legare all’esibizione del Green Pass l’accesso dei cittadini alle manifestazioni al chiuso, così come ai pranzi e alle cene in ristoranti e all’interno di cinema e teatri, sono scattate subito le reazioni contrarie in tutto lo Stivale, con manifestazioni organizzate per la giornata di oggi, sabato 24 luglio 2021 in molte città italiane. Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, unico partito all’opposizione rispetto al Governo Draghi, ha definito le affermazioni del premier in conferenza stampa come “parole di terrore” nei confronti della popolazione.

Ultime notizie, balzo in alto dell’Rt nazionale

Nel corso dell’ultima settimana l’indice Rt nazionale ha compiuto un notevole balzo in alto, passando dallo 0,91% all’1,26% e, nelle stime di Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss, si parla di un possibile ulteriore innalzamento fino a 1,55% nella prossima settimana. La crescita dei contagi è dovuta soprattutto alla variante Delta e solo il cambio dei parametri, legato ora alle ospedalizzazioni, ha evitato a 4 regioni di tornare in zona gialla. Anche il numero dei nuovi casi registrati per 100mila abitanti è notevolmente salito, da 19 a 40 in una settimana. Altri numeri sono quelli dei cittadini vaccinati ad oggi, che sono 1 su 3.



