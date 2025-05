Ultime notizie da Afragola, dove Martina Carbonaro, quattordici anni, è stata ritrovata morta in un edificio abbandonato vicino il vecchio stadio Moccia: la scomparsa della ragazza, avvenuta nel pomeriggio di lunedì 26 maggio, aveva subito mobilitato polizia e familiari e in poche ore è arrivato il fermo del presunto omicida.

Si tratta dell’ex fidanzato di Martina, ora accusato di omicidio volontario e secondo quanto emerge dalle prime ricostruzioni, pare che il ragazzo abbia usato delle pietre come arma contundente, per poi nascondere successivamente il corpo in un vecchio armadio all’interno dell’edificio abbandonato; il ragazzo, già fermato, avrebbe ammesso tutto, fornendo una confessione dettagliata sulla dinamica dell’omicidio.

Ultime notizie, omicidio durante rapina a Tor San Lorenzo: morto dipendente di origine indiana

Proseguono le ultime notizie dal Lazio, dove ieri mattina, intorno alle ore 12, è avvenuto un omicidio durante una rapina presso un distributore di benzina nella zona di Tor San Lorenzo, vicino al comune di Ardea; la vittima è Nahid Miah, dipendente di origini indiane, che è morto a causa delle numerose ferite da arma da taglio inflitte da due rapinatori che sono poi riusciti a fuggire.

Il soccorsi del 118 hanno tentato di soccorrerlo, ma le condizioni erano troppo gravi e Miah ha perso molto sangue prima di poter essere stabilizzato; i carabinieri stanno indagando e dalle ultime notizie emerge che i due responsabili sarebbero stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza del distributore, che saranno analizzate per la ricostruzione.

Ultime notizie, Meloni a Bologna: l’economia resiste ma servono riforme europee

Ultime notizie dal fronte politico-economico: nella giornata di ieri il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte all’assemblea di Confindustria, tenutasi a Bologna e insieme alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, si è discusso dei principali temi economici nazionali ed europei; Meloni ha rimarcato come l’Italia, nonostante le difficoltà, stia mostrando una notevole solidità economica, anche se – ha precisato – resta fondamentale un impegno forte dell’Unione Europea per superare gli ostacoli legati ai dazi commerciali tra Stati membri.

Ha inoltre voluto ribadire il miglioramento della credibilità finanziaria del Paese, citando il dimezzamento dello spread e l’interesse in aumento per i titoli di Stato italiani; il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha invece posto l’attenzione sul peso insostenibile del caro energia, chiedendo un’azione urgente da parte del governo.

Ultime notizie, il Napoli ricevuto da Papa Leone XIV

Ultime notizie dal mondo dello sport: ieri mattina la squadra del Napoli è stata accolta in Vaticano per un’udienza privata con Papa Leone XIV, dopo la festosa parata sul lungomare partenopeo, due pullman della squadra azzurra hanno attraversato la Porta del Perugino, venendo accolti dal Pontefice che ha ironizzato sulle ipotesi sul suo presunto tifo romanista.

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha omaggiato Papa Leone XIV con una maglia personalizzata con il numero dieci e che riportava il suo nome; da parte sua, il Pontefice ha lodato la vittoria dello scudetto, definendola un evento di gioia per tutta Napoli e non solo e più tardi, nel pomeriggio, De Laurentiis e l’allenatore Antonio Conte si sono confrontati in un incontro privato (le ultime notizie suggeriscono che questo colloquio potrebbe essere stato decisivo per definire i piani del club in vista della prossima stagione).

Ultime notizie, trovato cadavere a Bologna: indagata la compagna

Le ultime notizie da Bologna ci informano del ritrovamento del corpo di Giuseppe Marra, cinquantanovenne, all’interno della sua casa; la scoperta è avvenuta intorno alle 10:30 di ieri mattina da parte della compagna che ha dato l’allarme correndo in strada e secondo quanto dichiarato da lei stessa, si sarebbe accorta della morte del compagno soltanto al risveglio ma la donna è stata ugualmente iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio volontario.

Gli inquirenti hanno riscontrato due profonde ferite alla testa, probabilmente inflitte con un oggetto contundente non ancora ritrovato; le indagini, coordinate dalla Procura, continuano per chiarire la dinamica e le circostanze e ricostruire il possibile movente della donna.

Ultime notizie, Giro d’Italia: vittoria di Scaroni nella tappa di montagna

Chiudiamo con le ultime notizie sportive relative al Giro d’Italia: la tappa di ieri, la prima vera frazione di montagna con partenza da Piazzola sul Brenta e arrivo a San Valentino, ha visto la vittoria del ciclista Scaroni e sul podio, tutto italiano, anche Fortunato – che rafforza la leadership nella graduatoria della maglia azzurra – e Pellizzari, ma c’è stato un colpo di scena in classifica generale con il ritiro inaspettato di Roglic, in difficoltà fisica già da parecchi giorni.

La nuova classifica vede ora Carapaz risalire al terzo posto, a soli 31 secondi dal leader Del Toro, che ha faticato ma ha mantenuto la maglia rosa, Yates è secondo, con un vantaggio minimo di cinque secondi su Carapaz, mentre Ayuso, ha perso terreno ed è ormai fuori dai giochi per la vittoria finale. Oggi ci attende una delle tappe più temute: la scalata del Mortirolo e l’arrivo a Bormio che potrebbe ridisegnare di nuovo gli equilibri della corsa con colpi di scena inaspettati.