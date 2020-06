ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, restano stabili le condizioni di Zanardi (23 giugno)

In primo piano l’aggiornamento sulle condizioni di Alessandro Zanardi, che stanno tenendo con il fiato sospeso tutti gli italiani che in questi anni hanno amato la straordinaria forza di questo campione. Il bollettino medico diramato alle ore 12.00 dall’ospedale di Siena parla di condizioni stabili, che inducono nei medici un certo ottimismo anche se Zanardi resta in coma farmacologico.Saranno necessarie alcune settimane per valutare eventuali danni neurologici causati dall’impatto con il mezzo pesante che ha colpito violentemente la handbike dell’atleta. Procedono anche le indagini sulla dinamica dell’incidente. Oggi è stato ascoltato come testimone il ciclista che precedeva la bicicletta di Zanardi, che ha confermato di avere visto, poco prima dello schianto un movimento strano della handbike, come se il mezzo avesse perso stabilità.

ULTIME NOTIZIE CORONAVIRUS, CONTAGI ANCORA IN CALO IN ITALIA

Epidemia di Covid-19 continua a scendere ed in tutta Italia i risultati sono confortanti: nelle ultime 24 ore si sono registrati 218 nuovi positivi e soltanto 24 decessi su scala nazionale,il dato più basso da inizio marzo. Buono anche il dato relativo al numero di ricoverati in terapia intensiva, sceso a 127 in totale, a dimostrazione della significativa contrazione dell’impatto del Coronavirus sul sistema sanitario.

ULTIME NOTIZIE COVID-19, PREOCCUPA FOCOLAIO A LISBONA In Europa migliora la situazione in Francia, che ha addirittura confermato le elezioni di luglio, e finalmente anche in Spagna in cui sono state riaperte le frontiere con l’estero. Preoccupa invece un nuovo focolaio a Lisbona, che potrebbe indurre le autorità portoghese ad un nuovo parziale lockdown nella regione. Ma il dramma più significativo si sta consumando in Brasile, paese che, nonostante la minimizzazione del problema da parte del Presidente Bolsonaro, ha superato il milione di contagi, restando solo dietro gli Stati Uniti nella triste classifica dei paesi più colpiti. In Nord America mentre New York sta ripartendo a fatica preoccupa la situazione della Florida, stato in cui Trump cerca consensi e che ha superato oggi i diecimila contagi. ULTIME NOTIZIE CONTE SOTTO IL FUOCO INCROCIATO DEI PARTITI Sul fronte politica interna Conte continua a scontentare i diversi schieramenti politici: è accusato di essere poco concreto e di non avere adottato misure idonee a sostenere realmente la ripartenza italiana. Il Premier respinge le accuse di passività e propone di seguire il modello tedesco adottando il taglio dell’Iva per aumentare il potere di acquisto dei cittadini e dare ossigeno alle imprese. Anche questa proposta tuttavia spacca il governo ed aumenta le frizioni tra i diversi schieramenti.

ULTIME NOTIZIE STONEHENGE, RILEVATI NUOVI MONOLITI A Stonehenge, insolitamente deserta in questo solstizio d’estate 2020, sono stati rinvenuti a soli 3 km dal sito principale, alcuni nuovi monoliti risalenti a circa 4.000 anni fa, che potrebbero aiutare a svelare alcuni misteri di questo sito archeologico, al centro dell’interesse degli studiosi di tutto il mondo da moltissimi anni.

