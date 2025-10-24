Le ultime notizie di oggi con le sanzioni Usa sul petrolio russo, ma anche la preghiera di Re Carlo con Papa Leone e molto altro

Le ultime notizie di oggi le apriamo con le nuove sanzioni Usa ai danni del petrolio russo, il nuovo tentativo dell’Occidente di indebolire Mosca. Obiettivo, andare a colpire i giganti dell’energia come Lukoil e Rosneft, e anche la Cina ha deciso di appoggiare tali sanzioni. La replica di Putin: “Misure Usa? Atto ostile ma non avranno un grosso impatto sulla nostra economica”, con Trump che ha replicato: “Vedremo fra sei mesi”.

Delitto di Garlasco, il verbale della mamma di Andrea Sempio/ "Tizzoni e papà di Chiara Poggi ci dissero..."

Ultime notizie, la chiesa Cattolica e Anglicana si riuniscono a Roma

Storico incontro a Roma fra Re Carlo d’Inghilterra e Papa Leone. Ieri sera il regnante è giunto nel nostro Paese e, questa mattina, poco prima delle ore 11:00, si è recato in Vaticano insieme ad alcuni alti esponenti della Chiesa d’Inghilterra. Dopo 500 anni, Re Carlo III diventa così il primo sovrano della Gran Bretagna a pregare assieme al Papa, e non accadeva dai tempi di Enrico VIII.

Garlasco, la madre di Sempio: "Basta giornalisti"/ "Fossero partiti dal DNA avrebbero già chiuso l'indagine"

I due erano fianco a fianco nella Cappella Sistina e hanno invocato il Padre per la Cura del Creato, una preghiera che fu creata per riavvicinare cattolici e anglicani dopo lo scisma avvenuto nel 1532. Nel corso dell’incontro, Papa Leone ha accettato il titolo di “Papal Confrater” della Cappella di San Giorgio, mentre Re Carlo quello di “Royal Confrater”. Si tratta di un evento che possiamo definire senza dubbio storico.

Ultime notizie, l’omicidio di Luciana Ronchi

Luciana Ronchi, la 62enne uccisa due giorni fa a Bruzzano, periferia di Milano, ha sofferto per quasi otto ore prima di esalare l’ultimo respiro. È quanto hanno riferito i medici subito dopo il decesso della donna, assassinata brutalmente dal suo ex che non accettava la fine del loro rapporto, nonostante i due si fossero separati ben tre anni fa. Luciana Ronchi era riuscita a rifarsi una vita e, ultimamente, stava frequentando un nuovo compagno, ma evidentemente questa frequentazione deve aver fatto scattare qualcosa nella mente dell’ex, che non ci ha visto più e l’ha massacrata in mezzo alla strada.

Enrico Varriale: "Stalking? Ecco la verità"/ "La vittima ero io e non ci fu nessuna chiamata minatoria"

Sono state ben quattordici le coltellate che hanno ferito mortalmente la 62enne, di cui molte al volto: un classico accanimento di chi vuole sfregiare la vita altrui, di chi vuole rovinarla e non soltanto ferirla o – come in questo caso – ucciderla. Il 64enne ex marito era scappato in scooter dopo l’assassinio, per poi essere stato arrestato e consegnato alla giustizia. Ora rischia l’ergastolo, viste le diverse aggravanti che potrebbero essere ammesse al processo.

Ultime notizie, fermato il 20enne che ha ucciso l’autista del bus

È la svolta per quanto riguarda l’indagine sull’omicidio del povero Raffaele Marianella, l’autista del bus dei tifosi del Pistoia Basket, ucciso domenica scorsa vicino a Rieti dopo l’assalto dei supporters locali. Secondo quanto riferisce RaiNews, a colpire a morte con un sasso il conducente sarebbe stato il 20enne Kevin Pellecchia, uno dei tifosi attenzionati dalle forze dell’ordine.

Il ragazzo sarebbe stato sentito in Questura e, durante un’intercettazione ambientale, avrebbe fatto chiaramente capire di essere stato lui a colpire l’autista, dicendo: “Era quello più appuntito”, riferendosi al sasso scagliato. Insieme a lui sono stati fermati anche Manuel Fortuna, di 31 anni, e Alessandro Barberini, di 53 anni: tutti e tre indagati, in quanto vi sarebbero “gravi indizi di colpevolezza”, come riferisce la Questura di Rieti. C’è poi un quarto ultrà che sarebbe finito sotto indagine per favoreggiamento. I primi tre sono al momento in carcere con la gravissima accusa di omicidio volontario, ma l’inchiesta potrebbe allargarsi ad altri ultras coinvolti nel violento assalto al bus.

Ultime notizie, uccide 39enne a Torino e poi scappa

È giallo a Torino, sul confine con Collegno, dopo che il 39enne imprenditore Marco Veronese è stato ammazzato in strada. Un uomo, descritto come incappucciato e che avrebbe inveito contro la sua vittima con delle urla, lo avrebbe colpito con 12-15 coltellate, soprattutto al torace, lasciandolo a terra in una pozza di sangue.

Le forze dell’ordine lo stanno ricercando da circa 24 ore, e potrebbero essere utili le eventuali telecamere di videosorveglianza installate in zona, ma anche le testimonianze delle persone che avrebbero udito il killer urlare contro il 39enne.

Ultime notizie, 3 morti per asfissia da monossido di carbonio in provincia di Rovigo

A Canaro, località in provincia di Treviso, in Via cesare Battisti, una intera famiglia è stata trovata morta in casa a causa del monossido di carbonio. I morti sono i due genitori e la figlia e l’allarme è stato dato dai colleghi del padre quando hanno notato la sua assenza dal posto di lavoro per più giorni senza avere notizie in merito.

Per la stessa ragione, all’interno della casa, è stato trovato morto anche il gatto. L’intervento dei vigili del fuoco è avvenuto la scorsa notte alle 23.00. Il monossido di carbonio che ha causato la morte delle tre persone è uscito da una perdita della caldaia per il riscaldamento. La famiglia viveva in Italia da circa 20 anni ed era di origini moldave.

Ultime notizie, il ritorno dell’ora solare

Da domenica prossima l’Italia torna all’ora solare, mentre si continua ancora a discutere della sua abolizione, richiesta da vari paesi tra quali anche la Spagna che ha chiesto di poter mantenere lo stesso orario per tutti i 12 mesi dell’anno.

Il cambio delle lancette è previsto per il 26 di ottobre alle 3.00 del mattino. Secondo i medici i cambi di orario ogni 6 mesi influiscono negativamente sulla salute delle persone e anche il risparmio che si ottiene riguardo alla bolletta elettrica non sarebbe sufficiente a effettuare il cambio.



Ultime notizie, scommesse illegali in NBA

Uno scandalo di grosse proporzioni vede coinvolta la NBA, la lega professionistica di basket americana a causa di scommesse illegali e partite di poker truccate. Arrestate 31 persone tra le quali anche un giocatore della formazione dei Miami Heat, Terry Rozier, e l’allenatore dei Portland Trail Blazers, Chauncey Billups. Nelle indagini sono stati coinvolti anche vari personaggi della mafia italiana e sono state svolte in 11 stati americani.