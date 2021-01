ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, Renzi: “Elezioni ora un errore” (29 gennaio)

Numeri stabili per quanto riguarda l’epidemia di coronavirus in Italia. Il bollettino vede 14.372 nuovi casi a fronte di 275.179 tamponi eseguiti, mentre il numero delle vittime sale leggermente, a quota 492 morti, Il tasso di positività resta al 5,2%. Nella giornata di giovedì si sono registrati anche 17.220 guariti e questo porta ad una diminuzione di 3.352 degli attualmente positivi, 474.617. Cala il numero dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva, – 64, ed anche nei reparti ordinari è stato registrato un calo di 383 unità. Il totale è quindi di 2.288 persone nei reparti di rianimazione e 20.778 nei reparti ordinari. Il maggior numero di nuovi casi è della Lombardia, che è l’unica regione sopra quota 2mila, con 2,603. Quattro le regioni che hanno superato quota mille, Campania, Emilia Romagna, Lazio e Puglia, mentre tutte le altre sono sotto questa quota. In forte calo la regione Veneto dove si sono avuti 572 nuovi casi.

Ultime notizie, le consultazioni col Presidente della Repubblica

Nella giornata di giovedì il Presidente Mattarella ha ricevuto le delegazioni in mattinata i rappresentanti del Gruppo Misto, che hanno indicato il Premier uscente come candidato per guidare un nuovo governo, così il nuovo gruppo degli “Europeisti” che si è costituito al Senato. Nel pomeriggio sono salite al Quirinale le delegazioni di Leu, Italia Viva e PD. Da parte dei rappresentanti di Leu ha avuto l’indicazione di andare avanti con Giuseppe Conte, mentre Matteo Renzi ha detto che il suo gruppo è disponibile sia per un governo politico che per uno istituzionale e che le elezioni in questo momento sarebbero un errore.

Ultime notizie, possibili cambi di colore da domenica prossima

I dati della pandemia potrebbero portare alcune regioni in zona gialla a partire da domenica prossima. Si tratta di Calabria, Veneto ed Emilia Romagna, che andrebbero ad aggiungersi a Toscana, Molise, Basilicata, Campania e Provincia di Trento. Una decisione definitiva sarà però presa nella giornata di venerdì quando saranno disponibili tutti i dati certi degli indicatori.

Ultime notizie, polemiche sulla presenza del pubblico al Festival di Sanremo

Proseguono le polemiche riguardo alla presenza del pubblico, seppur ridotta, al teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo che si svolgerà nei primi giorni di Marzo. Secondo le norme attuali la presenza del pubblico non è ammessa in quanto l’Ariston non è uno studio televisivo ma un teatro e questo è stato ribadito anche dal ministro dei Beni Culturali, Franceschini. A questo proposito sono circolate anche le voci di un possibile abbandono della conduzione da parte di Amadeus. Anche Fiorello, come il conduttore, aveva dichiarato che non era possibile organizzare il Festival senza la presenza del pubblico.

Ultime notizie, indagata una influencer di Siracusa per un video su Tik Tok

Una influencer siracusana, Ornella Zocca, seguita da circa 800mila follower, ha visti bloccati due suoi profili ed è stata messa sotto indagine per alcuni video pubblicati su Tik Tok nei quali la si vede con il viso intrappolato nella carta trasparente. La donna, madre di due figli, per mezzo del suo avvocato ha dichiarato che non sapeva di commettere un reato.



