Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, quattro regioni cambiano zona (10 Novembre)

Resta alto il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi casi di contagio da Coronavirus anche per quanto riguarda ieri. Il bollettino parla di un minor numero di casi, 25.271 in totale, con un numero di tamponi molto più basso di ieri, 147.725. I nuovi decessi sono in totale 356. Ancora la Lombardia la regione più colpita con un aumento di 4.777, seguita dalla Campania che fa registrare un aumento di 3.120 casi, mentre Piemonte, Toscana e Veneto, superano quota 2mila. In fondo alla classifica degli incrementi il Molise, con soli 98 casi in più. Sono 100 i ricoverati in più in terapia intensiva, mentre il totale dei decessi è arrivato a 41.750. Aumento sostenuto anche nel numero dei guariti, che sono stati oltre 10mila. La Percentuale è sostanzialmente invariata con il 17,1% contro il 17,06 di ieri. Attualmente il numero delle persone contagiate in tutta Italia ha superato il mezzo milione, con 573.334. In 11 regioni italiane si è superata la soglia critica per quanto riguarda i posti letto negli ospedali, che è del 40%. Per i medici è necessario un lockdown immediato in tutto il territorio nazionale.

Ultime notizie, I controlli della polizia e le sanzioni

Aumentano le sanzioni relative alle verifiche che le forze dell’ordine stanno effettuando per il rispetto delle norme legate al contenimento del Coronavirus. In 3 giorni le persone sanzionate per il mancato rispetto sono 2.352. Nella giornata di domenica sono state 862, dopo il picco di sabato quando erano state sanzionate 944 persone. Molti anche gli esercizi commerciali sanzionati e 71 di questi sono stati oggetto di un provvedimento di chiusura.

Ultime notizie, Cinque regioni passano da mercoledì dal giallo all’arancione

Con l’ordinanza che è stata firmata ieri dal ministro della Salute, Speranza, da mercoledì cinque regioni passano dalla zona gialla a quella arancione, con divieti più stringenti. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria, mentre la decisione sul “colore” della Campania è stata rimandata a domani per poter analizzare tutti i dati. Intanto la regione Alto Adige dovrebbe passare direttamente, per propria scelta, nella zona rossa. Cambiano quindi per i cittadini e per gli esercenti delle attività commerciali di queste cinque regioni i divieti da osservare. Secondo Rezza la situazione che mostra un grave peggioramento, giustifica le misure intraprese.

Ultime notizie, Celebrati i funerali di Stefano D’Orazio

I funerali dell’ex batterista dei Pooh Stefano D’Orazio si sono celebrati oggi a Roma, con la presenza di tutti i suoi colleghi e di molti cantanti e personaggi dello spettacolo. Il corteo funebre ha raggiunto la Chiesa degli Artisti, dove è stata celebrata la cerimonia funebre. Molta commozione non soltanto tra i familiari e gli amici ma anche tra le persone che hanno assistito al corteo che ha attraversato la capitale.

Ultime notizie, La situazione negli Stati Uniti

Mentre Donald Trump, nonostante gli appelli del suo partito, non riconosce ancora la sconfitta, Joe Biden e Kamala Harris sono già al lavoro per affrontare i problemi più gravi che si troveranno di fronte al momento dell’insediamento. E nel primo briefing hanno parlato con la task force che si occupa del contrasto al Covid. In Europa la cancelliera Merkel parla di un futuro rapporto della UE con gli USA basato sul libero scambio e su una economia aperta. Anche il leader russo Putin parla di attendere i risultati ufficiali.

Ultime notizie Strage familiare a Carignano, nel torinese

Un uomo di 40 anni, dipendente della Cereal Ceretto, ha sparato alla moglie e ai due figli gemelli di 20 mesi e successivamente si è ucciso con la stessa arma. Una strage che per il momento ha risparmiato solo la bambina, Aurora, che si trova in ospedale con ferite gravissime. La moglie ed il figlio sono invece morti nella tragica sparatoria che è avvenuta alle 4 di questa mattina nella casa di famiglia. La moglie aveva ottenuto la separazione e nella giornata di oggi avrebbe lasciato la casa. Prima di sparare l’uomo aveva chiamato al telefono il fratello.



