Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, questione Hong Kong: la Cina minaccia gli Usa

Prosegue lo scontro diplomatico a distanza fra la Cina e gli Usa. Tutta “colpa” della decisione di Washington e dell’amministrazione Trump, di appoggiare Hong Kong, firmando la legge sui diritti umani e la democrazia dell’ex colonia britannica, con conseguenti possibili sanzioni nei confronti di Pechino. “Intimiamo agli Usa di non agire arbitrariamente – il monito del ministero degli esteri cinesi attraverso una nota diffusa stamane, come si legge su Rainews.it – o altrimenti la Cina dovrà fermamente contrattaccare e gli Stati Uniti dovranno sostenere tutte le relative conseguenze”, accusando poi Washington di “sinistre intenzioni e natura egemonica”. La Cina non ammette intrusioni nella questione, considerando quello di Hong Kong un affare interno, e con la firma della legge di cui sopra, gli Stati Uniti rischiano di mettere in discussione il famoso modello cinese ‘un Paese, due sistemi’. Il ministero degli esteri ha convocato l’ambasciatore statunitense a Pechino, Terry Branstad, per un nuovo vis-a-vis dopo l’incontro già avvenuto la scorsa settimana. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Ultime notizie, manovra: ridotta la Plastic Tax

Il presidente del Consiglio Conte comunica che intende portare al Parlamento delle modifiche al testo che prevedeva tasse esose sulla plastica e sui mezzi aziendali. Due provvedimenti che sono stati oggetto di numerose critiche da parte dei partiti di maggioranza e di minoranza. Il presidente del Consiglio, dopo un lavoro estenuante di gruppo, ha tentato di ridurre l’impatto negativo della precedente proposta di legge. La nuova normativa prevede una riduzione drastica dei tributi per le auto aziendali, una piccola riduzione in termini economici per i mezzi più inquinanti. Una correzione normativa che dovrebbe aumentare la vendita dei veicoli meno inquinanti, grazie ad un gettito di entrata pari a zero, come confermato da Roberto Gualtieri, ministro dell’economia. In sostanza il Governo non incasserebbe quasi 300 milioni all’anno. Meno positiva è la manovra per le tasse sulla plastica. La riduzione del tributo sarebbe solo di 50 centesimi al kg. Lo Stato incasserebbe solo 500 milioni all’anno e non 1 miliardo, come sperato. Lo stato con le modifiche dei due provvedimenti non incasserebbe complessivamente 800 milioni.

ULTIME NOTIZIE, LUTTO NAZIONALE IN ALBANIA

Per l’Albania oggi è lutto nazionale. Il violento terremoto di magnitudo 6.2 ha provocato 31 morti e più di 650 feriti. Si teme che il bilancio drammatico delle vittime e dei feriti non sia definitivo. I lavori di scavi non cessano nella speranza di non trovare altre persone decedute. Al momento non si contano italiani tra i deceduti. Purtroppo intorno alle 14 ore locale in Albania si è avvertita un’altra scossa tellurica tra Shijak e Durazzo. Anche nella parte meridionale dell’Italia la terra ha tremato, soprattutto nelle regioni della Basilicata, in Abruzzo e in Campania. In Italia non ci sono stati danni a persone e a cose. Il presidente del Consiglio ha promesso aiuti per l’Albania.

ULTIME NOTIZIE, ALLERTA ARANCIONE A GENOVA PER MALTEMPO E ALLAGAMENTI

Violenti piogge si sono abbattute sulla Liguria, colpendo prevalentemente la Val Nervia. Genova in pieno caos per gli allagamenti. Molte strade urbane ed extra urbane sono state chiuse al traffico a causa del maltempo. Disagi per l’interruzione dell’energia elettrica e di gas in alcuni quartieri della città. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono intervenuti per prestare soccorso alle persone anziane e per mettere in sicurezza numerose abitazioni colpite dagli allegamenti. Non ci sono stati morti e feriti.

ULTIME NOTIZIE, ALLERTA ROSSA PER EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA E VENETO. ALLERTA GIALLA PER LE ALTRE REGIONI D’ITALIA

E’ tornato il maltempo. Le regioni più colpite sono state Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Il dipartimento della protezione civile ha lanciato l’allerta rossa per il pericolo idrico. Le piogge incessanti non permettono ai terreni delle tre regioni di essere assorbite, con la conseguenza di allagamenti sulle strade urbane ed extraurbane. Il dipartimento della protezione civile ha lanciato l’allerta gialla per le altre regioni dell’Italia. Al momento non ci sono vittime.





