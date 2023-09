Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Roma: 52enne infermiera uccisa: in questura l’ex compagno

Una donna è stata uccisa in quel di Roma, una infermiera di anni 52 rinvenuta senza vita nell’androne di un palazzo situato in zona Trionfale. Come riferisce TgCom24.it, la vittima si chiamava Rossella Nappini, e sarebbe stata assassinata con una serie di coltellate, viste le molte ferite da arma da taglio trovate sul suo addome.

Gli agenti hanno già sentito diverse persone in questura per cercare di ricostruire quanto accaduto e individuare il responsabile, e fra coloro che sono stati chiamati anche l’ex compagno della stessa vittima, che comunque non risulta essere per ora indagato. Secondo gli investigatori si tratterebbe di un omicidio passionale, forse da parte di un uomo che ha avuto in passato una relazione con la vittima o forse per via di un interesse non corrisposto.

Ultime notizie, un’altra vittima sul lavoro: un 46enne di Bari

Non si placano le morti sul lavoro in Italia. Dopo la tragedia di Brandizzo, in provincia di Torino, dove cinque operai sono morti travolti da un treno, nella giornata di ieri un altro lavoratore ha perso la vita. Come riferito dai colleghi di TgCom24.it, la vittima aveva 46 anni ed era originario di Corato, nella provincia di Bari.

Stava svolgendo dei lavori in un terreno di sua proprietà e sembra che stesse manovrando una gru munita di cestello in autonomia. Ad un certo punto, però, pare che lo stesso cestello si sia sganciato travolgendo l’uomo senza dargli alcuni scampo. Una volta lanciati i soccorsi sul luogo segnalato si sono recati gli uomini del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso del 46enne, vittima di schiacciamento. La procura di Trani ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Ultime notizie Cosenza: 27enne travolto da treno

Un 27enne di Cosenza, precisamente di Amantea, è stato travolto e ucciso da un treno mentre stava assistendo a dei fuochi d’artificio per la festa del paese. La vittima si chiamava Francesco Paradiso e si trovava presso la stazione ferroviaria Campora San Giovanni-Serra Ajello, al momento della morte.

Secondo quanto ricostruito, come si legge sul sito di TgCom24, il giovane si trovava in compagnia di altri amici al momento dell’incidente: seduto sulla banchina non si è accorto dell’arrivo del treno, un Intercity Reggio Calabria-Torino che proveniva a velocità sostenuta e che si sarebbe fermato presso la vicina stazione di Amantea. Il convoglio lo ha purtroppo centrato in pieno non lasciandogli scampo. I soccorsi non hanno infatti potuto fare altro che constatarne la morte a seguito delle gravissime feriti riportate.

Ultime notizie, Carlos Sainz rapinato dell’orologio

Carlos Sainz è stato rapinato dell’orologio in centro a Milano. Una vicenda che si è verificata domenica sera, a poche ore dal Gp di Monza. Lo spagnolo di Ferrari si trovava presso l’hotel Armani, in centro a Milano, e dopo essere uscito in strada è stato avvicinato da tre ragazzi, giovani marocchini di 18, 19 e 20 anni, che con la scusa dell’abbraccio gli hanno sfilato l’orologio, un Richard Mille del valore di 300mila euro.

A quel punto i tre sono scappati ma Sainz li ha inseguiti con la complicità della guardia del corpo e anche di alcuni passanti. Alla fine lo spagnolo è riuscito a tornare in possesso del suo orologio mentre i tre sono stati fermati dai carabinieri e portati in caserma.

