Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: sale il bilancio delle vittime in Indonesia. Turista investita a Palermo

Ultime notizie: grave incidente stradale a Palermo

Una turista polacca di 41 anni ha perso la vita a Palermo dopo essere stata investita da un’auto a Palermo, con la successiva fuga dell’investitore. L’uomo, un 46enne, si è poi costituito e l’alcool test al quale si è sottoposto ha evidenziato un valore oltre ai limiti consentiti. L’incidente è avvenuto in corso Tukory durante la notte tra sabato e domenica e, nei confronti del pirata della strada sono state mosse accuse per omissione di soccorso e per omicidio stradale. La donna al momento dell’incidente si trovava con il marito: i soccorsi non sono riusciti a salvarle la vita

Ultime notizie: forte scossa di terremoto in Messico

In Messico, nella regione del Chiapas, è stata registrata una forte scossa sismica con magnitudo 6.3. La zona, al confine con il Guatemala, è densamente popolata e questo potrebbe aver causato danni e vittime: centinaia di persone si sono riversate in strada in preda alla paura.

Ultime notizie: inondazione in Indonesia, sale il bilancio dei morti

In Indonesia inondazioni e colate di lava fredda sull’isola di Sumatra fanno salire il bilancio delle vittime a 41 morti e 17 dispersi, come affermato da un funzionario dell’agenzia locale per la gestione dei disastri. Sull’isola per diverse ore sono cadute piogge torrenziali, in particolare nei distretti di Agam e Tanah Datar, nella parte ovest di Sumatra. Le forti piogge hanno provocato colate di lava da Monte Marapi, un vulcano dell’isola.

Ultime Notizie: MotoGP, a Le Mans vince Jorge Martin

Jorge Martin, in sella alla sua Ducati Pramac ha vinto la gara della MotoGP che si è svolta domenica sul circuito di Le Mans, in Francia. L’attuale capoclassifica del mondiale, che sabato si era aggiudicato anche la gara “sprint” sullo stesso circuito, ha così incrementato il suo vantaggio sul secondo in classifica, il campione del mondo Bagnaia, che dopo il ritiro di sabato ha conquistato la terza piazza dopo una corsa di testa durata oltre tre quarti di gara.

Ultime notizie: Eurovision Song Contest, trionfa la Svizzera

Nella serata di Malmoe, in Svezia, la Svizzera si è aggiudicata l’edizione 2024 dell’Eurovision Song Contest con il 24enne Nemo che ha portato al primo posto la canzone intitolata “The code”. Si è piazzata settima, invece, Angelina Mango con “La Noia” mentre il podio è stato completato dalla Croazia, seconda, e dall’Ucraina, terza. Quinta posizione, invece, per Israele.











