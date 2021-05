ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Sardegna zona arancione (1 maggio)

Il bollettino di venerdì 30 aprile dell’epidemia di Covid 19 segnala dei miglioramenti sia per quanto riguarda il numero dei nuovi casi, 13.446, che per quello dei decessi, 263. Con i 338.771 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore il tasso torna a scendere al 3,9% dal 4,3% di giovedì. Le guarigioni sono state 15,621 e questo porta un ulteriore calo del numero dei positivi, che scende a 436.270, Calano i ricoverati in terapia intensiva, 2.583 con una diminuzione di 57 unità, e quelle ricoverate nei reparti ordinari che sono 18.940. Per quanto riguarda le regioni, il maggior numero ancora in Lombardia con 2,214, mentre sono tre, Campania, Puglia ed Emilia Romagna le regioni oltre quota mille.

Ultime notizie, nuovi colori delle regioni

Da lunedì prossimo cambiano i colori di alcune regioni con la Sardegna che passa dal rosso all’arancione , mentre la Valle d’Aosta compie il percorso inverso. Le altre regioni che erano già in arancione, Basilicata, Puglia, Sicilia e Calabria, rimangono arancione, mentre nessuna regione passa dal giallo all’arancione. Intanto l’Rt italiano nell’ultima settimana ha mostrato una leggera salita portandosi dallo 0,81 allo 0,85. Le nuove ordinanze saranno siglate dal ministro Speranza. Altri cambiamenti, questa volta in positivo, sono quelli dell’incidenza settimanale, che dai 159 casi della scorsa settimana è scesa a 146 casi ogni 100mila abitanti, e quelli dei ricoveri sia in ordinaria che in terapia intensiva, con solo 8 regioni che attualmente superano la soglia critica, mentre nella scorsa settimana erano 12.

Ultime notizie, la campagna vaccinale

In un suo intervento televisivo, il generale Figliuolo ha affermato che è stata raggiunta la soglia ci mezzo milione di vaccinazioni al giorno, e che il numero di vaccinazioni continuerà a salire nei prossimi mesi, con obiettivo di avere il 60% della popolazione vaccinata a metà del mese di luglio. Dopo aver messo in sicurezza le persone over 65 ci sarà anche la possibilità di effettuare le vaccinazioni in azienda, senza tener conto del parametro dell’età. Intanto si discute sulle seconde somministrazioni alle persone vaccinate con Astra Zeneca, con le Regioni che attendono il via libera visto che stanno per esaurirsi gli 84 giorni previsti tra la prima e la seconda dose.

Ultime notizie, tragedia in Israele durante un pellegrinaggio

In Israele, durante un pellegrinaggio al monte Meron per la festività di Lag ba-Omer, si è verificata una tragedia che ha causato 44 vittime e oltre 150 feriti, alcuni dei quali gravi. Il dramma è stato innescato quando alcuni fedeli che si trovavano sulle tribune hanno iniziato a scivolare e molte persone hanno iniziato a fuggire creando una fuga di massa con la gran parte delle vittime che sono morte calpestate durante la fuga. Questa festa doveva essere il simbolo per il paese mediorientale del ritorno alla normalità, ma si è invece trasformata in un dramma. Sul luogo della tragedia si è recato il premier israeliano Netanyahu.

Ultime notizie, aumentata la squalifica per Lotito per il caso tamponi

Nel processo davanti alla Corte d’Appello della Figc, il presidente laziale Claudio Lotito ha visto allungarsi la propria inibizione a 12 mesi . La squalifica riguarda il caso dei tamponi e se confermata Lotito decadrebbe dalle cariche che occupa in seno alla federazione. La Lazio ha fatto sapere che farà ricorso davanti al Collegio di Garanzia del Coni. In prima istanza i mesi di inibizione erano stati 7, mentre sono stati confermati i 12 mesi a carico dei due medici della Lazio. Aumentata anche, da 150mila a 200mila euro la sanzione pecuniaria contro la società romana.

