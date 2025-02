Le ultime notizie di oggi le apriamo con il “caso diplomatico” Russia-Italia. Maria Zakharova, nella sua veste di portavoce del ministro degli Esteri di Mosca ha attaccato il presidente Sergio Mattarella, di invenzioni “blasfeme” sulla Russia. La risposta del governo italiano non si è fatta attendere con la premier Meloni che in due ore ha preparato ed inviato una risposta diretta con un comunicato nel quale si esprime piena vicinanza al Presidente della Repubblica, parlando di offese a tutto il popolo italiano: “L’attacco al presidente è offesa all’Italia”.

Lunita, chi è la figlia di Paolo Kessisoglu? Canta a Sanremo 2025/ "Nella vita voglio scrivere e fare musica"

Il riferimento della portavoce russa era a dei passaggi di un discorso pronunciato a Marsiglia. Le risposte sono arrivate anche dal Presidente del Sebato, La Russa e dalla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein.

Ultime notizie, la finale di Sanremo 2025

E’ tutto pronto, questa sera potremo finalmente scoprire chi vincerà il festival di Sanremo 2025, con la finalissima. Dopo lo show di ieri con i vari duetti e le cover (in cui hanno trionfato Annalisa e Giorgia), oggi torneranno a cantare tutti i 29 big in gara, che faranno riascoltare i loro brani dopo essersi esibiti martedì, poi mercoledì e giovedì in due tranche differenti. I grandi favoriti, alla luce anche dei risultati delle scorse serate, sono Giorgia, Fedez, Cristicchi, Achille Lauro con l’outsider Olly.

Maria Cristina de Almeida Guimarães è esistita realmente?/ Chi è la terza e ultima moglie di Tommaso Buscetta

Intanto il festival di Sanremo 2025 continua a regalare ascolti record, e anche la serata di giovedì (in attesa dei dati di venerdì che usciranno alle 10:00), ha totalizzato più di 10 milioni di telespettatori, reggendo quindi il tanto temuto confronto con il Sanremo, già da record di Amadeus. Alla luce di questi dati iniziano a circolare indiscrezioni circa un possibile prolungamento del contratto di Carlo Conti, che scadrà nel 2026 per quanto riguarda il Festival: vedremo quello che succederà.

Ultime notizie, Papa Francesco ricoverato

Torna in ospedale Papa Francesco. Il Santo Padre è infatti entrato nella mattinata di ieri presso il Policlinico Agostino Gemelli, il nosocomio che da sempre sta curando il Pontefice. Le condizioni fisiche di Sua Santità sarebbero tutto sommato positive ma sembra che lo stesso abbia una bronchite, di conseguenza si è preferito ricorrere appunto al ricovero per avere meglio sotto controllo la salute del papa.

Nicoletta Braschi: chi è la moglie di Roberto Benigni/ Vita privata, carriera e il (presunto) tradimento

Il Vaticano ha parlato di accertamenti diagnostici necessari, di conseguenza è probabile che il ricovero possa durare qualche giorno, saltando così il consueto Angelus previsto per domani, domenica 16 febbraio 2025, in piazza San Pietro. La bronchite è una brutta infiammazione ai bronchi che può provocare solitamente forte tosse e che spesso si cura con degli antibiotici, una classica infezione alle vie aeree che soprattutto per una persona ultraottantenne come appunto il Papa necessita di cure.

Ultime notizie, l’attentato di Monaco di Baviera

E’ ormai appurato che quanto accaduto due giorni fa a Monaco di Baviera, un’auto che ha investito una folla, ferendo quasi 30 persone, si sia trattato di un attentato di matrice islamica. A bordo della vettura, una Mini Cooper, vi era un ragazzo di 24 anni originario dell’Afghanistan, che una volta arrestato ha invocato Allah (“Allah è grande”), dopo aver appunto pigiato il piede sull’acceleratore, salendo sopra i manifestanti dei “Verdi”, che in quel momento erano scesi in strada.

Il giovane si chiama Farhad N, ed ha ammesso quindi di aver dato vita ad un gesto deliberato, di conseguenza il tutto fa pensare ad un’azione legata alla sua religione. “Una motivazione islamista oserei dire”, ha precisato il procuratore capo, anche se comunque non vi è al momento alcuna prova circa il fatto che il 24enne abbia agito per conto di qualche organizzazione criminale. Il ragazzo si è detto molto religioso ed inoltre era già noto alle forze dell’ordine per alcuni reati legati a furti e droga. Smentita invece la tesi secondo cui sull’auto vi fosse un altro uomo, un possibile complice.

Ultime notizie, nubifragio nella notte sull’Isola d’Elba

Un pesante nubifragio ha colpito nella tarda serata di giovedì l’Isola d’Elba, la maggiore dell’arcipelago toscano. A Portoferraio le squadre di soccorso sono intervenute prontamente e 80 persone conoscono state soccorse. Allerta meteo per i fiumi toscani della zona meridionale, con un fiume che è esondato a Tarquinia mentre sull’isola d’Elba. Molte le famiglie che a causa dell’alluvione sono rimaste bloccate all’interno delle loro abitazioni.

Anche Milano è stata colpita da un temporale che ha portato sia grandine che neve. Ieri pomeriggio il governatore della Toscana, Giani, ha dichiarato che per l’isola è stato dichiarato lo stato di emergenza nel tentativo di far arrivare più velocemente gli aiuti necessari a risolvera la drammatica situazione con molte auto che sono state sepoòte dalla valamga d’acqua.