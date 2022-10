Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Putin annette 4 regioni alla Russia: tensioni all’Onu

Nella giornata di ieri il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha firmato i decreti in cui viene riconosciuta “l’indipendenza” delle regioni ucraine di Zaporizhzhia e Kherson, quelle conquistate dall’esercito e poi sottoposte a referendum negli scorsi giorni. Mosca, come spiega l’agenzia di stampa Tass, citata dall’Ansa, aveva già riconosciuto come indipendenti da Kiev le altre due regioni ucraine, Donetsk e Lugansk, alla vigilia dello scoppio del conflitto avvenuto a febbraio 2022.

Attraverso una cerimonia che si è tenuta nelle scorse ore presso il Cremlino, il presidente della federazione russa, Vladimir Putin, ha firmato l’annessione unilaterale delle quattro regioni dopo i referendum, che ricordiamo, vengono ritenuti illegali, una farsa, dalla comunità internazionale, a cominciare dall’Unione Europea. A seguito dell’annuncio, si sono verificate delle tensioni all’Onu, con Cina, India e Brasile che si sono astenute sulla mozione votata al Consiglio di sicurezza.

Ultime notizie, nuovo aumento dell’inflazione

Cresce ulteriormente l’inflazione dopo i rincari record degli scorsi mesi. Così come fatto sapere dall’Istat, secondo le stime preliminari l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha registrato un balzo dello 0.3% su base mensile, il che significa che su base annua è aumentato dell’8.9% (il mese precedente era dell’8.4%).

Tenendo conto degli storici dell’inflazione si tratta della crescita maggiore dal luglio del 1983, e a spiegare tale aumento sono stati i prezzi non solo dei prodotti energetici. L’inflazione, al netto infatti di energetici e alimentari freschi, è passata da +4,4% a +5,0%, mentre tenendo conto di tutti i beni tranne quelli energetici, è cresciuta da +5,0% a +5,5%. “È necessario risalire a luglio 1983 (quando registrarono una variazione tendenziale del +12,2%) per trovare una crescita dei prezzi del ‘carello della spesa’, su base annua, superiore a quella di settembre 2022 (+11,1%)”. ha commentato l’Istat, confermando quanto anticipato in apertura.

Ultime notizie, il monitoraggio Iss

Nella giornata di ieri si è tenuto il consueto monitoraggio dell’Iss in merito ai dati covid dell’ultima settimana. Per quanto riguarda la situazione ospedaliera, il tasso di occupazione in terapia intensiva risulta essere stabile all’1.4%, mentre quello in area medica è cresciuto al 6% rispetto al 5.3% di sette giorni fa. Aumenta l’incidenza, passata da quota 215 ogni 100mila abitanti all’attuale 325, mentre l’indice di trasmissibilità, il cosiddetto Rt, è salito a quota 1 dal precedente 0.91.

In merito invece alla percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti, il dato è stabile all’11% rispetto alla settimana precedente, mentre è aumentata dal 53 al 54% la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi. In diminuzione invece la percentuale dei casi diagnosticati attraverso attività di screening (35% contro 36%). Infine, per quanto riguarda l’incidenza dei casi covid a livello regionale, quella più alta si registra nelle province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente di 633 e 637,6. Terza regione in quanto a incidenza è il Veneto, a quota 557, mentre per quanto riguarda l’occupazione ospedaliera, in 5 regioni si è superata la soglia di allerta del 10%, leggasi PA Bolzano (20,2%), Umbria (17,8%), Valle d’Aosta (16,4%), Calabria (12,9%), Friuli Venezia Giulia (10,6%).

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

Continua la netta risalita dei nuovi contagi di covid 19. Il bollettino diramato dal Ministero della Sanità infatti parla di 34.479 nuovi casi, a cui si aggiungono i 38 decessi. Il numero totale è inferiore a quello delle 24 ore precedenti, ma superiore a quello di venerdì scorso quando i nuovi casi erano stati 21.085.

Invariato il tasso di positività con 183.059. per quanto riguarda i ricoveri sono diminuiti di 5 unità i pazienti in terapia intensiva mentre i ricoveri ordinari sono saliti di 256 unità. In una intervista, riferendosi al cambiamento che avverrà da domani, con il termine di indossare le mascherine sui mezzi di trasporto pubblico, la virologa Capua ha dichiarato che nei prossimi mesi invernali si dovrà tornare tutti ad indossarle. In Campania il presidente De Luca ha firmato un’ordinanza locale nella quale si raccomanda l’uso delle mascherine.

Ultime notizie, tragedia nel viterbese

Un ragazzo di 22 anni, figlio del vicesindaco di Blera, località del viterbese, è morto nella tarda serata di giovedì, mentre era impegnato in una partita di calcetto. Il morto si chiamava Ruben Ciarlanti e si è accasciato mentre stava giocando con gli amici.

I funerali del ragazzo si terranno sabato e per lo stesso giorno nel comune di Blera è stato annunciato il lutto cittadino. Il malore è stato improvviso e l’intervento dei mezzi di soccorso è stato vano, con i medici che non hanno potuto che constatare il decesso del ragazzo.

Ultime notizie, le ultime evoluzioni del toto ministri

Continuano i colloqui tra i vari membri del centrodestra in previsione della formazione del nuovo governo. Il leader della Lega, Matteo Salvini, punta a tornare a capo del dicastero degli Interni, che aveva già guidato nel governo Conte 1 della scorsa legislatura.

Per quanto riguarda la presidenza dei due rami del Parlamento per la Camera dei Deputati si profila la sfida tra Giorgetti e Tajani, mentre la presidenza del Senato potrebbe essere di La Russa. Lo schema di massima per l’assegnazione dei vari dicasteri prevede 8 poltrone per Fratelli d’Italia, 4 sia per la Lega che per Forza Italia, 1 per il gruppo dei centristi e 3 da affidare a profili tecnici.











