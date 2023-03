Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, rinvio stop motori termici, Meloni: “Successo Italia”

L’intesa tra i paesi dell’Unione Europea vede un nuovo rinvio sulle votazioni di ratifica per lo stop a motori termici a partire dal 2035. Dopo che tre paesi, Bulgaria, Polonia ed Italia, avevano scelto il no, arriva anche una frenata in questo senso da parte della Germania. Questo determina una frattura più ampia e anche lo slittamento del voto, che sarà a data da destinarsi. Il commento di Urso ha ricalcato quanto detto in precedenza, con le parole “l’Italia ha svegliato l’Europa”. La Germania ha detto che è necessario salvare gli ecofuel, ponendo una serie di condizioni che permettano l’uso dei carburanti “puliti”. Dal canto suo la Commissione Europea ha detto che il vero obiettivo del regolamento è la neutralità tecnologica e che questo deve essere ottenuto in collaborazione con gli stati membri.

“Il rinvio del voto alla riunione degli ambasciatori Ue sul Regolamento che prevede lo stop dal 2035 alle auto nuove diesel e benzina è un successo italiano”. Il commento del premier Giorgia Meloni, precisando che “la posizione del governo è chiara: una transizione sostenibile ed equa deve essere pianificata e condotta con attenzione, per evitare ripercussioni negative sotto l’aspetto produttivo e occupazionale. La decisione di tornare sulla questione a tempo debito va esattamente nella direzione di neutralità tecnologica da noi indicata”.

E’ stata arrestata nella giornata di ieri la sorella di Matteo Messina Denaro, leggasi Rosalia. L’accusa nei suoi confronti, come si legge sull’agenzia di stampa Ansa, è quella di associazione mafiosa e l’inchiesta è stata coordinata dalla Procura di Palermo. La donna avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura, permettendo così allo stesso la latitanza, e nel contempo, avrebbe gestito la cassa della famiglia.

Inoltre, sarebbe stata lei a gestire la trasmissione dei pezzini, ovvero le comunicazioni fra il boss Matteo Messina Denaro e i suoi affiliati, di modo da proseguire ad impartire ordini senza uscire allo scoperto. A dare l’input agli investigatori circa l’arresto del boss, riferisce ancora l’Ansa, sarebbe stato un appunto scritto dalla sorella Rosalia sulle condizioni di salute di Matteo Messina Denaro e nascosto nell’intercapedine di una sedia. La figlia di Rosalia detta Rosetta, e l’attuale avvocato difensore di Messina Denaro mentre il figlio sarebbe il nipote prediletto del boss e sta scontando una condanna a 16 anni sempre per associazione mafiosa.

Ultime notizie, ponte sullo Stretto: arriva il decreto

Il ponte sullo Stretto di Messina si avvicina a grandi passi. Dopo averlo promosso in campagna elettorale, il ministro dei trasporti e delle infrastrutture, Matteo Salvini, si sta impegnando dallo scorso settembre affinchè il viadotto dalla carta passi alla realtà.

A riguardo, nella giornata di ieri il leader del Carroccio ha annunciato: “Entro metà marzo – le sue parole in collegamento con un convegno nel porto di Palermo – voglio portare portare al consiglio dei ministri il decreto ponte che darà a 60 milioni di italiani un progetto più green, più ambizioso e moderno”. E ancora: “E’ un’opera che costa di più non farla che realizzarla, la prossima settimana avrò una riunione ai massimi livelli”. Negli scorsi giorni il ministro Salvini ha fatto visita al ponte sospeso che collega Danimarca e Svezia.

Ultime notizie, 211 migranti soccorsi dalla guardia costiera

Nella giornata di ieri sono stati soccorsi 211 migranti al largo di Lampedusa dalla guardia costiera. Stavano raggiungendo le coste italiane e sono stati tratti in salvo dalle autorità italiane prima che si verificasse il peggio. A comunicarlo è stata la stessa Guardia Costiera spiegando che le motovedette sono intervenute in zona Sar italiana, facendo poi rotta verso Lampedusa “dove i naufraghi sono giunti in sicurezza, tra cui anche il presunto scafista, poi affidato alle forze di polizia”.

I soccorsi hanno agito in “condizioni meteorologiche avverse” ha fatto sapere ancora il Comando generale delle Capitanerie di Porto e le operazioni “sono risultate particolarmente complesse per le condizioni meteo-marine avverse, il numero elevato di persone a bordo e le condizioni precarie dell’imbarcazione alla deriva, che iniziava a imbarcare acqua”. Dal primo gennaio 2023 ad oggi la Guardia Costiera ha già soccorso circa 9mila migranti, più di 55mila invece quelli del 2022.

Ultime notizie, morto il senatore del Partito democratico Bruno Astorre

Il senatore del PD si è tolto la vita oggi al Senato creando grande sconcerto in tutti i colleghi di partito e delle altre forze politiche italiane. Messaggi di cordoglio sono arrivati da tutti i gruppi di senatori che hanno appreso la notizia con profondo dolore. Bruno Astorre avrebbe compiuto 60 anni tra pochi giorni, l’11 marzo e la sua morte è stata un vero e proprio colpo inatteso.

Anche la neo segretaria del PD, Schlein, si è detta molto addolorata dall’episodio e “grande sgomento” è stata anche l’espressione usata da Ignazio La Russa, presidente dei senatori. A Palazzo Madama sono state esposte le bandiere a mezz’asta e da parte della procura della capitale è stata aperta una indagine per cercare le ragioni dell’atto compiuto da Bruno Astorre e la polizia scientifica sta effettuando i rilievi del caso. In passato il senatore Astorre era stato anche segretario regionale del Lazio per il PD.

Ultime notizie, la guerra Russia – Ucraina

Mentre si combatte intensamente nella zona intorno a Bakhmut, continuano anche le battaglie a colpi di dichiarazioni tra le due parti. Un portavoce di Kiev ha detto che almeno 10mila soldati russi hanno intenzione di arrendersi, mentre da parte di Mosca sono arrivate dichiarazioni riguardo agli attacchi a Bryansk sono stati effettuati dagli ucraini utilizzando delle armi fornite dalla Nato. Intanto, a circa 120 chilometri da Mosca si è registrata una potente esplosione, causata probabilmente dall’abbattimento di un drone.

Ultime notizie, nigeriano muore in ospedale dopo essere stato accoltellato durante una lite

A Mortara, in provincia di Pavia, un giovane nigeriano di 25 anni è morto in ospedale dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato in strada.

La lite che è degenerata nell’accoltellamento è stata causata dal distacco della luce e del gas da parte del padrone di casa, con il giovane nigeriano che ha chiesto il motivo del distacco e si è trovato coinvolto in una rissa. L’accoltellatore è un italiano che è stato fermato dai carabinieri. Il fatto è accaduto nella tarda serata di giovedì e il giovane è morto nella giornata di oggi a causa delle ferite riportate.

Ultime notizie, previsioni meteo per il weekend

Nel prossimo weekend le previsioni meteo vedono il nostro Paese suddiviso in due zone completamente distinte con il nord che sarà interessato da un anticipo di primavera, mentre val sud continueranno le condizioni di instabilità presenti in questi giorni, con piogge e forti venti su tette le regioni. I cicloni che stanno continuando a colpire le regioni del Sud sono causati in primis dal riscaldamento globale che sta interessando tutto il mondo. Nella prossima settimana le condizioni meteorologiche dovrebbero restare ancora variabili.











