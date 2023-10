Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, raid di Israele a Gaza, Netanyahu: “E’ solo l’inizio”

Mentre il ministro degli Esteri Tajani è arrivato in Israele, dichiarando che la priorità assoluta è quella di salvare gli ostaggi, continuano le battaglie a colpi di missili, con un gran numero che hanno colpito la zona di Akelon, a Gaza è arrivato un ultimatum israeliano che intima di lasciare il nord della striscia in quanto è previsto un attacco massiccio. Il raid è partito nella notte, un pesante bombardamento, con il premier Netanyahu che ha avvertito Hamas: “E’ solo l’inizio”.

Da parte di Hamas è stato risposto di non tenerne conto in quanto si tratta soltanto di propaganda che mira ad impaurire la popolazione, che dal canto suo da giorni si trova alle prese con mancanza di acqua ed elettricità. Della situazione in continua evoluzione ha parlato anche Putin che ha definito inaccettabili le vittime civili dei palestinesi in caso di Ingresso di truppe israeliane nella striscia di Gaza.

Ultime notizie, autopsia autista bus Mestre: era sano

Sono arrivati nella giornata di ieri i primi importanti risultati dell’autopsia eseguita sul povero Alberto Rizzetto, il 40enne autista del bus, morto negli scorsi giorni a Mestre dopo essere precipitato da un cavalcavia, incidente che ha causato la morte di altre 20 persone. Secondo quanto riportato da Il Corriere del Veneto, come si legge su TgCom24.it, l’autista era assolutamente sano, di conseguenza non sarebbe stato colpito da un malore poco prima dello schianto.

Non sarebbe emerso alcun problema al cuore, e i risultati, anche se ancora parziali in quanto l’esame proseguirà nei prossimi giorni con ulteriori accertamenti, gettano ancora più ombre sul tragico avvenimento di Mestre. La relazione finale è attesa la prossima settimana ma l’ipotesi del malore sembrerebbe da depennare: si è trattato quindi di un guasto?

Ultime notizie, due scosse di terremoto superiori a M 3.0 a Piacenza

Nella mattinata di ieri sono state registrate dall’Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, due scosse di terremoto superiori alla magnitudo di 3.0 gradi sulla scala Richter, in provincia di Piacenza. La prima è stata di M 3.5 gradi alle ore 7:00, mentre la seconda di M 3.7 poco prima delle ore 9:30.

L’epicentro è stato segnalato sull’Appennino emiliano nella Val Nure, in provincia di Piacenza, precisamente presso il comune di Vigolzone, già nelle scorse settimane teatro di numerose scosse. Le due scosse, soprattutto la seconda, sono state avvertite dalla popolazione ma fortunatamente nessuno si è fatto male e non si sono verificati danni.

Ultime notizie, “Bruce Willis mon parla e non legge più”

Peggiorano le condizioni fisiche dell’attore americano Bruce Willis. A spiegarlo è stato l’amico Glenn Gordon Caron, regista e sceneggiatore di Moonligting, serie tv che fece conoscere al grande pubblico proprio Willis. Parlando con il New York Post ha spiegato che: “Bruce non è quasi più in grado di parlare e ha perso la gioia di vivere”. Il 68enne attore soffre di demenza frontotemporale, mentre un anno fa aveva deciso di ritirarsi dalla scena dopo che gli era stata diagnostica l’afasia.

“Bruce ha dovuto rinunciare alla lettura – ha detto ancora Caron – era un lettore vorace, non voleva che nessuno lo sapesse,e ora non legge più. Tutte quelle abilità linguistiche non sono più a sua disposizione, eppure è ancora Bruce. Fa fatica ormai a esprimersi e vederlo in quelle condizioni è uno strazio per chi gli vuole bene. (…) Ho la sensazione che dopo uno o tre minuti lui non sappia più chi sono”. Quindi ha chiosato: “Quando sei con lui sai che è Bruce e sei grato che sia lì, ma la gioia di vivere se n’è andata. Non c’è nessuno che avesse più gioia di vivere di lui. Amava la vita e cercava di viverla al massimo e adorava svegliarsi al mattino. Quindi l’idea che ora lui veda la vita come attraverso una zanzariera, ha molto poco senso…”.

Ultime notizie, le indagini sulle scommesse dei calciatori

Una storia che è cominciata da poco e sembra destinata a non finire presto con i nomi dei calciatori coinvolti che stanno aumentando giorno dopo giorno. Il primo è stato quello del centrocampista juventino Fagioli, che è indagato per scommesse ed ha confessato alla Procura le sue azioni; successivamente sono stati tirati in ballo altri due giocatori della nazionale Zaniolo e Tonali, entrambi impegnati nel campionato inglese, il primo con l’Aston Villa ed il secondo con il Newcastle, che sono stati sentiti dagli agenti di polizia mentre si trovavano nel ritiro azzurro di Coverciano, che poi sono stati autorizzati a lasciare.

L’ultimo nome, svelato sempre da Fabrizio Corona, è quello del romanista Zalewski. Uno scandalo che ha minato anche la tranquillità della nazionale di Spalletti alle prese con rue match importanti nel girone di qualificazione agli Europei.

Ultime notizie, attacco in una scuola francese ad Arras con uccisione di un insegnate

Un insegnante è stato ucciso a coltellate da un uomo che dopo aver fatto irruzione nella in una scuola di Arras, si è avventato contro le persone presenti, ed ha ferito altre due persone oltre all’insegnante ucciso. L’uomo è di origine cecena e dopo la vicenda è stato fermato dalla polizia. Si tratta di un 20enne che, secondo le testimonianze delle persone presenti gridava “Allah Akbar” mentre faceva irruzione nel liceo di Arras. L’autore dell’omicidio dovrebbe essere un ex allievo della scuola e insieme a lui è stato fermato dalla polizia anche il fratello. Sul posto si è recato anche il presidente Macron.

Ultime notizie, le previsioni meteo per la prossima settimana

Dopo il fine settimana caratterizzato da tempo bello ad iniziare da domenica pomeriggio e dalle regioni del nord Italia, il clima cambierà e, con l’arrivo di una massa ciclonica chiamata Medusa, ci sarà una svolta con temporali e piogge copiose, oltre che con la diminuzione delle temperature. Problemi meteorologici che si trasferiranno verso le regioni centrali e successivamente anche al Sud, dove ad inizio settimana resisteranno sole e caldo. L’autunno arriverà in questo modo su gran parte del territorio italiano con il cedimento dell’anticiclone che ha mantenuto finora il caldo quasi estivo.

Ultime notizie, in provincia di Avellino muore un giovane in bicicletta

Un 25enne originario del Burkina Faso che abitava in un centro di accoglienza a Capizze, in provincia di Avellino, è morto stamani alle 5 a Rotondi, altra località della provincia avellinese, dopo essere stato colpito da un’auto pirata mentre si trovava in bicicletta. Sbalzato dal mezzo, il 25enne è stato poi colpito da una seconda auto. Entrambi i conducenti non si sono fermati dopo l’investimento come confermato da alcuni testimoni.











