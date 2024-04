Ultime notizie/ Ultim’ora oggi, sale la tensione in Medio Oriente. Israele: “Iran può colpire anche Roma”

ULTIME NOTIZIE DALLA GUERRA IN MEDIO ORIENTE

Le ultime notizie che arrivano dalla guerra in Medio Oriente testimoniano che la tensione sta salendo, soprattutto tra Israele e Iran, al punto che il conflitto potrebbe presto estendersi. In tal senso una esplosione è avvenuta i una base militare in Iraq dove si trovavano dei militari filo-iraniani. Una persona è morta e altre sono rimaste ferite. Tel Aviv, da parte sua, ha escluso il proprio coinvolgimento. Non è chiaro però quale sia l’idea della controparte in merito. Intanto i bombardamenti nella Striscia di Gaza stanno andando avanti. “Un giorno Israele pagherà il prezzo per l’oppressione che infligge ai palestinesi”, ha affermato Erdogan ricevendo il leader di Hamas.

Israele da parte sua continua a puntare invece il dito contro l’Iran, lanciando l’allarme anche a livello europeo e in particolare nei confronti dell’Italia. “Il recente attacco dell’Iran a Israele è solo un’anteprima di quello che le città di tutto il mondo possono aspettarsi se nessuno fermerà il regime”. È questo quanto scritto dal ministro degli Esteri Israel Katz. A corredo una foto del Colosseo di Roma attorniato da missili.

ULTIME NOTIZIE: OMICIDIO NEL CARCERE DI OPRA

Un omicidio è avvenuto nel carcere di Opera a Milano. Domenico Massari, condannato all’ergastolo per un femminicidio, ha ucciso il compagno di cella Antonio Magrini, che stava scontando una pena per traffico di droga legato alla mafia pugliese. La vittima è stata colpita alla testa e in altre parti del corpo probabilmente con un manico di scopa e, infine, strangolata con la cintura dell’accappatoio. Il tutto al culmine di una lite scoppiata dopo che avevano trascorso del tempo insieme negli spazi comuni, forse per una diatriba sull’utilizzo del telecomando della televisione.

Il corpo di Magrini è stato rinvenuto esanime nella cella che condivideva con Massari. Al momento del ritrovamento non c’era più nulla da fare. Le autorità hanno avviato una indagine sul caso.

ULTIME NOTIZIE: SPARATORIA A UNA FESTA NEGLI USA

Una festa di quartiere non autorizzata nel parco di Orange Mound a Memphis, in Tennessee, negli Stati Uniti, si è trasformata in un dramma. Una sparatoria infatti ha provocato la morte di 2 persone e il ferimento di altre 14, di cui 2 in modo grave. La Polizia non è ancora riuscita a identificare i colpevoli, che sembrerebbero essere 2. I killer sono riusciti a dileguarsi nella folla, composta da diverse centinaia di presenti. Non è ancora chiaro neanche il movente degli omicidi.

ULTIME NOTIZIE SULLA SERIE A

Il weekend di Serie A va avanti con la trentatreesima giornata. Dopo gli anticipi del venerdì che hanno visto la Lazio prevalere sul Genoa e il Cagliari fermare sul pari la Juventus, sabato ci sono state altre due partite: Empoli-Napoli e Verona-Udinese. Entrambe sono terminate sul risultato di 1-0. I partenopei sono stati sconfitti ancora una volta in questa stagione e così adesso si trovano fuori dalla zona Europa. Oggi in programma altri quattro appuntamenti sui campi. Si comincia con il lunch match Sassuolo-Lecce, poi nel pomeriggio spazio a Torino-Frosinone e Salernitana-Fiorentina. Stasera si terminerà con Monza-Atalanta.

Il turno però non finisce qui, perché lunedì ci sono i posticipi delle squadre impegnate in Europa League questa settimana. Alle 18.30 la Roma ospita il Bologna, in serata l’attesissimo derby tra Milan e Inter che può sancire il matematico scudetto dei nerazzurri.











