Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, risultati elezioni: netta vittoria del Centrodestra

Le elezioni amministrative che si sono svolte domenica e lunedì in Italia, con molti ballottaggi e primo turno per le due regioni isolane, Sardegna e Sicilia, hanno visto un ulteriore abbassamento delle percentuali delle persone che si sono recate a votare e la netta vittoria del centrodestra che ha vinto tutti i ballottaggi ad eccezione di Vicenza, e conquistato anche alcune città siciliane al primo turno, oltre a partire in vantaggio nei prossimi ballottaggi di giugno.

Grande soddisfazione per la Premier Meloni, che ha attribuito il successo al buon governo esercitato nei mesi scorsi, mentre la segretaria del PD, Schlein, ha ammesso la sconfitta e dichiarato che senza l’unità delle opposizioni la vittoria non è possibile.

E’ un vero e proprio tsunami quello che si è abbattuto nelle ultime ore in Spagna. Le elezioni amministrative che si sono tenute nel weekend, hanno decretato una netta vittoria del centrodestra e della destra, con il partito popolare che ne uscito vittorioso, a discapito dei socialisti, nelle principali città in cui si è votato, fra cui Madrid. Un colpo davvero duro per il partito del premier Pedro Sanchez, che ha perso fra le altre anche Siviglia e Valencia, strappate ai progressisti da Vox e dai Popolari.

Il presidente del PP, Alberto Nunez Feijoo, ha detto che i risultati ottenuti sono l’inizio di “un cambiamento politico”, mentre Santiago Abascal, leader di estrema destra, ha spiegato che il contributo di Vox è stato “decisivo”. Alla luce dei risultati, il premier Pedron Sanchez ha deciso di fare un passo indietro, comunicando di non voler più proseguire il mandato fino al termine della legislatura, convocando poi le elezioni per il prossimo 23 luglio.

Ultime notizie, ‘naufragio’ nel Lago Maggiore: 4 morti

E’ di 4 morti il bilancio definitivo di un tragico incidente avvenuto domenica sera sul Lago Maggiore. Una barca, precisamente una house boat, si è ribaltata, gettando quindi nelle acque del lago tutti gli occupanti, una ventina di persone fra cui due membri dell’equipaggio. Era in corso una festa di compleanno, e gli invitati erano tutti stranieri, quando il maremoto e forse una tromba d’aria, hanno reso instabile il natante fino a farlo ribaltare.

Purtroppo tre persone sono state ritrovate senza vita poco dopo il naufragio, mentre il quarto cadavere è stato individuato ieri mattina a 16 metri. Diversi coloro che sono riusciti a mettersi in salvo nuotando verso la riva, mentre una manciata ha ricevuto delle cure in ospedale, anche se nessuno ferito gravemente. L’episodio è avvenuto di preciso lungo la costa varesina del Lago Maggiore, davanti a Lisanza, a circa 600 meti dalla terra ferma.

Ultime notizie, bimbo di 3 anni morto annegato in piscina a Roma

Tragedia avvenuta domenica sera a Roma, notizia emersa nella mattinata di ieri: un bimbo di 3 anni è morto dopo essere annegato in una piscina comunale. L’episodio è avvenuto di preciso nel quartiere Centocelle, mentre era in corso una festa organizzata per la comunità ivoriana di Roma. Il bimbo è originario proprio della Costa d’Avorio e ad un certo punto si sarebbe allontanato dalla festa, iniziando a girovagare nei dintorni.

Ha quindi avvistato la piscina e attratto dall’acqua ha superato la recinzione e si immerso non riuscendo purtroppo più a riemergere. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia locale ma il quadro della situazione sembrerebbe essere ormai certo alla luce anche del fatto che l’intera scena “dell’immersione” è stata filmata dalle telecamere di sorveglianza presenti nell’edificio.

Ultime notizie, ad Abbiategrasso un 16enne accoltella la professoressa

Uno studente 16enne che rischiava di terminare l’anno scolastico con dei debiti sia in italiano che in storia, ha accoltellato stamani una professoressa e successivamente ha minacciato anche i compagni di classe utilizzando una pistola giocattolo.

Il ragazzo è stato fermato dalle forze dell’ordine mentre la professoressa è stata ferita alla testa ed all’avambraccio e portata in ospedale per le cure. Di questo episodio, che è accaduto presso l’Iis Emilio Alessandrini alle 8.20, ha parlato anche il ministro Valditara che ha segnalato come il bullismo stia moltiplicandosi nelle scuole e il fatto accaduto stamani sia molto inquietante. La professoressa dopo essere stata ferita si è chiusa nel bagno della scuola. Al momento del fermo dello studente le forze dell’ordine hanno sequestrato anche un pugnale con 30 centimetri di lama.

Ultime notizie, le previsioni meteo della settimana

Sarà una settimana ancora all’insegna del maltempo quella che è iniziata oggi ed anche nei giorni del ponte del 2 giugno sarà necessario avere a disposizione l’ombrello. Questa situazione è dovuta al fatto che l’anticiclone africano, che solitamente in questo periodo si trova sul nostro territorio, quest’anno sta latitando. L’instabilità che si registra sta portando dunque sia piogge che temporali ed anche le temperature sono più basse delle medie stagionali.

Ultime notizie, caccia all’uomo in Salento per un accoltellamento

Un uomo di Galatone ha ferito gravemente la moglie a colpi di coltello, dopo che l’aveva cosparsa di alcol e le aveva dato fuoco. La moglie, 32enne, si trova ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale di Brindisi. L’accoltellamento è stato l’ultimo atto di una delle numerose liti che sono occorse tra i due coniugi. Dopo la lite e l’accoltellamento l’uomo, di origini marocchine, è fuggito ed ora è ricercato dalle forze dell’ordine.











