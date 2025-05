Le ultime notizie che giungono da Gaza raccontano di un’altra notte di sangue in una guerra che non conosce tregua: almeno 31 persone sono morte in seguito a una serie di raid aerei israeliani concentrati nel campo profughi di Bureij, secondo quanto riportato da fonti mediche e da Al Jazeera.

Tra le vittime ci sarebbero anche bambini e donne, mentre i soccorritori continuano a scavare tra le macerie; le ultime notizie riferiscono che l’esercito israeliano ha definito l’operazione “mirata a infrastrutture terroristiche di Hamas”; le immagini diffuse mostrano una popolazione civile al collasso, mancano farmaci, elettricità, vie di fuga. Le ultime notizie parlano anche di un’escalation diplomatica in arrivo, con l’ONU che ha convocato una sessione d’urgenza per discutere la violazione del diritto internazionale.

USA: Tulsi Gabbard accusa Fauci e i finanziamenti ai laboratori/ “Covid nato da un esperimento insabbiato”

Ultime notizie, Usa: Trump rimuove Waltz per il ‘chatgate’, Rubio nuovo consigliere alla sicurezza nazionale

Dagli Stati Uniti arrivano le ultime notizie che scuotono l’amministrazione Trump: il presidente ha sollevato dall’incarico Mike Waltz – coinvolto nello scandalo soprannominato ‘chatgate’ – per la presunta diffusione illecita di piani operativi riservati relativi al Medio Oriente. Secondo le ultime notizie confermate da CNN, Waltz sarà comunque ricollocato come ambasciatore presso le Nazioni Unite, in quella che sembra a tutti gli effetti una manovra per allontanarlo senza umiliarlo pubblicamente e a sostituirlo sarà Marco Rubio, senatore della Florida e fedelissimo del presidente, già segretario di Stato e tra gli architetti della nuova strategia conservatrice in politica estera.

Vance: “guerra Ucraina-Russia non finirà presto”/ “Hanno presentato proposte di pace: USA cerca via di mezzo”

Le ultime notizie parlano anche di tensioni tra le diverse anime dell’amministrazione, con i militari preoccupati per la mancanza di continuità in un ruolo determinante proprio mentre l’America si avvicina a un’eventuale nuova guerra in Yemen o Libano; Trump ha pubblicato un messaggio stringato su Truth: “Waltz resta un patriota. Rubio è pronto. Andiamo avanti”.

Ultime notizie, ultraleggero precipitato in Lombardia: due vittime nel lecchese

Ultime notizie tragiche anche dall’Italia: in provincia di Lecco – nei cieli sopra l’area montuosa tra Pasturo e Barzio – un ultraleggero è precipitato nel primo pomeriggio di ieri, causando la morte delle due persone a bordo: l’aereo era decollato poco prima da un’aviosuperficie della zona e – stando alle prime ricostruzioni – avrebbe perso quota per motivi ancora da chiarire, forse un guasto meccanico o un errore umano, prima di schiantarsi al suolo in un’area difficile da percorrere.

SPY FINANZA/ Le verità sul calo del Pil Usa e le priorità di Trump

Le ultime notizie diffuse dai vigili del fuoco parlano di un intervento complicato a causa del terreno scosceso, i corpi sono stati recuperati solo con l’aiuto di elicotteri del 118 e del soccorso alpino; la Procura di Lecco ha aperto un’inchiesta per accertare le cause dell’incidente, mentre il sindaco di Barzio ha espresso cordoglio a nome della comunità.