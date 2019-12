Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: Salvini indagato per voli di Stato (13 dicembre)

Matteo Salvini indagato per voli di Stato: il Tribunale dei Ministri ha già ricevuto gli atti trasmessi dalla Procura di Roma. L’organo verificherà se i viaggi di lavoro istituzionali corrispondevano con le date dei convegni di lavoro elettorali. I viaggi che Salvini ha compiuto nell’esecuzione del suo mandato sono 35 e per i pubblici ministeri di Roma il presunto illecito penale più grave sarebbe l’ abuso d’ufficio. Il segretario federale della Lega ha tenuto a precisare: «Leggo che sono inquisito. Ma tutti i miei voli di Stato erano per motivi di Stato, da ministro del’Interno, per inaugurare caserme. Mai fatto voli di Stato per andare in vacanza, quello lo fanno altri».

ULTIME NOTIZIE, SCIOPERI DEI GIUDICI DI PACE: “PIU’ RETRIBUZIONE”

L’incontro avvenuto in data 4 dicembre tra i Giudici di Pace ed il ministro di Giustizia Bonafede non è stato soddisfacente. Le garanzie per ottenere una retribuzione degna e dignitosa sono venute meno. In segno di protesta i Giudici di Pace hanno proclamato astensioni parziali dalle udienze dal 6 gennaio al 1 febbraio 2020. Durante lo sciopero verranno assicurati i servizi e le prestazioni nel rispetto delle normative di autoregolamentazione. In una determinante missiva inviata al ministro Bonafede, i magistrati hanno espresso la loro delusione per non aver ottenuto con il trascorrere del tempo giustizia da coloro che ogni giorno lavorano per garantire giustizia. I Giudici di Pace chiedono inoltre che si faccia chiarezza sui motivi che inducono il Governo a riporre l’attenzione solo sui precari e non ai magistrati, rinviando al mittente ogni richiesta legittima di tutela dei loro interessi di un equa retribuzione. Al termine della lettera i magistrati confermano la loro intenzione di non subire passivamente di fronte a pezze giustificative cavillose ed assurde del Governo. Ad esprimere la propria solidarietà nei confronti dei Giudici di Pace è intervenuta l’Associazione Nazionale Magistrati che già in passato aveva espresso un parere favorevole nel reperire i doverosi finanziamenti, “peraltro stimati in cifre di non particolare impatto sul bilancio dello Stato”.

Con una nota Matteo Salvini accoglie i senatori Ugo Grassi, Francesco Urraro e Stefano Lucidi nella Lega. I tre parlamentari hanno lasciato definitivamente il Movimento Cinque Stelle. Il leader del Carroccio ha dato il benvenuto al senatore: “Porte aperte per chi, con coerenza, competenza e serietà, ha idee positive per l’Italia e non è succube del Pd”. Salvini è sicuro che la sua collaborazione renderà più efficiente la giustizia in Italia, apportando modifiche sostanziali al mondo universitario. Grassi giustifica il cambio di partito non tanto per un divario di opinioni quanto per la convinzione del Movimento Cinque Stelle di prendere le decisione per il Paese in totale solitudine. Gli effetti di questa arbitraria decisione, prosegue il senatore, stanno producendo gravi conseguenze negative. Un esempio è dato dall’essenza totale di programmazione per salvare l’Ilva. Dura è stata la risposta del Movimento Cinque Stelle: “Se queste persone vogliono lasciare il M5S – ribadisce Luigi Di Maio – perché pensano che non ne avranno abbastanza potere, allora passino alla Lega ma non raccontino balle ai cittadini”. Secondo il premier del Movimento Cinque Stelle il passaggio alla Lega è dovuto a qualche promessa, un seggio o altri vantaggi. Per Di Maio Grassi dovrebbe consegnare una lettera al Senato motivando la scelta di passare ad un altro partito, con l’intesa di avere tradito la fiducia di coloro che lo hanno votato. Un tale gesto non comporterebbe a delle conseguenze negative. Che vada pure a casa, prosegue il premier del Movimento Cinque Stelle, altrimenti “a quella lettera alleghino anche un listino prezzi sul mercato delle vacche”.



