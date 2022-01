Ultime notizie/ Ultim’ora oggi: scatta l’estensione del super green pass sui mezzi

Entrano in vigore a partire da oggi, 10 gennaio 2022, le nuove misure di restrizione anti covid, a cominciare dalla riduzione della finestra temporale per poter ricevere la terza dose. Da oggi sarà possibile prenotare non più tardi dei quattro mesi dal completamento del ciclo vaccinale. Le novità che maggiormente riguarderanno la vita di tutti i giorni saranno però quelle relative all’estensione del Super green pass o passaporto vaccinale rafforzato, che diverrà obbligatorio per poter salire su tutti i mezzi di trasporto pubblici locali come treni, bus, metro, tram e via discorrendo, così come per il servizio al bancone del bar, nonché per i ristoranti anche all’aperto, gli alberghi e i centri benessere. Servirà inoltre il Super green pass anche per piscine, centri sportivi e palestre (all’aperto), alberghi (compresi i ristoranti interni), impianti da sci e musei. Nella morsa del pass anche sagre, centri culturali, feste, sia al chiuso quanto all’aperto.

Bollettino coronavirus Lombardia, dati 10 gennaio/ +7 in T.I., positività 19.3%

Ultime notizie, scoperta Deltacron poi la smentita: “Bufala giornali”

Nella giornata di ieri si è diffusa la notizia circa l’individuazione di una nuova variante del covid, denominata Deltacron. Il nome sarebbe la crasi fra Omicron e Delta, le ultime due varianti circolanti, in quanto l’ultima modifica prevedrebbe proprio una fusione fra le due. A scoprirla, secondo quanto riferito dai principali organi di informazione, sarebbero stato il professore di scienze biologiche all’Università di Cipro e capo del Laboratorio di biotecnologia e virologia molecolare, Leondios Kostrikis, “Attualmente ci sono co-infezioni Omicron e Delta e abbiamo scoperto che questo ceppo è una combinazione di queste due varianti”. Peccato però che qualche ora dopo la diffusione della notizia, sia arrivata la smentita di Bassetti a Domenica In che ha appunto spiegato che trattasi di una bufala giornalistica.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 10 gennaio/ Positività in calo, 15.6%

Ultime notizie, a Trieste un 20enne ha ucciso un 17enne per gelosia

Choc a Trieste dove nella giornata di ieri è stato ucciso un ragazzo minorenne. Il 17enne Robert Trajkovich, di origini serbe, è stato trovato senza vita in un ostello nella notte fra sabato 8 e domenica 9 gennaio, e qualche ora dopo le forze dell’ordine hanno fermato un 20enne, che avrebbe in seguito confessato l’omicidio ai carabinieri. Pare che alla base del folle gesto vi fosse la gelosia dello stesso omicida nei confronti della vittima, e “accecato” dal sentimento, avrebbe preso un laccio e l’avrebbe appunto stretto attorno al collo del minorenne. Sembra che i due si stessero “contendendo” una ragazza, che è stata già rintracciata e sentita dagli inquirenti. Al momento il 20enne fermato si trova in carcere.

Super Green Pass, cosa cambia dal 10 gennaio/ Regole: obbligo in palestre, musei e...

Ultime notizie, da oggi si torna a scuola ma…

Riaprono oggi le scuole in tutta Italia dopo la pausa natalizia, ma non mancano le eccezioni, a cominciare dalla regione Campania, che da giorni chiedeva il ritorno alla Dad almeno fino alla fine del mese, e che ha deciso di tenere chiuse le scuole elementari e medie regionali. In Sicilia, invece, ritorno sui banchi fra tre giorni, il prossimo 13 gennaio, per organizzare al meglio gli istituti dopo le nuove direttive, mentre nel resto d’Italia si procederà un po’ a macchia di leopardo, con qualche ordinanza locale che vieterà il ritorno sui banchi. Il governo, compatto, ha puntato forte sul ritorno a scuola in presenza con nuove regole a cominciare dalle quarantene, e ha detto che impugnerà tutti i provvedimenti non autorizzati di chiusura degli istituti.

Ultime notizie, il bollettino del coronavirus

I numeri del bollettino di ieri del coronavirus segnalano 155.659 nuovi casi e 157 decessi. I contagi sono in calo rispetto al dato del giorno precedente, quando erano stati 197.552, ed anche il tasso di positività è diminuito, attestandosi al 15,7%. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 993.201. Crescono comunque i numeri delle persone ricoverate in ospedale con un aumento di 38 per quanto riguarda le terapie intensive e di 717 per i reparti ordinari. Sono invece quasi 2 milioni i nostri connazionali attualmente positivi, mentre i guariti odierni sono stati 30,399.

Ultime notizie, il crollo di una scogliera in Brasile

Le fortissime piogge che sono cadute negli ultimi giorni nella zona sud-est del Brasile hanno provocato il crollo di una scogliera che è caduta sopra un gruppo di barche che si trovavano nel lago sottostante. Attualmente il numero dei morti è di 7 persone ma altre 20 sono disperse e altre 32 sono ferite. Il crollo ha provocato un grande panico tra i turisti che si trovavano nel luogo. Alcuni video che sono stati girati dai turisti sono stati “ritwittati” dal presidente Bolsonaro.

Ultime notizie, la situazione in Kazakistan

Nella capitale kazaka, Nur Sultan, i rivoltosi temono la repressione ordinata dal regime del presidente Tokayev, che dopo aver imposto il coprifuoco in tutta la città ha anche bloccato internet e inoltre messo un tetto alla possibilità di effettuare dei prelievi bancari. Sulle strade si notano molti mezzi blindati e la tensione nella zona è palpabile, anche per i numerosi drappelli di soldati che camminano con i fucili a tracolla.

Ultime notizie, la giornata di Serie A

Mentre si attendono i risultati delle due ultime partite in programma, ieri la Juventus ha fatto risultato pieno contro la Roma ribaltando il risultato che la vedeva sotto per 3 – 1 ed ha conquistato il successo per 4 – 3. Goleada anche per l’Atalanta che si è imposta a Udine per 6 – 3 e vittoria esterna per il Sassuolo, autore di un 5 – 1 sul campo dell’Empoli. Il Napoli ha battuto la Sampdoria con il minimo scarto grazie ad una rete spettacolare segnata da Petagna e lo Spezia ha vinto per 1 – 0 il derby in casa del Genoa. In serata poi, la preziosa vittoria dell’Inter in casa contro la Lazio per due a uno. La giornata si era aperta con la chiara vittoria del Milan a Venezia grazie ad una rete in apertura del solito Ibrahimovic, seguita dalla doppietta di Theo Hernandez.



© RIPRODUZIONE RISERVATA