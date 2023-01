ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi, tank Usa in Ucraina: “Non è offensiva contro Russia”

E’ arrivato il definitivo ok di Berlino all’invio di carri armati tedeschi in Ucraina. Nel dettaglio saranno spediti 14 Leopard così come annunciato dal ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius: “I Leopard potranno essere in Ucraina nel giro di tre mesi”. Oltre ai tank teutonici a Kiev sbarcheranno anche quelli americani, visto che gli Stati Uniti, come riferisce SkyTg24.it, sarebbero pronti ad autorizzare l’invio di circa 30 Abrams M1, il top per quanto riguarda l’equipaggiamento militare a stelle e strisce. A riguardo il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha spiegato che si tratta dei “tank più potenti al mondo”. E ancora: “Siamo uniti nel sostegno all’Ucraina”, spiegando che non è stata la Germania a “costringerlo a cambiare idea” sull’invio dei carri armati Abrams, che non rappresentano “un’offensiva contro la Russia” ma un sostegno alla Nato.

Pronta la replica dei russi, che tramite l’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, ha fatto sapere che Washington vuole infliggere alla Russia una “sconfitta strategica”, spiegando inoltre che non ci saranno problemi a distruggere forze della Nato. Stando a quanto fanno sapere i vertici di Mosca, la fregata Ammiraglio Gorshkov “si è esercitata a colpire con un missile ipersonico Zircon un obiettivo che simulava una nave da guerra nemica a una distanza di oltre 900 chilometri”.

Secondo quanto appreso dall’Ansa nella giornata di ieri, il video di Zelensky che sarà trasmesso per il Festival di Sanremo, andrà in onda pochi minuti prima della chiusura della puntata, subito dopo l’esibizione dei cantanti. Sarebbe questo l’orientamento che sta maturando attorno all’Ariston in questi giorni.

Il video dovrebbe essere registrato nei prossimi giorni, e replicherà quanto accaduto già di recente durante i festival di Cannes e Venezia e i Golden Globes. Ad annunciare la presenza di Zelensky all’Ariston era stato due settimane fa il giornalista Bruno Vespa, intervistato da Domenica In e Amadeus aveva confermato: “Sono felice di avere questo collegamento” ed “è giusto che sia nella serata finale”.

Ultime notizie, Fabio Pinelli nuovo vicepresidente del Csm

E’ Fabio Pinelli, candidato della Lega, il nuovo vicepresidente del Csm, il Consiglio Superiore della magistratura. Parlando brevemente con i giornalisti subito dopo l’elezione avvenuta ieri, ha spiegato: “Ringrazio la parte politica che ha ritenuto di poter spendere e investire con una candidatura in Parlamento su una figura non politica e indipendente. Cercherò di portare avanti il mio dovere tenendo alti i valori della Costituzione”.

Come ricorda l’agenzia di stampa Ansa attraverso il suo sito, Fabio Pinelli è un avvocato originario di Padova, difensore di Armando Siri e di Luca Morisi, nonché membro della fondazione Leonardo assieme a Luciano Violante. “Cerchiamo di essere credibili, trasparenti, mai obliqui nell’interesse del Paese – ha detto ancora il neo numero due del Csm – orienterò ogni mio comportamento nell’interesse del Paese con la guida e il faro del presidente della Repubblica”. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

Ultime notizie, sacrestano ucciso a colpi di machete in Spagna

Nella serata di ieri, attorno alle 20, un sacrestano è stato ucciso a colpi di machete nel sud della Spagna, mentre a quanto riferisce la polizia un prete sarebbe rimasto ferito. Il presunto assaltatore armato di machete sarebbe stato già fermato dalle Forze dell’Ordine spagnole, mentre la polizia sembra battere anche la pista dell’attentato terrorista. Non è chiaro ancora il numero totale di feriti, mentre sembra che si sia registrato un solo decesso. Il sacrestano è stato trovato fuori dalla chiesa, a quanto riporta Ansa citando alcune agenzie spagnole, mentre il prete si trovava ancora all’interno della chiesa di San Isidoro di Algeciras. Sia El pais che El mundo, citate ancora da Ansa, parlando di almeno 4 feriti in totale.

Ultime notizie, revocata la seconda delle due giornate di sciopero dei benzinai

Nella giornata di ieri sono continuate le trattative tra il governo e i rappresentanti dei sindacati dei benzinai ed al termine degli incontri è stato deciso che lo sciopero sarebbe durato un solo giorno. I sindacati hanno motivato la loro scelta nella volontà di non creare problemi agli automobilisti italiani. Lo stop durerà, dunque, solamente fino alle 19 di oggi, revocando il secondo giorno originariamente annunciato. Nelle previsioni l’adesione allo sciopero ha raggiunto punte molto altre, di circa il 90%, tenendo anche conto della necessità di assicurare i servizi essenziali.

Ultime notizie, tragedia sfiorata a Barga

A Barga, in provincia di Lucca, si è sfiorata la tragedia con due bus scolastici che hanno preso fuoco mentre gli studenti si trovavano a bordo. I due autobus si trovavano uno dietro l’altro in salita quando sul primo si è sviluppato l’incendio con gli studenti che si sono immediatamente catapultati fuori dopo che l’autista aveva fermato il mezzo. Subito dopo l’autobus è finito addosso al secondo che lo seguiva, che si è incendiato a sua volta e anche in questo caso, grazie alla prontezza dell’autista, i ragazzi sono stati fatti scendere senza che si registrassero feriti. L’incidente, che è avvenuto alle 7.40 di ieri sulla strada che collega Barga con Ponte a Moriano, ha scatenato la rabbia della sindaca del paese toscano che ha accusato la compagnia che gestisce il servizio di utilizzare automezzi vecchi, e l’ha invitata a chiarire quanto accaduto.

Ultime notizie, primi casi in Italia di nuove varianti Covid

Mentre in generale la curva della pandemia da covid sta calando in tutta Italia, nel nostro Paese sono arrivate due nuove varianti, Kraken e Orthrus, che sono state rilevate sia in Umbria che nel Veneto ed in Lombardia. La prima variante arriva dagli Stati Uniti, mentre la seconda dalla Gran Bretagna, dove le infezioni dovute a queste varianti stanno aumentando in modo rapido. Una situazione che potrebbe portare ad aumenti di contagi anche in Italia fra circa 15 giorni come affermato dagli esperti. L’arrivo in Italia è certamente dovuto ai passeggeri che partono da oltre confine e negli ultimi rilevamenti i casi sono stati rilevati in aumento. Negli USA nella settimana compresa tra il 16 ed il 22 gennaio, la variante Kraken è stata responsabile di circa il 50% dei casi, mentre in Gran Bretagna la variante Orthus del 25% dei casi.

Ultime notizie, la nave umanitaria Geo Barents deve andare a La Spezia

La nave che appartiene a Medici senza frontiere, dopo aver effettuato il salvataggio di un certo numero di migranti, è stata indirizzata, con un ordine perentorio da parte del coordinamento di Roma, verso il porto di La Spezia, che dista almeno 4 giorni di navigazione dalla posizione attuale della nave. La Geo Barents aveva raccolto ieri mattina, circa 70 persone che si trovavano su un vecchio gommone che rischiava di affondare. Il sindaco della città ligure ha fatto sapere di non avere degli spazi sufficienti per accogliere tutti i migranti ma che sarà fatto tutto il possibile per la loro accoglienza.











