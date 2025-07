Le ultime notizie le apriamo con le parole del sindaco di Milano, Beppe Sala, che ieri ha parlato in consiglio comunale

Le ultime notizie sul “caso Milano”. Quello che sta vivendo in questi giorni il sindaco di una delle città più importanti d’Italia, Beppe Sala, è probabilmente il momento più delicato da quando è stato eletto primo cittadino meneghino. Lo scandalo urbanistica presso il capoluogo lombardo sta mettendo lo stesso Sala (che è indagato) in discussione e ieri è intervenuto presso il consiglio comunale spiegando di avere “le mani pulite”, con riferimento alla famosa inchiesta tangentopoli degli anni ’90. Sala ha spiegato di aver fatto tutto sempre nell’interesse dei cittadini e nulla che può andare a suo vantaggio.

Inoltre, Sala non intende affatto abdicare, facendo un passo indietro, ma vuole proseguire più motivato che mai il suo incarico. Diverso invece il pensiero di Giancarlo Tancredi, assessore alla Rigenerazione urbana, che dopo il caos di questi giorni ha deciso di rassegnare le dimissioni. La questione Milano sta senza dubbio scaldando l’estate politica 2025, dividendo ovviamente maggioranza e opposizione, anche se va sempre ricordato che bisogna utilizzare la prudenza, tenendo conto che attualmente si tratta solamente di persone indagate.

Ultime notizie, morto a Ibiza dj Godzi

E’ giallo a Ibiza dopo che il deejay italiano Godzi, nome d’arte di Michele Naschese, è morto. Il ragazzo, di soli 35 anni, si trovava sull’isola spagnole ma è stato trovato senza vita in circostanze ancora da chiarire. Come riferisce TgCom24.it, le autorità locali hanno disposto l’autopsia per cercare di fare chiarezza sul decesso che avvenuto pochi giorni fa, nella notte fra venerdì 18 e sabato 19 luglio.

Si cerca di capire cosa si accaduto, ricostruendo le ultime ore di vita dello stesso djsk jockey, tenendo conto che la stessa vittima fosse sull’isola “del peccato” non per lavoro, o meglio, non solo per quello, visto che si era trasferito da anni proprio a Ibiza. Dj Godzi, che era anche un produttore, era molto richiesto in Europa sulla scena elettronica e techno: sono attesi aggiornamenti e novità nelle prossime ore.

Ultime notizie, il giallo di Garlasco

L’indagine di Garlasco si concentra sul dna di Ignoto 3, la traccia biologica trovata sul cavo orale di Chiara Poggi. Nonostante quanto sostenuto dai legali della famiglia Poggi, dai suoi consulenti e dalla difesa di Andrea Sempio, il materiale rinvenuto nella bocca della vittima, ricordiamo, uccisa il 13 agosto di 18 anni fa, non sarebbe stato contaminato o per lo meno, non dalle 30 persone che sono state controllate dalla procura in questi ultimi giorni. Questo è quanto emerso di conseguenza due sono le ipotesi: quella traccia è realmente la firma dell’assassino, magari dopo che il killer ha messo la mano sulla bocca di Chiara Poggi durante l’omicidio, oppure, potrebbe essere qualcuno al di fuori delle persone già controllate, che appunto avrebbe in qualche modo contaminato la garza messa nella bocca di Chiara.

Nel frattempo si continua a discutere del verbale di Andrea Sempio, quando venne sentito dai carabinieri dopo l’omicidio e caso sollevato dai colleghi di Quarto Grado durante l’ultima puntata del talk di Rete 4. Nella stesura del verbale vi sarebbero una serie di contraddizioni come ad esempio le omissioni circa il fatto che Sempio sarebbe andato a casa a prendere il famoso scontrino del posteggio di Vigevano, oltre che all’omissione della chiamata dell’ambulanza in quanto il ragazzo si era sentito male. Tutti aspetti su cui probabilmente la procura di Pavia diretta da Napoleone (che negli scorsi giorni ha chiesto che si smetta nel diffondere notizie non veritiere e non ufficiali), potrebbe cercare di fare luce, magari risentendo chi ha indagato nel 2007. Ricordiamo che proprio a Quarto Grado, l’ex comandante dei carabinieri di Vigevano, il generale Cassese, ha ammesso che “forse abbiamo fatto una cappellata”, non puntualizzando la questione dell’ambulanza e dello scontrino. Vedremo cosa emergerà dal proseguo dell’indagine.