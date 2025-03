Ultime notizie, operazione Usa in Yemen contro gli Houthi

Il bilancio degli attacchi aerei Usa contro gli Houthi nello Yemen è di almeno 31 morti e oltre cento feriti, stando al bilancio aggiornato dai ribelli. Nel mirino è finita la capitale Sanaa, insieme alla città di Radha e ai governatorati di Saada e Al-Bayda. Si tratta del primo attacco con l’amministrazione Trump, condotto solo dagli Stati Uniti, stando a quanto riferito da un funzionario americano. L’operazione è stata seguita in diretta dal presidente americano, mentre il Segretario di Stato Marco Rubio ne ha parlato con l’omologo russo Lavrov, spiegandogli che non sono tollerati attacchi alle navi militari e commerciali americane nel Mar Rosso.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’Iran, avvertendo gli Usa che “non hanno il diritto di dettare” la loro politica estera, visto che Trump aveva ordinato a Teheran di non sostenere più gli Houthi nello Yemen. Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha condannato gli attacchi contro gli Houthi, definito “in linea con il loro continuo sostegno al ‘genocidio’ del popolo palestinese”, e ha accusato l’Occidente di essere una minaccia per la sicurezza globale, come dimostrano “la continua occupazione e le uccisioni di massa in Palestina”.

Ultime notizie, manifestazione “una Piazza per l’Europa”

Si è tenuta oggi a Roma la manifestazione che gli organizzatori avevano intitolato “Una Piazza per l’Europa”. La manifestazione ha visto la partecipazione di circa 50mila persone e gli accessi ad un certo punto sono stati chiusi data l’enorme affluenza di partecipanti.

Una manifestazione che era nata da un appello sulle pagine del quotidiano La Repubblica da parte di Michele Serra ed ha trovato moltissime adesioni tra le quali anche quella di Roberto Vecchioni che sul palco ha dichiarato “Questa piazza è per i ragazzi” ed ha cantato uno dei suoi grandi successi, “Sogna ragazzo sogna”. Presente anche lo scrittore Antonio Scurati che ha indicato come il ripudio della guerra non sia automaticamente una rinuncia a difendersi. In una contromanifestazione che si è tenuta in Piazza Barberini, i partecipanti hanno bruciato le bandiere dell’Europa.

Ultime notizie, la situazione del maltempo in Italia

Continua l’ondata di maltempo che sta interessando principalmente l’Emilia-Romagna e la Toscana. In Emilia Romagna si sono registrati ancora temporali e in alcuni casi delle grandinate. Secondo quanto riferito dalla protezione Civile, sul Lamone sono caduti fino a 200mm di pioggia e la regione ha fatto sapere che queste precipitazioni straordinarie sono simili a quelle registrate durante le precedenti alluvioni. Per la giornata di oggi ci sarà ancora allerta arancione tra il ravennate e il Bolognese.

In Toscana, a causa del maltempo l’allarme rosso è stato prolungato sino alla mezzanotte di ieri mentre a Firenze, anche dopo il passaggio della piena dell’Arno, con il livello del fiume in calo, restano le chiusure per i musei e i giardini. A Pisa è stata rinviata la partita di calcio con il Mantova, mentre oggi si giocheranno regolarmente i match di Firenze e Bologna. Il governatore della Toscana, Giani, ha chiesto al governo di dichiarare lo stato di emergenza, le situazioni più critiche con interventi della protezione civile e dei vigili del fuoco nei dintorni di Firenze.

Ultime notizie, Marquez ha vinto la sprint in Argentina

Terza gara stagionale e terza tripletta Ducati sul podio con i tre protagonisti, i due fratelli Marquez, Marc e Alex, e Pecco Bagnaia, che si classificano nelle stesse posizioni delle prime due gare. Il pilota spagnolo è partito dalla pole, come farà domani nella gara lunga, ed ha preso subito il comando davanti al fratello, mentre Bagnaia, che partiva dalla seconda fila, è riuscito a portarsi in terza posizione. La gara è continuata con le stesse posizioni sino alla bandiera a scacchi.

Ultime notizie, Norris ha vinto il Gran Premio d’Australia

Si sono svolte ieri, sul circuito di Melbourne, le prove ufficiali per la griglia di partenza del Gran Premio d’Australia che hanno visto come da pronostico, una doppietta delle McLaren con Norris che ha conquistato la pole position precedendo il compagno di squadra Piastri. Il campione del mondo Verstappen è terzo e le due Ferrari sono entrambe in quarta fila con Leclerc al settimo posto ed Hamilton all’ottavo.

Davanti a loro anche Russel, Tsunoda e Albon. Il pilota italiano Antonelli è stato eliminato già nella prima sessione cronometrata. Per la gara di oggi è arrivata la pioggia che ha condizionato la gara, vinta comunque da Norris. Dietro di lui Verstappen, salito sul podio insieme a Russell. Ottava la Ferrari di Leclerc, decima quella di Hamilton.