Le ultime notizie di oggi le apriamo con gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina e le parole di Vladimir Putin: cosa ha detto

Le ultime notizie le apriamo con gli aggiornamenti sulla guerra in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin è uscito allo scoperto nella giornata di ieri per parlare della guerra in Ucraina. La pace sembra più vicina dopo che Kiev ha spiegato di aver accettato il piano Russia-USA, ma bisognerà capire quando verrà definitivamente siglata.

FAMIGLIA NEL BOSCO/ “Oltre il valore della libertà, ci sono rapporti (veri) da scoprire”

Putin intanto ha fatto sapere che, una volta che le forze di Zelensky si saranno ritirate dalle loro posizioni nella zona di Donetsk, i combattimenti potranno arrivare alla fine, ma nel caso ciò non dovesse accadere le forze russe raggiungeranno comunque i loro obiettivi combattendo, minacciando quindi un’intensificazione dei bombardamenti. Inoltre ha spiegato che la Russia sta preparando un pacchetto di contro-sanzioni nei confronti dell’Unione Europea nel caso in cui, alla fine, Bruxelles decidesse di toccare i famosi asset russi, in quanto, a suo modo di vedere, si tratterebbe di un furto con un impatto negativo sulla finanza a livello globale.

Pierluigi Loredei commuove tutti a The Voice Senior: "Qui per mia figlia Clara"/ "Morta dopo malattia rara"

Ultime notizie, Trump stoppa immigrazione dai Paesi del terzo mondo

È una decisione che potremmo definire storica quella del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha comunicato di aver stoppato le immigrazioni dai Paesi del Terzo Mondo. Il motivo è stata la sparatoria avvenuta due giorni fa in quel di Washington e che ha causato la morte di una soldatessa della Guardia Nazionale di 20 anni e il ferimento, in maniera gravissima, di un altro militare. Trump ha promesso giustizia ed ha puntato il dito nei confronti della campagna immigratoria del suo predecessore, Joe Biden.

Il killer era originario dell’Afghanistan e pare abbia in passato collaborato con la CIA. Entrò in America nel 2021, poi quest’anno, il 2025, gli è stato concesso il “lasciapassare” sul suolo americano. Ora Donald Trump intende dare vita a una stretta contro l’immigrazione e ha dato mandato anche di ricontrollare tutti gli stranieri che sono in possesso della green card, per comprendere se abbiano i giusti requisiti. Nel contempo si sta valutando di espellere dall’America la famiglia del killer, ovvero sua moglie e i suoi figli.

SUPERENALOTTO, EUROJACKPOT, SIMBOLOTTO, LOTTO, 10eLOTTO/ Numeri vincenti oggi, Venerdì 28 Novembre 2025

Ultime notizie, Guido Crosetto propone la leva militare volontaria

Secondo il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in Italia dovrebbe essere introdotta la leva militare volontaria. Lo ha spiegato uscendo allo scoperto nelle scorse ore e spiegando che ne avrebbe parlato nel Consiglio dei Ministri per poi lasciare decidere al Parlamento.

Ciò che avrebbe in mente Crosetto sarebbe una riserva di circa 10mila persone, composta da ex militari in congedo ma anche specialisti in cybersicurezza, un esercito “ombra” che non verrebbe mai utilizzato sul campo di battaglia ma solo come appoggio e logistica, o eventualmente in caso di calamità naturali, a dare man forte alla Protezione Civile. Levata di scudi da parte delle opposizioni con il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra che hanno rifiutato seccamente la proposta, annunciando di non votarla nel caso dovesse arrivare in Parlamento.

Ultime notizie, il rogo a Hong Kong

Si aggrava ulteriormente il bilancio del devastante rogo che si è verificato a Hong Kong presso alcuni grattacieli. Le ultime cifre ufficiali parlano di ben 94 vittime accertate, ma c’è il rischio che possano essere ancora di più. I dati sono stati resi noti dal governo, che ha precisato che i feriti sono 76, fra cui 11 vigili del fuoco. Le fiamme sono state imponenti, avendo danneggiato in maniera pesante ben 8 grattacieli da 31 piani l’uno, edifici facenti parte del complesso Wang Fuk Court, nel distretto di Tai Po. Alcuni dei residenti si sono rifugiati sulle scale, ma all’appello mancherebbero ancora decine di persone che non è ben chiaro se siano ancora vive o meno.

A causare le fiamme sarebbero stati dei pannelli di polistirolo messi sulle finestre dei vani dell’ascensore: per il rogo sono state arrestate tre persone, accusate di omicidio colposo. Da mesi erano in corso dei lavori di ristrutturazione e non è da escludere che in manette siano finiti dei rappresentanti delle imprese che stavano appunto lavorando.

Ultime notizie, lo sciopero generale dei giornalisti

Si è svolto ieri lo sciopero generale dei giornalisti, per il rinnovo del contratto di lavoro, con un comunicato sindacale emesso dalla Fnsi e la risposta della Fieg. Lo sciopero ha coinvolto giornalisti e giornaliste e i siti internet dei principali quotidiani italiani non è stato aggiornato.

Il comunicato della Fnsi parla di uno sciopero in quanto il contratto di lavoro è scaduto ormai da oltre 10 anni e specialmente per un diritto alla libera informazione del giornalismo dato efficace per la democratizzazione del Paese, contrastato da pochi investimenti e molti tagli da parte della Fieg. Un comunicato stampa è stato emesso anche dall’UsigRai, che ribadisce quello della Fnsi.



Ultime notizie, l’Italia ancora nella morsa del gelo con temperature di nuovo in calo

Neve e temporali hanno caratterizzato la giornata di ieri nelle regioni del Centro Sud con un’allerta gialla che ha interessato sei regioni tra le quali l’Abruzzo, il Molise, la Campania, la Basilicata, la Puglia e la Calabria.

Ad inizio della prossima settimana ed esattamente tra il 2 ed il 4 dicembre è previsto un miglioramento, poi tornerà tutto in discussione con una nuova perturbazione in arrivo. Pioggia e neve hanno invaso le strade e in Campania l’allerta gialla è stata prorogata nella zona della penisola sorrentino amalfitana. Gelate hanno interessato anche le zone interne della Sardegna.