Ultime notizie/ Ultim’ora oggi Roma, propaganda nazista e antisemita: 12 misure

Maxi operazione anti razzismo in quel di Roma, dove sono state emesse numerose misure cautelari verso soggetti accusati di aver fatto propaganda di idee naziste e antisemite. Come riferisce l’edizione online dell’agenzia Ansa, 12 soggetti sono accusati di aver diffuso dei video e delle immagini dal contenuto razzista e discriminatorio. Inoltre, gli stessi avrebbero diffuso tesi negazioniste, e avrebbero istigato a commettere azioni violente nei confronti di ebrei ed extracomunitari. I 12 fermati hanno un’età compresa fra i 26 anni e i 62, quindi soggetti molto giovani ma nel contempo anche di una certa età, e pare che tutti appartengano ad un’organizzazione di estrema destra chiamata “Ordine ario romano”.

Il gruppo è finito sotto indagine da parte di un’inchiesta avviata dal Ros e dalla procura di Roma, che ha emanato dodici misure cautelari inerenti l’obbligo di presentazione alle autorità giudiziarie. Secondo quanto raccolto dagli investigatori, l’organizzazione aveva in serbo anche un’azione nei confronti di una struttura non meglio precisato della Nato. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

La curva dei contagi della pandemia continua nella sua discesa e questo porta a degli allentamenti nelle restrizioni anti covid. Da stasera il coprifuoco slitta ancora avanti di un’ora, dalle 11.00 fino a mezzanotte, per poi essere eliminato del tutto dal 21 giugno. Ci sarà poi il passaggio in zona bianca per altre 4 regioni, l’Abruzzo, il Molise, la Liguria e il Veneto, che vanno ad aggiungersi alle altre 3 che sono in zona bianca da lunedì scorso. Il coprifuoco per queste regioni non esiste, ed i soli obblighi da rispettare restano l’uso della mascherina, il distanziamento, ed il divieto di ballo in discoteca. Per quanto riguarda invece le regole per le visite in altre abitazioni, presso parenti od amici, nelle zone gialle rimane in vigore quella che viene chiamata la “regola del sei”, valida anche nei ristoranti al chiuso per cui il massimo di persone sedute allo stesso tavolo, se non conviventi, è di 6. Nessuna limitazione invece per i locali all’aperto.

Il bollettino di ieri del coronavirus in Italia fa registrare 2.275 nuovi casi di contagio sui 149,968 tamponi effettuati, con il tasso di positività che torna a salire all’1,5%. I decessi registrati ieri sono 51, in calo rispetto ai 57 del giorno prima. Notizie positive anche per quanto riguarda i ricoveri con la diminuzione continua che sta procedendo sia nei reparti ordinari, – 230 rispetto a ieri e un totale di 4,963, mentre nei reparti di terapia intensiva il calo è stato di 14 unità con un totale ricoverati che è di 774. Il numero dei guariti di ieri, 5.321, porta il numero dei positivi attuali a 192.272.

La regina Elisabetta di nuovo bisnonna. La moglie del principe Harry, Meghan, ha dato alla luce la sua secondogenita, che è stata chiamata Lilibet Diana, rendendo così omaggio alla regina, con il suo vezzeggiativo, ed alla nonna paterna. Il parto è avvenuto venerdì in un ospedale californiano e sia la madre che la bambina stanno bene, come riferito da un portavoce.

Un duplice omicidio ha sconvolto oggi la tranquillità di un borgo sul lago di Bracciano, Trevignano Romano. La tragedia è accaduta intorno alle 13:00 quando un uomo, tossicodipendente, ha ucciso sia la madre che una vicina di casa. Sul luogo dell’omicidio sono arrivati i carabinieri della stazione di Bracciano che hanno arrestato l’uomo, che è stato trasportato in ospedale, e stanno indagando per scoprire le cause del duplice delitto.

La domenica con il doppio appuntamento di MotoGP e Formula 1 è iniziata con il successo di Miguel Oliveira che ha portato sul gradino più alto del podio la sua KTM, precedendo le due Ducati, quella del team Pramac di Zarco e quella ufficiale di Miller, mentre il capoclassifica del mondiale, Quartararo, si è piazzato al quarto posto con la sua Yamaha, restando comunque al comando del mondiale. A Baku, in Azerbaigian il GP dei Formula 1, dopo la conquista della pole position da parte di Leclerc, ha visto lo stesso ferrarista piazzarsi al quarto posto dopo una corsa con molti colpi di scena con Verstappen che ha sbattuto a muro a pochi giri della fine lasciando via libera al compagno di squadra Perez. Hamilton, che si trovava terzo al momento dell’incidente, ha fatto un “lungo” alla ripartenza e si è classificato quindicesimo e fuori dalla zona punti, mentre al secondo posto si è piazzato l’ex ferrarista Vettel con la Aston Martin e terzo Gasly con l’Alpha Tauri.



