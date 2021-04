ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: ragazza violentata e uccisa a Pompei (30 aprile)

Il bollettino vede 14.320 nuovi casi, con un tasso di positività che sale al 4,3%, mentre i decessi sono stati 288, in calo rispetto al giorno precedente, quando ne erano stati registrati 344. I guariti nelle ultime 24 ore sono 18,088 e questo determina un calo degli attualmente contagiati, che scendono a 438.709. A livello regionale solo la Lombardia supera i 2mila casi, con 2.306, mentre altre 5 regioni hanno fatto registrare più di 1000 casi, dai 1.986 della Campania, fino ai 1.061 della Sicilia. Nel calcolo settimanale il calo dei nuovi contagi e dei decessi, oltre che dei ricoverati è stato continuo, ma la discesa rimane ancora abbastanza lenta, per cui da parte dei sanitari rimane fermo l’invito a non rallentare le misure di prevenzione.

Sono state 3 coltellate ricevute all’addome ad uccidere una ragazza di 24 anni a Pompei. Grazia Severino, questo il suo nome, è stata trovata all’interno di un box auto gravemente ferita e con entrambe le caviglie spezzate. Dopo l’intervento del 118 che l’ha trasportata all’Ospedale di Castellammare di Stabia è morta presso la struttura ospedaliera. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri la ragazza sarebbe stata anche violentata.

Ultime notizie, approvato dal Cdm il Recovery Plan

Il Pnrr, dopo l’approvazione da parte dei due rami del Parlamento è tornato in Consiglio dei Ministri per l’approvazione definitiva e sarà quindi trasmesso all’Unione Europea. Oltre ai fondi previsti nel recovery Plan il governo ha stanziato ulteriori risorse per 30 miliardi di euro. Nella mattinata era stato invece approvato il decreto legge con il quale sono state prorogate le date per diverse attività tra le quali anche lo smart working negli uffici della Pubblica Amministrazione.

Ultime notizie, avvertenze da parte dell’OMS per il covid in India

L’OMS ha emesso una raccomandazione ai paesi della Comunità Europea per non allentare troppo presto le misure di sicurezza. In quel caso, sottolinea l’organizzazione mondiale, si rischia di vedere il rialzo dei contagi come sta avvenendo in India dove ogni giorno si contano sempre un maggior numero di contagi e di morti. Da parte degli USA per cercare di frenare questo problema ci sarà un invio straordinario di 20 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca in India. In totale nel mondo i casi di coronavirus hanno superato quota 150 milioni.

Ultime notizie, indagato per omicidio il gioielliere di Grinzane Cavour

Il gioielliere che nella serata di giovedì reagendo ad una rapina ha sparato ed ucciso i due rapinatori è indagato per eccesso di legittima difesa, Dai riscontri avvenuti da parte della polizia è infatti emerso che i due malviventi avevano delle pistole giocattolo. Oltre a questo è stato accusato anche di omicidio colposo. Intanto il terzo bandito, che era riuscito a fuggire rimanendo ferito, è stato arrestato in ospedale.

Ultime notizie, due ex terroristi si sono costituiti a Parigi

Dopo l’arresto dei 7 ex terroristi italiani avvenuto nella giornata di giovedì a Parigi, due dei tre che erano fuggiti si sono costituiti. Si tratta di Raffaele Ventura e Pierluigi Bergamin che insieme ai loro legali rappresentanti si sono recati presso la procura parigina per consegnarsi alle autorità. Dopo una giornata di interrogatori per tutti sono scattati gli arresti domiciliari.

