ULTIME NOTIZIE/ Ultim’ora oggi: Sassoli presidente Parlamento Ue (4 luglio 2019)

Il vulcano Stromboli torna a fare paura: nel pomeriggio di mercoledì si è fatta registrare un’eruzione che ha procurato tantissima paura fra turisti e abitanti della zona, e purtroppo anche una vittima, un escursionista di Milazzo che stava transitando nella zona di Ginostra. Altri due feriti, mentre è rimasto illeso l’uomo che stava camminando al fianco della vittima, un turista brasiliano. I lapilli e le pietre infuocate sono cadute nei dintorni facendo scoppiare diversi incendi, sembra invece scongiurato il pericolo Tsunami.

Ultime notizie UE, no a procedura d’infrazione verso l’Italia

I negoziati tra Italia e Unione Europea per evitare la procedura d’infrazione per l’eccesso di debito nel nostro paese è andata a buon fine. Non ci saranno infrazioni per l’Italia, con l’UE che ha di fatto dato via libera ai conti sottolineando però come il Governo gialloverde dovrà apportare i giusti correttivi nella manovra economica autunnale per evitare che la situazione dei conti italiani possa andare incontro ad un ulteriore aggravamento.

Ultime notizie, David Sassoli presidente dell’Europarlamento

David Sassoli, europarlamentare del PD e conosciuto in Italia per la sua esperienza da giornalista, con molti anni passati alla conduzione del Tg1, è stato eletto presidente del Parlamento Europeo. Grande emozione nel discorso di insediamento di Sassoli che ha immediatamente sottolineato come una priorità sia la revisione, in tema di immigrazione, del trattato di Dublino, ormai considerato superato.

Ultime notizie, le bombe di Haftar sul centro migranti

Un raid delle milizie del generale Haftar in Libia, nell’area di Tajoura, ha provocato una strage in un centro migranti adiacente alla base militare di Dhaman, obiettivo del bombardamento. E’ stata una strage: inizialmente si è parlato di 40 migranti morti e 80 feriti, ma le vittime potrebbero essere più di 100. Il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha tuonato contro Haftar esortando la comunità internazionale a reagire di fronte a questo tipo di crimini.

Ultime notizie, Calo delle nascite in Italia: più vecchi, meno nati

Continua il calo demografico in Italia, gli italiani sono arrivati ad essere 55 milioni, un dato in calo dopo 90 anni di crescita progressiva e che, nonostante la grande frenata degli ultimi anni, non aveva mai conosciuto sosta. I dati parlano di quasi settecentomila italiani in meno rispetto al 2014, in un lustro l’Italia ha dunque perduto una fetta di popolazione pari a quella di una città di medio-alto livello come Palermo. Nello stesso periodo ci sono stati 638mila cittadini stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza.

Ultime notizie, Roma tra spazzatura e bus bruciati

Roma in ginocchio per l’emergenza rifiuti. La Capitale nella classifica della qualità della vita delle città europee scivola alle spalle di Bucarest e Sofia, ma la situazione dei rifiuti è sulla soglia dell’emergenza nonostante siano stati aperti tutti gli impianti di raccoglimento e smaltimento rifiuti. E nel frattempo il gran caldo e la scarsa manutenzione provoca ancora gravi incidenti per quanto riguarda i mezzi pubblici: in zona Palmiro Togliatti un autobus ha preso fuoco, l’ennesimo, coinvolgendo anche la pensilina della fermata dove è avvenuto l’incidente, fortunatamente senza conseguenze per i passeggeri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA