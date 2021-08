Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, record di medaglie per l’Italia a Tokyo (7 agosto)

Nelle ultime notizie di oggi, la rincorsa alle medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020 trova ancora risposte positive da parte dell’Italia, con la conquista dell’ottavo oro della manifestazione, quarto dell’atletica. A prenderselo nella mattinata italiana è stata la pugliese Antonella Palmisano, che ha vinto la gara della 20 km di marcia femminile il giorno dopo l’oro, sulla stessa distanza per Massimo Stano nella stessa gara al maschile. La Palmisano ha festeggiato così nel migliore dei modi il suo 30esimo compleanno. I due atleti pugliesi si allenano nel centro olimpico di Ostia e sono seguiti allo stesso trainer. A seguire una nuova medaglia d’oro conquistata da Luigi Busà che si è imposto nel karate specialità kumite categoria 75 chilogrammi. A chiudere la giornata è arrivato poi lo splendido oro della staffetta 4 x 100 maschile che con Patta, Jaconbs, Desalu e Tortu ha battuto sul traguardo la Gran Bretagna che ha incassato così un’altra delusione dopo Wembley. Per l’Italia, con un bottino complessivo di 38 medaglie a due giorni dalla conclusione, è stato superato anche il record fissato nell’edizione 1960 a Roma.

Ultime notizie, L’appello di Draghi: “Vaccinatevi”

Nel bollettino odierno del coronavirus il numero dei nuovi casi torna a diminuire rispetto al giorno precedente con 6.559 e questo porta anche l’indice di positività sotto il 3% con il 2,7%. Calano di 3 unità anche le vittime, 24 contro 27 del giovedì. Aumentano invece i ricoveri, sia nelle terapie intensive, con + 9 unità, e nei reparti ordinari, con 40 in più, numeri comunque in ribasso rispetto al giorno precedente. Il numero dei contagiati totali nel nostro Paese è arrivato a 4.383.787 con 128.187 vittime. I guariti registrati oggi sono 2.936 e i positivi attuali 104.685, in aumento di 3.639 unità in 24 ore. Per quanto riguarda la suddivisione territoriale, le regioni dove si è sono avuti i maggiori numeri di contagi è la Sicilia. Intanto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, rivolge un appello agli italiani nel giorno dell’entrata in vigore del green pass: “Vaccinatevi e seguite le regole”.

Ultime notizie, Conte eletto presidente del Movimento 5 Stelle

Giuseppe Conte incassa i 62.242 voti che lo incoronano presidente del Movimento 5 stelle: il 93% delle preferenze. “La mia indicazione a presidente del nuovo corso del Movimento ha avuto il conforto della stragrande maggioranza dei votanti, con un quorum elevatissimo, che mi trasmette una grande energia e anche una grande responsabilità. Ce la metterò tutta per non deludervi, mi impegno per restituire dignità alla politica”. Su Facebook in serata ha detto: “Oggi è un grande giorno, una grande festa di partecipazione democratica. Siamo quello in cui crediamo. Crediamo nella democrazia partecipata quale motore per dare ancora più forza alla nostra presenza sui territori e nelle istituzioni. Il voto di oggi non rappresenta un punto di arrivo, ma di ripartenza. Abbiamo un grande lavoro da fare, e come sempre dobbiamo farlo tutti insieme”. Adesso bisogna capire chi sceglierà come vice il nuovo presidente pentastellato.

Ultime notizie Olimpadi 2020: caso Tsimanouskaya, cacciati i due allenatori

Il Comitato olimpico internazionale ha ritirato gli accrediti e ha espulso dal Villaggio di Tokyo 2020 due allenatori bielorussi coinvolti nel caso della velocista Krystsina Tsimanouskaya che ha ottenuto asilo politico in Polonia dopo aver denunciato un tentativo di rimpatrio forzato. Il Cio ha affermato che ai due allenatori “sarà offerta l’opportunità di essere ascoltati” ma che le misure contro di loro sono state prese “nell’interesse del benessere degli atleti” bielorussi che si trovano ancora a Tokyo. Intanto il Comitato olimpico brasiliano ha annunciato che farà “immediato rientro” in patria la giocatrice della nazionale di pallavolo Tandara Caixeta, per tutti solo Tandara, per “potenziale violazione delle regole antidoping”. I fatti risalgono a un test effettuato il 7 luglio, quando la Seleçao si trovava ancora in Brasile, nel ritiro di Saquarema.



