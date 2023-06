Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, ritrovato corpo di Giulia Tramontano: uccisa dal fidanzato

E’ stato purtroppo rinvenuto senza vita il corpo di intensificano le ricerche di Giulia Tramontano, la 29enne di Senago che era scomparsa dallo scorso weekend. Ad ucciderla, dopo che ha confessato, è stato il suo compagno, Alessandro Impagnatiello, 30enne che ha indicato ai carabinieri la zona dove aveva messo il cadavere, nelle campagne vicino allo stesso comune sito nel milanese.

Giulia Tramontano, morta la 29enne scomparsa da Senago/ Compagno ha confessato

La giovane era incinta al settimo mese e la svolta sarebbe giunta nelle ultime ore, dopo che è emersa la notizia secondo cui la stessa vittima avrebbe scoperto un tradimento da parte del suo compagno, che avrebbe a sua volta messo incinta un’altra donna (quest’ultima avrebbe abortito). Nella giornata di ieri si era registrato un nuovo disperato appello sui social della sorella Chiara Tramontano, che aveva scritto: “Se non abbiamo ancora trovato Giulia è perché non ho fatto abbastanza. Vi chiedo di fare ancora uno sforzo”. Ma è stato tutto vano.

LO STATO CONTRO LA MAFIA/ 1. Il generale Mori: la verità sulla "mancata perquisizione del covo di Riina"

Ultime notizie, 40enne italiana uccisa in Messico

Una donna italiana, Ornella Saiu, è stata uccisa in Messica, trovata senza vita dopo essere stata raggiunta da un colpo di pistola in un bar a Playa del Carmen, una località balneare situata nella penisola dello Yucatan. Come si legge su TgCom24.it, la donna stava lavorando come barista presso il Café Ristorante Sabrina, quando all’improvviso sarebbe arrivato un uomo armato, a bordo di una moto, che entrato nel locale, senza proferire alcuna parola, si sarebbe avvicinato alla donna per poi puntarle la pistola alla testa e fare fuoco.

Secondo la stampa locale non è da escludere che il killer, al momento in fuga, sia un ex collega della vittima. Andrea Lotito, vicepresidente dell’Associazione alberghiera Riviera Maya, ha descritto la donna come “un’ottima residente di Playa del Carmen e un’amica di molti”, aggiungendo che quello di oggi (ieri ndr) “un giorno triste, senza spiegazioni, senza giustificazioni”. Un connazionale, Lucio Ingenito, ha invece detto che “quanto è successo è assurdo” e che si tratta di un evento che “può capitare a chiunque di noi”, riferendosi alla vittima come a una “grande lavoratrice e persona nobile”.

"Intelligenza artificiale? Non sostituirà l'uomo"/ Rasetti (fisico): "il rischio? Che la governino in pochi"

Ultime notizie, il Pil italiano meglio di Francia e Germania

Buone notizie per quanto riguarda il Pil, il prodotto interno lordo italiano, che nel primo trimestre del 2023 è cresciuto più del previsto, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, e che aumenta dello 0.6 rispetto al trimestre precedente (l’ultimo del 2022), e dell’1,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2022.

A comunicarlo è stato l’Istat attraverso una nota sui conti economici trimestrali ricordando che ad aprile lo scorso la crescita era data dello 0.5 per cento, quindi 0.1 punti percentuali in meno. Si conferma la migliore crescita dell’Italia rispetto a Francia e Germania, ma anche degli Stati Uniti. Il Pil dei paesi dell’eurozona è invece cresciuto nel complesso dello 0.1 per cento rispetto al precedente trimestre e dell’1.3 per cento verso lo stesso periodo dell’anno 2022. La previsione di crescita per il Pil per i restanti trimestri è dello 0.9%, così come specificato sempre dall’Istat che ha rivisto anche in questo caso verso l’alto le precedenti stime.

Ultime notizie, due detenuti morti suicidi in carcere

Due detenuti sono morti in carcere nella giornata di ieri. Uno dei due suicidi è avvenuto nel carcere di Terni, dove un detenuto ha appiccato le fiamme all’interno della sua cella morendo poi per asfissia. Secondo l’organizzazione carceraria il detenuto aveva manifestato in precedenza dei problemi dal punto di vista psichiatrico e nella notte tra martedì e mercoledì ha dato fuoco alla cella.

L’altro suicidio è avvenuto nelle carceri di Pescara dove il suicidio è avvenuto per impiccagione. Le due tragedie sono state messe in evidenza dai sindacati che raggruppano gli agenti penitenziari italiani, che hanno comunicato come le tragedie siano in un certo modo “annunciate” e dovute principalmente alla mancanza di personale, abbinata al cronico sovraffollamento delle carceri.

Ultime notizie, le previsioni meteo sull’Italia

Sul nostro paese perdurano le condizioni di instabilità, che potrebbero causare anche temporali intensi nella prima metà di giugno. A causare queste problematiche è lo spostamento dell’Anticiclone delle Azzorre, avvenuto verso il Nord Europa. Nei temporali è molto alta anche la media dei fulmini che cadono a terra, stimati in circa 3.000 ogni ora sul totale del territorio nazionale.

All’assenza dell’Anticiclone delle Azzorre si abbina quella dell’Anticiclone Africano e questo causa delle condizioni atmosferiche tipiche del periodo di fine estate. Il mese di maggio, che sta finendo, è stato piovoso e fresco, in quello di giugno le temperature saranno sicuramente più miti, ma si avranno anche molti temporali.

Ultime notizie, ritrovato il corpo di Denise Galatà

Il corpo di Denise Galatà, dispersa per più di 24 ore mentre stava praticando il rafting sul fiume Lao, in provincia di Cosenza, durante una gita scolastica, è stato ritrovato oggi, poco lontano dal luogo di ribaltamento del gommone. Il corpo si trovava sott’acqua ed è stato ritrovato dopo che in precedenza era stato ritrovato anche il suo caschetto.

La Procura locale ha avviato subito le indagini sul fatto e anche il ministro Valditara ha disposto l’effettuazione di alcuni accertamenti. Il corpo era rimasto incastrato sulla riva del fiume, sotto una sporgenza e dopo il ritrovamento resta il dolore di tutti, dagli amici ai compagni di scuola, ma soprattutto quello dei genitori, avvisati nella giornata di ieri subito dopo il ribaltamento del gommone e la scomparsa della 18enne.











© RIPRODUZIONE RISERVATA