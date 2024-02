Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, Re Carlo III ha un cancro: “Cure già iniziate”

Dopo il ricovero in ospedale di alcuni giorni fa e l’operazione alla prostata, gli esami eseguiti hanno evidenziato che Re Carlo III ha un cancro.

Lo ha comunicato Buckingam Palace che ha voluto eliminare tutte le eventuali chiacchere. Il cancro che ha colpito il re non è alla prostata, ma non è stato comunicato in quale parte del corpo. Il sovrano inglese ha già iniziato le terapie.

Incidenti oggi, maxi tamponamento in A12: due morti/ Tratto Rapallo e Chiavari chiuso al traffico

Ultime notizie, prof accoltellata a scuola da studente minorenne

Episodio scioccante quello avvenuto presso un istituto superiore professionale Enaip di Varese, dove una professoressa è stata accoltellata da uno studente minorenne. L’episodio, come riferito da TgCom24.it, si è verificato ieri mattina alle ore 8:00, attorno all’orario di inizio lezioni, e la docente sarebbe stata accoltellata alla schiena con un’arma portata da casa. La donna, di anni 57, è stata portata presso l’ospedale di Varese in codice giallo e non risulta essere in pericolo di vita.

Dani Alves, iniziato processo per stupro/ L'ex calciatore sul banco degli imputati a Barcellona

“Siamo preoccupati – le parole del presidente dell’Associazione DirigentiScuola, Attilio Fratta -. Occorre la certezza della pena sì, ma anche la certezza di misure restrittive immediate anche di natura diversa da quelle penali che diano riscontro ad una condizione di impunità non più tollerabile. C’è una nuova emergenza sociale, ancorché educativa, da affrontare, lo Stato deve far sentire la sua presenza e deve garantire maggiori controlli e una maggior sicurezza ai dipendenti della scuola”.

Ultime notizie, maxi incidente in A22, chiusa per 70 km

Un maxi incidente si è verificato nella mattinata di ieri lungo l’autostrada A22, mandando in tilt la circolazione. A causa della nebbia, come riferisce RaiNews, si è verificato uno scontro fra due tir al km 293, tra Reggiolo e Carpi, dopo di che sono rimasti coinvolti altri cento veicoli circa. Fortunatamente non si sono registrati dei morti, ma vi sono comunque dei feriti, anche se nessuno è risultato essere grave. Massiccio l’intervento delle autorità, con i vigili del fuoco che hanno estratto moltissime persone rimaste intrappolate nelle lamiere delle proprie auto.

Nuovo spot Esselunga La carota per Sanremo 2024/ Video, “Le persone e i loro gesti d'amore”

L’autostrada è stata chiusa in mattinata per circa 70 km fra i caselli di Nogarole Rocca, in provincia di Verona, sino a Campogalliano, nel Modenese, in entrambe le direzioni, traffico quindi bloccato.

Ultime notizie, Giorgia Meloni: “In Ue l’Italia si è fatta sentire”

Il presidente del consiglio, Giorgia Meloni, si trova al momento in Giappone per il passaggio di consegne che ufficializza la presidenza italiana del G7 e attraverso un’intervista concessa al quotidiano nipponico Yomiuri Shimbunin, così come si legge su TgCo,24.it, ha spiegato che: “In questi mesi il governo ha giocato un ruolo chiave a Bruxelles, facendo sentire con autorevolezza la voce dell’Italia e contribuendo al dibattito sui grandi temi”.

E ancora: “Tra i passi avanti concreti più significativi che sono stati compiuti, vorrei citare il Memorandum d’intesa tra Ue e Tunisia e i nuovi accordi che la Commissione europea sta negoziando, in primis con l’Egitto, nonché le diverse iniziative dell’Ue per contrastare il traffico dei migranti, come emerge dalla conferenza internazionale dello scorso novembre e dalle nuove proposte legislative dell’Ue in materia. Mi riferisco anche ai nuovi importanti fondi per la dimensione interna ed esterna previsti dalla revisione del quadro finanziario pluriennale, adottata dal Consiglio europeo il primo febbraio di quest’anno”.

Ultime notizie, grave incidente per Sofia Goggia

Un grave incidente occorso mentre si stava allenando sulla pista di Ponte di Legno in vista della partecipazione alle prossime gare di Coppa del Mondo, è costato la frattura di tibia e malleolo alla campionessa azzurra, che è già stata operata oggi a Milano. Una inforcata in un paletto dello slalom gigante che è costata alla Goggia la fine della stagione in anticipo e la conseguente perdita della possibilità di assicurarsi il successo nella specialità della discesa libera dove si trovava in testa alla classifica.

La campionessa olimpica del 2018 si è quindi sottoposta all’operazione che è stata eseguita dal dottor Panzeri presso una clinica milanese. I primi testimoni della caduta avevano già evidenziato la gravità di quanto successo appena dopo che alla campionessa italiana era stato tolto lo scarpone. Per Sofia Goggia gli infortuni gravi sono purtroppo stati già numerosi e le hanno fatto perdere molte possibilità di successo. Per il suo ritorno sugli sci si parla di un periodo di attesa di circa 4 mesi.

Ultime notizie, il contrattacco di Vittorio Sgarbi

Con una lettera indirizzata alla Premier, Giorgia meloni, Vittorio Sgarbi è passato al contrattacco, chiedendo che le indagini sulle incompatibilità siano estese ad altri membri del governo. La lettera di Sgarbi è arrivata dopo che l’Antitrust aveva pubblicato la propria decisione sul caso che lo riguarda. Le contestazioni del sottosegretario parlano di una sentenza “politicamente corretta” ma nello stesso tempo “giuridicamente scorretta”, e per questo lo stesso Sgarbi chiede alla Premier una estensione dei controlli.











© RIPRODUZIONE RISERVATA