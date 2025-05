Ultime notizie confermate dal Cremlino indicano che il presidente Vladimir Putin e il ministro degli Esteri Serghei Lavrov non parteciperanno ai colloqui con l’Ucraina previsti a Istanbul e parlano invece della nomina di Vladimir Medinsky – ex ministro della Cultura e ora consigliere stretto del capo del Cremlino – come guida della delegazione russa: Medinsky non è un volto nuovo nella scena diplomatica in quanto ha già rivestito un ruolo importante nei colloqui del 2022, durante una delle prime fasi di contatto tra Mosca e Kiev.

L’assenza di Putin e Lavrov – secondo le ultime notizie – potrebbe essere letta come una presa di distanza o come una manovra diplomatica per osservare senza esporsi direttamente e secondo gli aggiornamenti rilanciati da media europei, la scelta di Medinsky sembra puntare a tenere il dialogo aperto senza scoprire troppo le carte, lasciando margini di manovra sia sul fronte interno sia in ambito internazionale; nel frattempo, da Kiev fanno sapere che la controparte ucraina attende segnali concreti e non solo deleghe tecniche, motivo per cui le prossime ore saranno decisive per capire se si tratterà di un vero tavolo di trattativa o dell’ennesimo passaggio interlocutorio.

Ultime notizie, Sinner ricevuto da Leone XVI con la famiglia

Ultime notizie dal Vaticano: il tennista azzurro Jannik Sinner ha incontrato Papa Leone XIV in un’udienza privata tenutasi in una sala adiacente all’Aula Paolo VI, insieme alla sua famiglia e al presidente della Federazione Tennis Angelo Binaghi, un’occasione speciale che ha mescolato sport, spiritualità e momenti di leggerezza e le ultime notizie riportano che Sinner ha donato al Pontefice una delle sue racchette, chiedendo con tono scherzoso se volesse “giocare un po’” suscitando un sorriso nel Papa, notoriamente appassionato del tennis fin dai tempi della sua giovinezza.

L’incontro è stato anche un modo per presentare al Santo Padre i due prestigiosi trofei conquistati dalle rappresentative italiane – la Coppa Davis per il settore maschile e la Billie Jean King Cup per il femminile – con tanto di foto ufficiali e saluti cordiali – durante l’incontro – Leone XIV si è informato sull’andamento degli Internazionali di Roma e Sinner ha risposto con un semplice “Ora siamo in gioco” lasciando però intendere concentrazione e determinazione.

Ultime notizie circolate nei giorni precedenti avevano già riportato alcune battute del Papa riguardo una possibile esibizione benefica, e ora – con questo incontro – l’ipotesi sembra aver preso un contorno più concreto e simbolico.

Ultime notizie, Pedersen domina a Matera e rafforza la maglia rosa

Ultime notizie dal Giro d’Italia: Mads Pedersen ha trionfato nella quinta tappa da Ceglie Messapico a Matera, lunga 151 chilometri, riaffermando così il suo primato in classifica generale (un successo che rappresenta la sua terza vittoria di tappa in questa edizione della corsa rosa) la vittoria è arrivata dopo uno sprint serratissimo sul traguardo materano, dove il corridore danese ha preceduto di un soffio Zambanini e Pidcock.

Ultime notizie parlano di una prestazione eccezionale che ha messo in luce non solo la forma fisica ma anche l’intelligenza tattica di Pedersen, capace di piazzarsi sempre al momento giusto e confermano che il distacco in classifica ora è di 17 secondi su Primoz Roglic e 24 secondi su Vacek, due nomi importanti che comunque restano in corsa per le prossime sfide.

Sguardo rivolto già alla tappa di oggi, che si concluderà a Napoli ed è la più lunga del Giro 2025: un tracciato impegnativo che potrebbe rimescolare le carte e aprire nuove possibilità per gli inseguitori.

Ultime notizie, Trump incontra al-Jolani e apre alla Siria negli Accordi di Abramo

Ultime notizie dagli Stati Uniti e dal Medio Oriente: Donald Trump ha incontrato nella giornata di ieri in Qatar il presidente siriano al-Jolani, annunciando l’intenzione di revocare le sanzioni contro la Siria in cambio dell’adesione di Damasco agli Accordi di Abramo, un passo che potrebbe ridisegnare gli equilibri geopolitici nella regione e le comunicazioni diffuse dalla Casa Bianca confermano che, insieme alla revoca delle sanzioni, Trump punta anche alla normalizzazione dei rapporti tra Siria e Israele, mossa che suscita reazioni contrastanti tra alleati e avversari.

Ultime notizie dal governo israeliano parlano di una reazione furiosa di Netanyahu, che ha accusato il presidente francese Macron di sostenere i terroristi in riferimento alla questione di Gaza; Macron – da parte sua – non ha replicato direttamente ma ha ribadito il suo impegno per una mediazione pacifica, posizione che però non è stata accolta favorevolmente da Tel Aviv.

Si assiste quindi ad un possibile riavvicinamento tra Stati Uniti e Siria, evento impensabile fino a pochi mesi fa ma reso possibile da uno scenario diplomatico in rapido mutamento e Trump potrebbe tornare protagonista nelle dinamiche internazionali con un’agenda estera pragmatica e orientata ai risultati.

Ultime notizie, Trump pronto ad Ankara: ma vuole anche Putin al tavolo

Ultime notizie legate al conflitto tra Russia e Ucraina rivelano che il presidente americano Donald Trump si è detto disponibile a partecipare all’incontro previsto ad Ankara solo se anche Vladimir Putin sarà presente (ma il presidente russo ha fatto sapere nelle ultime ore che né lui né Lavrov saranno presenti all’incontro) e secondo le fonti vicine al governo russo sarebbero state espresse dichiarazioni pesanti rivolte al presidente francese Emmanuel Macron, accusato di mettere a rischio la sicurezza dell’Europa con il suo sostegno a soluzioni militari e nucleari.

Ultime notizie da Kiev riferiscono invece di un possibile incontro tra Zelensky e Papa Leone XIV già domenica prossima, con l’obiettivo di avviare un dialogo spirituale e diplomatico sotto l’egida del nuovo Pontefice che si è proposto come figura di pace e mediazione.

Ultime notizie, Alcaraz e Paolini-Errani in semifinale agli Internazionali di Roma

Ultime notizie dai campi del Foro Italico: Carlos Alcaraz ha battuto Draper in due set netti, conquistando così l’accesso alle semifinali degli Internazionali d’Italia, un risultato che conferma lo stato di forma dello spagnolo, già tra i favoriti alla vittoria finale mentre dal tabellone femminile apprendiamo di un grande risultato per la coppia azzurra Paolini-Errani, che ha superato il turno in doppio dopo una lotta intensa finita al tiebreak.

Lorenzo Musetti ha invece affrontato Alexander Zverev battendolo con il punteggio di 7-6, 6-4 e adesso si troverà ad affrontare Alcaraz in semifinale in un match cha sarà attesissimo dai tifosi italiani mentre Jannik Sinner ha scoperto il nome del suo prossimo avversario nei quarti di finale, il norvegese Casper Ruud (che ha avuto la meglio su Munar) in un incontro che si preannuncia combattutto ma alla portata dell’azzurro.